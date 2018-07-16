Саммит в Хельсинки, или Много шума из ничего

Цирк уезжает. Огни погасли. Трамп и Путин распрощались. Все, кто может писать, отписались на тему их свидания. И вот что забавно: мир день и ночь обсуждал (и все еще продолжает) мероприятие, которое даже нельзя назвать событием. Речь идет о встрече лидеров государств, которые не имеют полноценных отношений. Речь идет о встрече, которая ничего не может изменить ни в отношениях России и Америки, ни в мировой политике.

Причина? Не только отсутствие скрепляющих Америку и Россию интересов (прежде всего экономических), совместной политической повестки и единства стратегического видения. Не только то, что оба лидера не способны на компромиссы, которые неизбежно подорвут их лидерство. Вот пойди Трамп на сделку с Путиным - и его немедленно обвинят в предательстве американских интересов. Согласись Путин на сдачу позиций, и потеряет лицо и ореол "терминатора", который он так долго создавал. А как выйти из конфронтации без взаимных уступок?

Российско-американские саммиты обречены потому, что российская система заточена на воспроизводство через поиск врага. Америка является для Кремля идеальным врагом. И не только потому, что является мировым шерифом (а кто же любит шерифов?), но и потому, что вполне предсказуема и до сих пор ее можно было дразнить и дергать за хвост без угрозы получить сдачу. Правда, как мы видим сегодня, и у ленивого шерифа может лопнуть терпение...

Так, что надежды одних, что саммит "Трамп-Путин" приведет к разрядке, вряд ли оправдаются. При системной враждебности любая разрядка завершится очередным взаимным раздражением. Как бывало не раз. А страхи других, что Трамп "все продаст Путину", тем более не обоснованы - американский истеблишмент дезавуирует все жесты президента, которые не вписываются в жесткий курс в отношении России. Как он это делал до сих пор.

Как же тогда оценивать обещания лидеров начать "восстанавливать доверие", которые они выложили в Хельсинки на заключительной пресс-конференции? Со здоровым скептицизмом и иронией. Кстати, президент Путин был более сдержан в своих ожиданиях нормализации. А вот президент Трамп не мог сдержать безудержного оптимизма: "Отношения изменились... Будем часто встречаться... Мы решим все проблемы!" Трамп фактически взял сторону российского президента в вопросе, который сотрясает Америку. Речь идет об обвинениях России во вмешательстве в американские выборы. Трамп поддержал Путина, а не собственное ФБР, ужаснув американскую часть аудитории. Трамп посчитал "потрясающим" предложение российского лидера о совместном расследовании российского "следа" в американских делах. Кремлю повезло с партнером по диалогу! Можно только представить, сколько лапши можно было повесить на трамповские уши в ходе двухчасовой личной беседы президентов!

Читайте также Лилия Шевцова: США решили подвесить порученцев Кремля

Кроме Трампа, развлекшего и потрясшего публику, ничего существенного саммит так и не родил. План создать группы экспертов, бизнесменов и прочих профессий, которые бы восстанавливали сотрудничество, выглядит, как возвращение к знакомой рутине. Таков процесс российско-американских отношений, который обычно заканчивается одним и тем же: стороны начинают выяснение вопроса, кто кого уважает и почему не уважает. И оказывается, что говорить не о чем, ибо стороны придерживаются разных взглядов даже на то, что считают общим интересом. Можно быть уверенным, что и на этот раз все вернется к ритуалу взаимного подозрения.

Значит, Россия обречена враждовать с Америкой, истощая свои ресурсы? Россия генетически неисправима, утверждал самый уважаемый в Америке знаток России Ричард Пайпс. Да нет - россияне хотят нормальной жизни и устали искать врагов. А вот российская правящая элита действительно генетически запрограммирована. Она не может оправдать свое правление без претензий на державность. А державность для нее - вовсе не экономическое благополучие народа. Державность - это соотнесение себя с американской элитой. Это возможность тявкать на Америку (но без угрозы получить обратку). Это антиамериканизм - как способ лечения собственной неполноценности.

Соотнесение с Америкой, единственной мировой сверхдержавой, диалог с ней или вражда с ней - это и легитимация российского лидерства. Вы скажите: но ведь к Путину приезжают Меркель, Макрон и остальные мировые политики. Но этого мало для полноценного ощущения державного лидерства. Саммит с американским президентом для российского лидера (причем любого) - это и способ удовлетворения собственного тщеславия, и системная потребность, и воспроизводство связи с советским прошлым, которое продолжает определять российскую политику, консервируя надежды на российско-американский паритет.

Но ведь Кремль, даже находясь в постоянном поиске врага, не хочет конфронтации с Америкой, скажете вы. Конечно, эти ребята не камикадзе. Значит, речь будет идти о попытках найти способ балансирования на грани конфронтации. А еще лучше ее имитации: фейковая борьба с американским гигантом и одновременно дружеские посиделки с ним в рамках мирового "концерта". Это филигранная игра. Правда, в последнее время она плохо идет у Кремля.

Кроме того, возникает еще одна проблемка. Ведь Трамп, продолжая линию Обамы, пытается освободить Америку от мировых обязательств и утащить страну в свою раковину. Значит, освобождается место глобального шерифа. Россия в силу своих возможностей и нелюбви окружающего мира уже не может претендовать на эту роль. И кто же может занять место Америки? Только Китай. А тогда всем мало не покажется. Вряд ли эта перспектива может показаться привлекательной и для российской элиты, которая все ищет кого бы лягнуть. Китай - не лягнешь.

Так что - Боже, храни Америку!

Ах да, саммит в Хельсинки. Да забудьте о нем.

(Источник)