Семейные ценности путинизма

Бурление стратей вокруг чемпионата мира по футболу, на который в Москву и в другие города России приехали около миллиона иностранных болельщиков, в том числе многие из Европы и США, многим мешает осознать, что пути России и Запада окончательно разошлись. Об этом в колонке "Putin Family Values" пишет британский ученый и парламентарий барон Скидельский. "Фактически, - продолжает он, - отношения между Россией и Западом сейчас сведены к чисто формальным, поскольку новая "холодная война" уже началась".

Парламентарий задается вопросом - были ли изначально напрасны надежды, что постсоветская Россия "присоединится к Западу"? Те, кто считает, что шансов на это не было, ссылаются на историю России, в которой после порабощения ее монголами так и не наступил свой период "просвещения". Их оппоненты полагают, что многовековое отчуждение России от Европы, несмотря на это, могло бы быть преодолено.

Например, в недавней книге "Китай и Россия: новое сближение" российский политолог Александр Лукин утверждает, что, несмотря на то, что у Китая с Россией больше территориальных споров, чем с какой бы то ни было другим соседом, поворот Кремля к Пекину был "естественным". Будучи побежденной сверхдержавой, Россия стремилась создать противовес тем, кто ее победил. Однако это не было неизбежным. После развала Советского Союза, пишет Лукин, у Запада были два варианта: сделать решительную попытку интегрировать Россию в западную цивилизацию, приняв ее в НАТО и предложив новый "план Маршалла", или "отрезать кусок за куском" от сферы ее влияния. Лукин считает, что Запад выбрал второй вариант, расширяя НАТО и Европейский союз и не обращая внимания на предупреждения российских либералов о том, что такая политика лишь укрепит российский авторитаризм. В рамках этих представлений Лукин рассматривает действия России как "оборонительные", в том числе аннексию Крым он считает ответом на "очевидную попытку НАТО приблизиться к границам России и вытеснить российский флот из Черного моря". Однако, пишет Скидельский, эти основания выглядят чисто гипотетическими, потому что никакая значительная группа в НАТО не требовала сделать Украину членом Альянса, да и власти Украины не прилагали реальных усилий в этом направлении.

Лукин является сторонником "реалистической" доктрины международных отношений, согласно которой суверенные государства всегда будут пытаться выстраивать свои отношения в соответствии с принципом баланса сил, а усилия Запада по закреплению своей победы в "холодной войне" были не менее предсказуемыми, чем попытки России повернуть вспять.

В то же время, возражает Скидельский, подход, принятый на Западе, заключается в том, что государства ведут себя (или должны вести себя) в соответствии с принципами международного права. И этот подход вовсе не нов. В классическом исследовании "Двадцатилетний кризис" 1939 года историк Эдвард Х. Карр утверждал, что международное право поддерживается "удовлетворенными претензиями", но оспаривается державами, которые надеются изменить международную систему в свою пользу.

Запад ввел против России санкции за нарушение международного права, а Россия обвиняет Запад в попытке расчленить "ее сферу влияния". И эта новая "холодная война" не сможет закончиться до тех пор, пока Запад или Россия не откажутся от своих амбиций, или пока обе стороны не найдут существенные общие интересы.

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В книге "Россия и западные крайне правые" украинский ученый Антон Шеховцов предлагает другое, но в той же степени частное объяснение отчуждения России от Запада. Он рассматривает его как параноидальный ответ российской "авторитарной клептократии" на принципиальные попытки Запада защитить независимость новых суверенных государств, таких как Украина и Грузия. Режим президента Владимира Путина взял на вооружение нарратив, в котором эти усилия изображаются как угроза интегральному российскому духовно-территориальному пространству. Поэтому для Путина такими болезненными стали "цветные революции" 2004 и 2008 годов в Украине и Грузии. Однако Шеховцов не поясняет, каким образом путинская "авторитарная клептократия" образовалась и почему она пользуется такой поддержкой большинства россиян, отмечает Скидельский.

Хотя бы часть предпосылок сложившейся в России ситуации лежит в области экономики. Российские реформаторы с энтузиазмом подняли знамя экономического либерализма в конце 1980-х годов. Это была не классическая кейнсианская экономика 1950-х и 1960-х годов, а неолиберализм в духе Мильтона Фридмана и Маргарет Тэтчер, и, считает Скидельский, непосредственным следствием внедрения этих доктрин в России был крах ее экономики. ОАвтор полагает, что реформаторы во главе с Егором Гайдаром оказались в тяжелейшей ситуации, поскольку посткоммунистическое государство тогда практически распалось. Тем не менее, их почти религиозная вера в приватизацию, неограниченную рыночную свободу и монетаризм привела их к чрезмерному быстрой приватизации активов, безрассудному дерегулированию и, как следствие, к галопирующей дефляции (так у автора - Ред). Из этой экономической катастрофы, пишет Скидельский, и родилась путинская клептократия.

"Бескомпромиссно отдавая себя экономическому неолиберализму, российские реформаторы из-за этого потеряли шансы обеспечить плавность перехода от предыдущего режима к новому", - считает Скидельский. - "У либералов для этого было слишком мало времени. В любом случае, политический ущерб, который они причинили либеральному делу, слишком велик, чтобы его удалось компенсировать последующим восстановлением экономики".

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Барон Скидельский отмечает, что книга Шеховцова особенно интересна трактовкой того, как путинский режим и европейские правые популисты объединились во вражде к глобальному порядку, возглавляемому Соединенными Штатами при поддержке ЕС. В центре политической паутины, воображаемой популистами, сидит чудовище "финансового капитализма". Не обращая внимания на границы и рабочие места, он приводит в движение либеральные элиты, проталкивающие в повестку дня однополые браки и прочие "мерзости на теле здорового общества" . С 2011-2012 годов Путин, бывший оппортунистическим технократом в начале своего правления, принял такую ​​риторику и для себя. Шеховцов утверждает, что в европейских популистских партиях путинский режим впервые нашел партнера, с которым он мог бы говорить на одном языке. Маттео Сальвини, лидер партии "Лига" и нынешний министр внутренних дел в коалиционном правительстве Италии, вспоминает об уютной атмосфере встречи с Путиным в 2014 году: "Мы говорили о абсурдных санкциях против России, наложенных трусливым Евросоюзом, который защищает интересы не своих граждан, а скорее экономических олигархов" и "о важных вопросах национальной самостоятельности, борьбы с нелегальными иммигрантами и защиты традиционных ценностей".

Таким образом, пишет Скидельский, российские ценности поддерживаются, по крайней мере, некоторыми силами на Западе. После экономического кризиса 2008-2009 годов глобализация и поддерживающие ее экономические правила и нормы были поставлены под сомнение не только президентом США Дональдом Трампом, но и популистами, входящими в европейский политический мейнстрим. Те, кто голосуют за них, чувствуют себя "брошенными" - не только экономически, но и культурно. Таким образом, констатирует Скидельский, мы видим любопытное единение идей протекционизма и христианского консерватизма.

Все это звучит музыкой для ушей Путина, музыкой, которая означает, что Запад не обязательно будет непримиримо настроен против действий его режима. Неудивительно, что Кремль обхаживал - и финансировал - популистские партии практически по всей Европе.

Тактическое согласие между Кремлем и европейскими популистами направлено на воплощение мечты об идеологическом союзе, простирающемся от Лиссабона до Владивостока и основанном не на западных, а на "евразийских" ценностях. И то, что подобные геополитические проекты переходят из статуса маргинальных в категорию определяющих политику, должно нас всех серьезно обеспокоить, заключает британский парламентарий.