Смерть свидетеля Захарченко

В Донецке взорван глава марионеточного "правительства". Украинская СБУ предполагает, что причиной могла быть "криминальная разборка" или же за убийством стоят российские спецслужбы. В Москве прямо возлагают вину на "киевские власти". Но важно ли вообще, кто и зачем убил Александра Захарченко?

Игра в расследование

Следственный комитет России решил расследовать убийство лидера так называемой "ДНР", хотя речь идет об украинском гражданине, а событие произошло на территории сопредельного государства. Основание для возбуждения дела явно пришлось изобретать буквально на ходу. В СК утверждают, что "такие действия (убийство Захарченко. - Ред.) направлены, в том числе и против интересов Российской Федерации в сфере противодействия терроризму".

Решение СК абсурдно. Несмотря на это, обсуждать данное убийство, кроме политически мотивированного Следственного комитета, сейчас еще кинется масса следователей-любителей. Они, наверняка, обсудят все три основные версии: "местную", российскую и украинскую. Посудачат о способах убийства и взрывчатых веществах. Некоторые вспомнят, возможно, что накануне украинские медиа сообщали о том, что в "ДНР" готовится смена руководства, а семьи лидеров, в том числе Захарченко, эвакуированы в Россию. Другие пойдут дальше и предположат, что бывший уже глава "правительства" "ДНР", может даже, жив и эвакуировался в Москву, оставив кабинет некоему Трапезникову, бывшему менеджеру футбольного клуба "Шахтер", президент которого - украинский олигарх Ринат Ахметов.

Я играть в Эркюля Пуаро донбасского розлива не вижу смысла. Убили - значит, убили. И даже если мы узнаем нечаянно правду, то не факт, что мы в нее поверим. В Донбассе каждый день кого-то убивают. Там идет война. И для меня, чем гадать на кофейной гуще, кто же "заказал" Захарченко, важнее ответить на вопрос, можно ли добиться того, чтобы убийство больше не было на части территории Украины нормой повседневной жизни.

Донбасс после Захарченко

Тем более это тот случай, когда последствия гораздо важнее самого события. С таких убийств часто начинаются новые войны.

Важнее чем сам факт гибели Захарченко, например, вопрос о том, станет ли вновь после его исчезновения "хозяином" Донбасса украинский миллиардер Ринат Ахметов? Ведь именно на него раньше работал новый "председатель Совмина "ДНР" Дмитрий Трапезников.

Если вдруг снова Ахметов, то случится ли это в рамках передачи "ДНР" и "ЛНР" под контроль Украины. Ведь ходили слухи, что Кремль такой вариант рассматривает, и что-то подобное мог обсуждать недавно с Ангелой Меркель Владимир Путин.

Возможен и прямо обратный вариант. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что это угрожает так называемым "минским соглашениям" на основании которых вроде как должен идти процесс мирного урегулирования в регионе. Все понимают, что сейчас соглашения не работают. Но значит ли заявление Володина, что Россия не против размораживания полноценного военного конфликта?

В свою очередь Владимир Путин, он, что имел в виду, когда сказал, что "Россия всегда будет вместе с вами"? Всегда будет рядом с Донбассом, потому что это географически верно?

Или это значит, что Кремль продолжит укреплять марионеточные "республики"? А, может быть, Путин пугает Запад тем, что Кремль решился присоединить Донбасс?

Любой ответ на эти вопросы будет иметь гораздо большее политическое, социальное и историческое значение, чем итоги расследования убийства.

Захарченко как свидетель

При этом я уверен, убийство - это всегда преступление. Даже если убитый вдруг - военный преступник. Покойный ныне Захарченко был, с моей точки зрения, ценен только в одном качестве - как свидетель. А значит - живым.

Как глава марионеточного псевдогосударства он мало чем реально управлял. Зато на открытом суде, например, по делу о сбитом над Донбассом малайзийском "Боинге", был бы весьма полезен.

Такие люди должны жить долго, и об этом надо заботиться всему мировому сообществу. Иначе после изменения политической ситуации некому будет рассказать о совершенных преступлениях в подробностях.

Но именно потому, что такие люди как Захарченко слишком много знают, их уход со сцены выгоден всегда всем сторонам конфликта. И до судов они обычно не доживают. Ведь даже если они и преступники, то в основе все равно марионетки - жертвы чужой войны.

Колонка опубликована Deutsche Welle.

Воспроизводится с ведома и разрешения автора.