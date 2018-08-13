Советско-российский миф об индустриализации

Существует (как часть советской мифологии) очень распространенный миф о том, что Советский Союз принес народам (в том числе украинскому) индустриализацию и культуру. Построил заводы, порты, театры, библиотеки...

Отчасти это правда - каждый миф должен содержать долю правды. Российская империя царских времен, как и современная ей Австро-Венгерская империя, были в целом достаточно отсталыми в промышленном отношении, и в аграрных технологиях тоже. И ускоренная модернизация Украины (так же, как и России, и других "республик") в части индустриального развития началась именно в советское время.

Однако за оболочкой этого мифа скрывается другой - миф о том, что это русский народ принес другим народам СССР индустриализацию и культуру. Перечитайте внимательно и найдите главное отличие. Уверен, что вы его уже увидели.

Потому что, во-первых: когда большевики начали индустриализацию, в первых рядах шли большевики украинские, "купленные" идеей о братстве свободных народов в федеративном государстве диктатуры пролетариата. И украинские большевики вместе с российскими большевиками (а также еврейскими большевиками, большая часть которых была из Украины) провели индустриализацию. И это немного не то же самое, что "русский народ принес...", правда ведь?

Во-вторых: Украина была одной из самых промышленно развитых частей империи (в целом, повторюсь, довольно отсталой). Именно сюда шли английские, бельгийские и прочие внешние инвестиции. Именно здесь строились заводы. И украинские олигархи заседали в тогдашней Государственной Думе. Не буду приводить факты, их легко найти. Вспомните хотя бы, кто, когда и зачем основал Донецк. Итак: миф, который может соответствовать действительности относительно Казахстана или Тюмени, совершенно не соответствует действительности в случае Украины или Азербайджана.

В-третьих: надо помнить, за чей счет и какой ценой была осуществлена индустриализация. Никакая индустриализация не может служить индульгенцией за Голодомор.

В-четвертых: если брать находившуюся под австро-венгерской юрисдикцией часть Украины, то там был один из важных промышленных центров Центральной Европы. "Борислав смеется" читали?

В-пятых: в 1920-30-х годах процесс индустриализации охватил значительную часть стран мира, и Советский Союз вовсе не был в этом исключением. Причем многие страны, которые никогда не были частью Российской империи, добились в этом значительно больших успехов.

В-шестых: индустриализация в значительной мере осуществлялась тогда как милитаризация. Ведь советская империя могла расширяться только военным путем (что она и пыталась делать постоянно), поэтому приоритет предоставлялся военной индустрии. Но мы знаем, что быстро развиваются те экономики, где приоритетом делается обратное - создание внутреннего потребительского рынка.

Наконец, упомянутый имперский миф всегда привязывает к индустриализации и культурную революцию. Мол, "мы вас индустриализировали и принесли вам современную культуру". В случае Украины этот миф не хочется даже комментировать.

Поэтому подумайте дважды, прежде чем бессознательно распространять имперские мифы. Малая доля правды, которая в них есть, не стоит той большой лжи, что составляет их основу.

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