Тайны для всех даром, но по большому секрету

А теперь, когда уже накричались... Скажите мне, глубоко обиженные тем, что Аркадий Бабченко не умер, как показали, - а что надо было делать?
Вот что СБУ сделало не так?
Не надо было ловить организатора убийства?
Надо было по секрету оповестить все общественные организации?
Сообщить ООН, чтоб не беспокоились?
Пригласить в помощь Репортеров без границ?
ОБСЕ, особенно московское представительство?
Или надо было самому Бабченко сказать: "Пусть стреляют, суки! Нельзя народ разочаровывать!" И героически лечь под пули, чтобы никого не рассмешить?
Я не стану обсуждать теории заговора. Я хочу дождадаться оглашения подробностей и решения суда - потом выясним, СБУ с МВД это придумали или ФСБ таки поймали за кончик. Слушать бред мне не хочется, я уже про штурмовики и испанского диспетчера наслушался.
Я спрашиваю: а чем вы, собственно, недовольны, господа зрадофилы и ватники? Что смешного в проведении операции, как таковой? Как бы вы подобное осуществили? Ну, чтоб не смешно, а страшно и эффективно? Как вы представляете себе секретную операцию, о которой все знают, кроме тех, против кого она направлена?
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