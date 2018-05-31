Тайны для всех даром, но по большому секрету

А теперь, когда уже накричались... Скажите мне, глубоко обиженные тем, что Аркадий Бабченко не умер, как показали, - а что надо было делать?

Вот что СБУ сделало не так?

Не надо было ловить организатора убийства?

Надо было по секрету оповестить все общественные организации?

Сообщить ООН, чтоб не беспокоились?

Пригласить в помощь Репортеров без границ?

ОБСЕ, особенно московское представительство?

Или надо было самому Бабченко сказать: "Пусть стреляют, суки! Нельзя народ разочаровывать!" И героически лечь под пули, чтобы никого не рассмешить?

Я не стану обсуждать теории заговора. Я хочу дождадаться оглашения подробностей и решения суда - потом выясним, СБУ с МВД это придумали или ФСБ таки поймали за кончик. Слушать бред мне не хочется, я уже про штурмовики и испанского диспетчера наслушался.

Я спрашиваю: а чем вы, собственно, недовольны, господа зрадофилы и ватники? Что смешного в проведении операции, как таковой? Как бы вы подобное осуществили? Ну, чтоб не смешно, а страшно и эффективно? Как вы представляете себе секретную операцию, о которой все знают, кроме тех, против кого она направлена?

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