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16.07.2018, 14:55

Трамп и Путин в Хельсинки: не переживайте, они не договорятся

Трамп и Путин в Хельсинки: не переживайте, они не договорятся
политический обозреватель, блогер

Не стоит ожидать от встречи в Хельсинки ничего, кроме формальных заявлений

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Можно вообще не переживать об итогах встречи Трампа и Путина - они не договорятся о чем-либо глобальном, в том числе и о том, что касается Украины.

Встреча обречена - Трамп не имеет достаточно полномочий, ограничен Конгрессом, а Путин не способен изменить инерционную агрессивную политику РФ, которая является сущностью его диктаторского режима.

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В итоге они выйдут с формальными заявлениями, - мол? поговорили о вмешательстве РФ в американские выборы, об Украине, Сирии, Иране, Китае, Северном потоке-2, нашли пути решения проблем и прочее бла-бла-бла.

Могут даже удивить каким-то неожиданным заявлением, бросив кость комментирующим встречу экспертам и политикам.

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В любом случае, встреча Путина и Трампа - не о реальных изменениях, а о симулякре и пиаре.

Трамп хочет выглядеть супер-успешным переговорщиком, который находит язык с диктаторами, с которыми никто не находит общий язык. На пресс-конференции перед встречей тет-а-тет он начал с поздравления Путина с проведением чемпионата мира по футболу, "который был одним из лучших".

В приватном диалоге с Путиным он, очевидно, будет хаять администрацию Обамы, которая испортила отношения, а он якобы готов отношения улучшить. Но дальше многообещающих слов и ловкой риторики дело не пойдет.

А Путин, традиционно заставивший себя ждать - его борт приземлился в Хельсинки с опозданием почти на час - намерен выйти после встречи как влиятельный человек, с которым приходится считаться всему миру.

Путин не надеется на какие-то уступки от Трампа, и намерен и дальше спокойно наблюдать за тем, как Трамп и без него расшатывает НАТО, ЕС и ВТО.

Одним словом, те вопросы, которые должны волновать нас больше всего - деоккупация Донбасса и Крыма - будут решаться уже следующими президентами США, РФ - и, давайте не забывать, Украины.


(Источник)

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Теги: внешняя политика, международная политика, Россия, саммит, соединенные штаты америки
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