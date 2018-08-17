Турция и контрабандный черноморский трафик: кто кого додавит

В конце июля в черноморских грузоперевозках произошло необычное событие. Специалистов, которые мониторят морскую контрабанду через оккупированные Россией крымские порты, довольно трудно удивить, но этот случай был исключительным.

31 июля 2018 года один из пиратских грузовиков, регулярно перевозящий крымское зерно в Сирию, по пути из Латакии в оккупированный Крым неожиданно отклонился от курса и открыто зашел в турецкий порт Хереке.

Заход этот выглядит совершенно особенным, поскольку судно SOURIA (IMO: 9274331) принадлежит государственной сирийской компании, которая находится под санкциями США. Прием и обслуживание такого судна в Турции еще недавно представлялись невозможными, поэтому этот случай стал предметом публикаций в турецких СМИ и обсуждался на специализированных морских информационных ресурсах, - в частности, там писали, что в течение 6 или 7 последних лет международных перевозок грузов из Турции подсанкционными сирийскими судами не было вообще.

Случившееся тем более странно, что в октябре 2017 года в Турции был введен в действие Циркуляр №635/2017 Палаты судоходства Торгово-промышленной палаты, которым категорически запрещено прямое морское торговое сообщение между турецкими и крымскими портами. Исследователи, которые мониторят ситуацию в захваченных российским агрессором и вследствие этого закрытых Украиной крымских портах, сразу отметили улучшение ситуации – в турецких портах перестали принимать грузы из оккупированного Крыма, и контрабандисты вынуждены были искать новые, более отдаленные логистические решения, что привело к удорожанию нелегальных перевозок. Однако при этом мы видим, что морские поставки турецких строительных материалов в оккупированный Крым продолжаются, суда-пираты регулярно привозят из портов Турции в закрытые крымские порты цемент, клинкер, портландцемент, гипс.

Группой волонтеров центра Миротворец уже в 2018 году зафиксированы и задокументированы следующие незаконные судозаходы в закрытые крымские порты:

судно SKY HOPE (IMO: 7702920) доставило 1 июля в Севастополь 3000 тон портландцемента из Чанаккале (Турция);

судно ALIANCA (IMO: 7392593) в феврале перевезло 3000 тонн гипса из турецкого порта Карадениз Эрегли и в июне 2018 доставило 4200 тон турецкого клинкера из порта Хереке в Севастополь;

судно BELLATRIX (IMO: 8230405) в мае и июне 2018 совершило 2 рейса в Керчь с клинкером из Самсуна;

судно RAINBOW H (IMO: 7521132) в марте загрузилось клинкером в Самсуне и доставило его в Севастополь;

судно RANDA (IMO: 8414283) в феврале перевезло в Севастополь 5000 тонн клинкера из Самсуна;

судно RAMZI (IMO: 7700207) в июле 2018 доставило в Севастополь 3000 тонн сухих гипсовых смесей из Мерсина.

Эти поставки являлись заведомо контрабандными, так как происходили с нарушением государственной границы Украины, без оформления в наших таможенных и пограничных органах. Турция тоже признает их незаконными, однако нам пока неизвестно, чтобы против этих нарушителей турецкое государство применило какие бы то ни было санкции.

Теперь же к этому списку добавился штатный прием в турецком порту судна, находящегося под прямыми международными санкциями.

Далее события развивались так. SOURIA вышла из турецкого порта в Мраморном море 3 августа, прошла Босфор и отключила AIS (это типично для нарушителей, которые направляются в оккупированный Крым). После захода в Хереке осадка судна увеличилась на 2 м, что говорит о принятии в турецком порту груза (осадка судна была зафиксирована при прохождении Босфора). 5 августа SOURIA зашла в Севастопольскую бухту и была ошвартована к причалу №20 стивидорной компании "Авлита". По полученным нами данным, судно доставило в оккупированный Крым 11,5 тонн турецкого клинкера. Все свидетельства и материалы, подтверждающие контрабандные перевозки подсанкционным судном, доступны в отдельной публикации.

SOURIA у причала №20 стивидорной компании “Авлита” в Севастопольской бухте

Мы проинформировали Посольство Турецкой Республики в Киеве, посольство Украины в Анкаре, написали обращение в Прокуратуру АРК, которая осуществляет процессуальное руководство криминальным производством по нарушению Государственной Границы Украины при незаконных судозаходах в закрытые крымские порты. Прямой рейс SOURIA из Турции в оккупированный Крым нарушает не только суверенитет Украины, но и распоряжение властей Турции, поэтому в данном случае мы ожидаем острой реакции официальных структур обеих стран.