Украина - не Турция?

Что происходит в стране, где правитель начинает вещать о том, что мировой миропорядок не справедлив, доллар - от лукавого, а Бог на их стороне? Что происходит с успешной экономикой, когда власти отказываются от того, что принесло успех? На ваших экранах просто в онлайн режиме. С иллюстрациями курса лиры.

Украинские популисты и коррупционеры, сопротивляясь изменениям, привыкли распространять мифы. И один из основных мифов - что МВФ губит экономики стран. По указке мировой закулисы, конечно же. Про рептилоидов пока умалчивают, но кивают в сторону Сороса. И потом еще кричат на каждом углу - "покажите страну, в которой МВФ сделал хорошо". Таких стран много, но ведь телезритель о них не знает. И получается что как бы и нет их, и что МВФ всегда все губит.

Турция - это пример того, что программа помощи МВФ может сделать со страной. И одновременно пример того, что даже после десятилетия адекватной экономической политики реванш популизма, "скреп" и "крепких хозяйственников" может все разрушить.

Успехи турецкой экономики и ее быстрый рост за последние 15 лет - следствие сверхуспешной реализации программы МВФ. И если вы не хотите заморачиваться макро-показателями, можете просто вспомнить, как дешево было отдыхать в Турции в all-inclusive в начале двухтысячных - и сколько стоит сейчас.

В 2001 году Турция была в глубокой яме. Банковский кризис. Бюджетный. На этом фоне побеждает оппозиция во главе с Эрдоганом - и входит в программу с МВФ. И делает все, что требуется. Все было почти как в Украине. Очищение банковской системы, борьба с бюджетным дефицитом. Глава турецкого Центробанка тоже становится объектом ненависти за "погубленные десятки банков, в которых люди лишились работы" и уезжает из Турции, получив работу в том самом МВФ. В общем, сделали турки именно то, что требовалось. И получили 15 лет экономического роста.

Но на этом пример успешных преобразований в рамках программы МВФ закончился. И началась вторая история. Про "новый курс" и "скрепы". На фоне такого роста Эрдоган заматерел и решил стать султаном. У него это даже получилось. Опираясь на бедные слои населения, Эрдоган закрепился во власти. И тут Остапа понесло. Он обьявил "новую экономическую политику".

Султаном можешь ты и быть, но законы физики тебе неподвластны. И законы экономики тоже. Но Эрдоган решил, что это не так. Его электорату не нравится, что кредиты дорожают? Значит, прикажем опустить ставки, скажем, что они корень всего зла. Разрушим краеугольный камень доверия к турецкой экономике - уничтожим независимость центрального банка. И еще своего зятя поставим министром финансов. В итоге в тот момент, когда рост инфляции потребует роста ставок, Центробанк промолчит. Он не сделает свою работу. Потому что "новый курс" султана. А экономика за такое наказывает. За такое наказывают рынки. И Турцию они тоже наказывают. Казалось бы, такая мелочь. Всего лишь ставки, плевать на них, когда у тебя промышленность, потребление, вековая мудрость турецкого народа... Так вот, не плевать. Как оказалось.

Турецкая лира летит в пропасть. У них нет войны, у них крупнейший торговый партнер не закрывает свой рынок. Но лира летит - похлеще гривны в 2014-2015 годах. И не надо говорить, что это всего лишь курс и он ни на что не влияет. Девальвация таких масштабов всегда становится предтечей глубокого экономического кризиса. Который теперь неизбежен просто потому что правитель решил поиграть в популизм и придумать свой "новый курс", самый справедливый в мире. И Аллах на его стороне.

И, да, санкции тут ни при чем. Санкции "имени пастора" затрагивают пару министров и один не самый большой банк. Ни о чем.

Казалось бы, причем тут Украина?

При том, что Турция ближе к нам, чем Венесуэла. И все происходит в онлайн режиме. Но и там, и там природа кризисов совершенно одинакова. Отрицание законов экономики и желание популистов сохранить власть. И если мы не хотим повторить эту же глупость, то должны учится на чужих ошибках. Да, турки все еще богаче украинцев. Но и венесуэльцы были богаче. Ключевое слово тут - "были". А дна у этой пропасти нет. Ибо все в мире конечно, кроме глупости. Которая может бесконечно толкать твою экономику вниз. И случается это тогда, когда вместо экономической политики здравого смысла (да посмотрите же на соседей, сделайте как Польша, Чехия и другие) начинают изобретать свой велосипед и придумывают "уникальную украинскую экономическую политику".

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