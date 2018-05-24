Внешняя политика не должна быть моральной

Очередной скандал на американском направлении украинской внешней политики. Если называть вещи своими именами, то содержание скандала в том, что адвокат Дональда Трампа якобы получил взятку от окружения Петра Порошенко за организацию встречи между президентами, которая была бы похожа на настоящие переговоры. Якобы цена этого вопроса – несколько сотен тысяч долларов, а результат сделки – встреча с Трампом в Вашингтоне, которую Порошенко представил как свою победу.

Показательно, что уже буквально за первый час после публикации материала «Би-Би-Си» с этой информацией – оформились две основные реакции на скандал. И обе деструктивные. Спикеры от Порошенко отреагировали максимально примитивно – мол, это всё фейк, а журналисты «Би-Би-Си» - непрофессионалы. Ну а оппоненты Порошенко, полностью доверившись материалу британских журналистов, так или иначе постарались пнуть президента тем, что он, мол, и на американском направлении развел коррупцию.

Почему обе эти реакции деструктивные? Во-первых, спикеры от Порошенко не учитывают, насколько серьёзно им уже не доверяет публика. Причём не только украинская. Они опровергают «Би-Би-Си» так, как будто это очередной опостылевший пересказ «плёнок Онищенко» или какая-нибудь другая неприятная публикация на каком-нибудь локальном украинском сайте. И этим фактически заводят себя в прямое противопоставление с «Би-Би-Си» – слово против слова. Но ведь у «Би-Би-Си» репутация несопоставимо лучше, чем, скажем, у БПП, члены которого отметились в контратаке на «Би-Би-Си». А значит, именно «Би-Би-Си» выиграет в таком вот прямом противопоставлении. Стоило бы придумать что-то позатейливее.

С другой стороны, оппоненты президента раскручивают эту историю так, как будто дело касается только имиджа Порошенко. Мол, не грех по нему ещё раз ударить, если уж удобная история подвернулась. Но это именно тот случай, когда бьют по президенту, а попадают по Украине. Конечно, искушение использовать каждый скандал в уже начавшейся предвыборной борьбе – велико, вот только потери могут быть невосполнимые. Причём потери – для государства.

Чтобы понять – почему, нужно вспомнить контекст того времени, когда Трамп только избрался, и у большинства наблюдателей была твёрдая уверенность, что отношения с его администрацией украинскому президенту наладить не удастся. Мол, ставку-то делали на Хиллари Клинтон… Даже любопытно сейчас напомнить новостной фон тех месяцев: регулярно появлялись негативные прогнозы развития отношений Украины и США – один другого страшнее, все рассуждали о каких-то сделках между Трампом и Владимиром Путиным, которые якобы могли решить судьбу Украины не только за спиной у самой Украины, но и за спиной у всех остальных стран Запада. Казалось, что между Киевом и Вашингтоном – большое похолодание и надолго.

Но это удалось изменить! В конце концов, возобновились контакты между официальными лицами, начались переговоры, в том числе и на самом высоком уровне. В результате, на сегодняшний день отношения между администрациями в Киеве и Вашингтоне можно назвать пусть и не самыми дружелюбными, но всё-таки рабочими. При этом, конечно, большое значение имела и политическая атмосфера в Вашингтоне. Трамп – хотя и возглавляет государство с президентской республикой – ограничен системой стабильных политических интересов, которые выражают американские парламентарии и общественное мнение. Но всё-таки без настойчивости Порошенко не удалось бы наладить отношения.

В тот период было много разговоров о том, какие средства администрация в Киеве попыталась использовать для того, чтобы, так сказать, познакомиться заново с Трампом. Были использованы все возможные каналы – от официальных до самых неожиданных и не вполне респектабельных. И нужно здраво оценивать тогдашнюю ситуацию – возможно, собеседников пришлось и деньгами убеждать. Что в этом плохого? Внешняя политика не может быть строго моральной, она должна быть прежде всего эффективной. Пришлось дать взятку? Ну, если эта информация правдива, то и молодец, что дал! Пусть теперь американцы разбираются с тем, кто эту взятку брал, но сомнению не подлежит то, что если это и было, то это было в интересах Украины.

И вот сейчас пинать президента за то, что ещё и не доказано, а даже если и будет доказано, то всё равно находится в рамках национальных интересов… Это очень недальновидно. Украине ещё вести внешнюю политику, ещё договариваться с представителями разных зарубежных сил и стран. Какие методы и аргументы при этом будут использоваться? Не только же на языке ценностей и морали, не только на языке международного права предстоит с ними разговаривать. С кем-то – в том числе и на языке денег. Как это делают представители многих государств – и, кстати, Соединённых Штатов. И тут тоже нельзя подрывать доверие. Ещё раз: это доверие не к конкретному президенту, не к группе политиков или администрации, а к государству в целом.