Война 08.08.08: Первая гибридная

Это была первая из путинских войн новой формации - насквозь лживых, насквозь паскудных, насквозь захватнических. Именно там впервые обкатывались все те технологии, которые мы наблюдаем теперь - и при аннексии Крыма, и при оккупации Донбасса, при бомбардировках Сирии.

"Ихтамнеты", марионеточные квазигосударства, полностью управляемые, контролируемые и обеспечиваемые Россией, безумное, оголтелое вранье зомбоящика, схождение нации с ума и выявление грузинских детей в школах, первые "распятые мальчики", первый "грузинский фашизм, убивший две тысячи мирных жителей", первое по-настоящему, без оглядки, превращение средств массовой информации в технологии зомбирования и убийства - в открытую все началось там.

Это была настоящая война. С ракетными ударами, с кассетным ударом по мирному Гори, с танками, с авиацией, с БУКами - один из них сбил российский самолет на моих глазах. Ночная бомбардировка Гори, которую я наблюдал, лежа в поле под Земо-Никози. Интенсивность этой войны вполне сравнима с самыми интенсивными боями на Донбассе, хоть она и уступает им по масштабности. Столько трупов, сколько я видел там, я не видел, пожалуй, даже за все время своей Чечни. Запах сгоревших, разлагающихся на жаре людей меня преследовал потом еще годами.

И - вранье, вранье, вранье. Все вранье. От начала и до конца.

Вранье, что она началась 08.08.08. Российские войска зашли уже седьмого, об этом говорит сам Хрулев. Активная фаза началась еще на неделю раньше, первого. А открытая война - еще раньше. Когда началась накачка осетин, когда начали тянуть железнодорожную ветку через Абхазию, когда "неизвестные штурмовики" уничтожали радары на территории Грузии, а "неизвестные ДРГ" подрывали газопроводы. А провоцировать Грузию Россия не прекращала никогда. Вообще никогда.

Первые "ихтамнеты". Когда под видом миротворцев был введен оккупационный контингент российской армии.

Я не буду вывешивать фотографии разорванных сгоревших людей, раскрученной техники и человеческого мяса - они все есть по ссылкам, можете сходить посмотреть (раз, два, три, четыре, пять). Куда более важной мне кажется вот эта вот фотография. Старший лейтенант Олег Галаванов. Корректировщик осетинской артиллерии, наблюдательный пункт которого находился на пятом этаже казармы "миротворцев". Именно оттуда корректировался огонь осетинской артиллерии по грузинским селам.

Он был сбит то ли первым, то ли вторым выстрелом грузинского танка - тот выехал на Зарскую дорогу и сбил его прямым попаданием. Только после того, как обстрелу подверглись Хетагурово, грузинские посты на грузинской территории, грузинские части. И после этого российская пропаганда начала орать про вероломное нападение на мирную казарму мирных российских миротворцев, которые мирно пытались предотвратить конфликт.

Корректирповщик огня. В казарме "миротворцев".

Именно там я сделал эту фотографию - этот памятный знак стоит в "Шанхае", в бывшей казарме "миротворцев". И ведь не скрываются же, и ведь, не скрывая участия своих "миротворцев" как одной из сторон конфликта, все продолжают и продолжают врать про "вероломное нападение грузинского фашизма".

Оккупация соседней страны под видом защиты своих граждан.

Теперь Россия хочет ввести своих "миротворцев" и на Донбасс.

Первое "ДНР". Когда российский генерал Баранкевич назначается Министром обороны Южной Осетии напрямую из Москвы. Когда логистика, обеспечение, поддержка, управление, назначения - всё, абсолютно всё шло из Москвы.

Первые "распятые мальчики в трусиках". Когда российское телевидение начало врать откровенно, без оглядки, откинув в сторону вообще все условности, которых оно хоть как-то пыталось придерживаться до этого момента. Вранье про вероломное нападение, вранье про снесенный с лица земли мирный город, вранье про две тысячи убитых, вранье про агрессию Грузии - вранье, вранье, вранье. Сплошное вранье. Потоком. Без остановки. Сознательное сведение нации с ума и превращение её в агрессивных прямоходящих, готовых искать по школам грузинских детей и депортировать их как людей второго сорта. И население, впервые выказывающее готовность отвечать на эти призывы зомбоящика. Да, не всё. Да, тогда сопротивление расчеловечиванию было еще довольно активным. Но прошло шесть лет - и это сопротивление было растворено полностью, до монолитного сумасшествия крымнашем.

Первая открытая оккупация под видом защиты притесняемого населения. Раздача паспортов, ввод своих военных, проведение "референдумов".

Трусливая комиссия Тельявини - и нашим и вашим - так и не нашедшая в себе политической воли назвать вещи своими именами.

Все обкатывалось тогда. Все технологии, применяемые Россией сейчас в Украине, обкатывались тогда. Нынешние "ДНР" и "ЛНР" обкатывались тогда. Нынешние "ихтамнеты" обкатывались тогда. Нынешний зомбоящик рождался и проходил свое становление там.

Тогда мир этого не понял. Не захотел понять. Трусливое умиротворение "конфликтующих сторон" вместо жесточайшего ответа агрессору и оккупанту. Вместо того, чтобы дать по рукам, ввести жесточайшие санкции, назвать вещи своими именами и в соответсвии с этим выбрать стратегию противостояния - переговоры и умасливание.

В итоге получили то, что получили.

И это еще ни разу не конец.

Зачем останавливаться, если эти технологии так замечательно работают? До сих пор? Мундиаль, ФИФА, ФИДЕ, "Северный поток", голландские подрядчики Крымского моста, сименсовские турбины в Крым. Почему, с какого перепою, Мордору отказаться от их применения в будущем? Опять же прокатило!

Сейчас, через десять лет, то, что происходило тогда в Грузии стало уже совершенно очевидно.

Эти десять лет показывают, насколько изменился и сам Рейх. Насколько он кристаллизовался. И если десять лет назад кампания "Я - грузин" была довольно сильна, если учителя отказывались доносить и составлять списки грузинских учеников - общество в достаточной степени вышло противостоять насаживаемому ему насильно расчеловечиванию - то теперь все. Народонаселение с расчеловечиванием согласилось. Такой теперь в Мордоре "новый обшественный договор". Да и нет там никакого общества. Теперь представить, чтобы люди массово выходили на улицу в майках "Я - украинец" - уже невозможно. А учителя теперь сами доносят на своих учеников за картинки ВКонтакте. Рейх кристализуется. И никуда от этого не денешься. За десять лет это стало видно отчетливо.

Двадцать процентов Грузии оккупированы до сих пор.

В Цхинвали, в двадцати километрах от второго по величине города Грузии, построена такая военная база, которой я не видел нигде. Никогда. Город. Пафосу и имперству которого позавидовала бы Рублевка.

Программа реформирования российской армии намечена до двадцатого года, деньги в силовой блок вливаются триллионами, работа над ошибками произведена, технологии ублюдочной войны откатаны до совершенства, они опять работают, мир опять готов закрывать глаза на новую оккупацию и вторжение.

Выводы делайте сами.

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