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01.09.2018, 20:56
Бионический глаз, виртуальный учитель, Perlan 2: технохиты недели

Все важные и интересные изобретения и техно-рекорды за минувшую неделю  - в обзоре LIGA.net.

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Многообещающий прототип бионического глаза

Фото: win-cities.umn.edu

Инженеры из Университета Миннесоты достигли прорыва в создании первого реального бионического глаза, который смог бы восстановить зрение миллионов людей по всей планете. Об этом сообщается на сайте университета.

Существенный прогресс был достигнут в области трехмерной печати целого ряда фоторецепторов. Построение прототипа бионического глаза начиналось с использования небольшой стеклянной сферы размером с человеческий глаз. На сферу при помощи 3D-принтера нанесли серебряные чернила. Особенность этой краски состоит в том, что сразу после распыления она остается на месте, а не стекает по изогнутому куполу. Затем ученые использовали полупроводниковые полимерные материалы для печати фотодиодов, которые преобразуют свет в электрическую энергию.

Весь процесс производства бионического занимает около часа.

Важным достижением стало эффективное преобразование солнечного света в электричество, которое достигло 25 процентов. Существующие в настоящее время полупроводники обладают гораздо большей эффективностью, но они не могут быть напечатаны непосредственно на изогнутой поверхности.

В настоящее время работа ученых сосредоточена на совершенствовании их технологий и производстве полупроводников с большей эффективностью преобразования, чтобы они могли соответствовать биологическим глазам. 

Следующий этап работы ученых - печать на полусферической поверхности какого-либо мягкого материала, по механическим свойствам напоминающего контактную линзу. Еще одно важное направление - миниатюризация и облегчение конструкции. После этого можно будет задумываться над имплантацией распечатки в реальный глаз.

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Наталья Медведева
редактор портала Liga.net
Наталья Медведева
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Теги: самолет-амфибия, технологии, изобретения, технохиты, искусственный глаз, стратосферный планер
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