День альпинизма: пять маршрутов в Карпатах для начинающих

8 августа 1786 года двое швейцарцев первыми достигли высшей точки Альп - вершины Монблан. Теперь в этот день отмечают Международный день альпинизма

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Сегодня, 8 августа, в Украине и мире отмечают Международный день альпинизма. У этого праздника нет границ, потому что он посвящен спортсменам, способным покорять вершины в самых разных уголках планеты.

В Украине после оккупации Крыма Россией нет альпинистских маршрутов в их классическом понимании. В постсоветской традиции альпинизма маршруты классифицируются от категории 1А - самые простые, до 6Б - наивысшей сложности.

"В Крыму был скальный альпинизм. Были как несложные, но именно альпинистские маршруты - например, Сюрприз на вершину Уарч-кая 1Б, так и наивысшей сложности - Мочомбо на Марчеку 6А или Гиперборея на Шаан-кая 6А", - рассказал LIGA.net известный альпинист, кандидат в мастера спорта Сергей Недосеков.

Теперь с точки зрения альпинизма в Украине остальсь только маршруты для начинающих, и то зимой. Зимние погодные условия создают хоть какую-то сложность, объясняет он.

"У нас нет такого, как на Кавказе, или Пальмире, или в Альпах - таких сложных маршрутов. В Карпатах есть только элементы альпинизма, только зимой. Немного льда, скал каких-то, но оценивается по альпинизму не выше 1Б-2А", - добавил LIGA.net глава Федерации альпинизма и скалолазания Закарпатской области Сергей Тельнов.

Зато карпатские маршруты очень живописны и не требуют технических навыков - лазания по скалам или льду, или крутому склону, и снаряжения для организации страховки. "Это ближе к горному туризму. Ходим их или с обучающей целью для новичков перед большими горами, или просто пройтись продышаться для себя", - говорит Недосеков.

Любимое место горных туристов - траверс Черногорского хребта. Его можно пройти от Попа-Ивана к Говерле или Петросу. Второй вариант - Мармарошский хребет. Все это пешеходные маршруты, иногда только зимой нужны кошки.

Альпинисты не рекомендует ходить зимой в горы самостоятельно: Карпаты могут быть опасны.

"Нужны хорошие ботинки, снаряжение, если будет лед — кошки обязательно. Если очень глубокий снег, то и снегоступы - по пояс в снегу далеко не уйдешь. Зимой лучше со специалистами ходить. И не думать, что ты герой, можно и самому, а потом спасателям приходится снимать", - предупреждает Тельнов.

"А если летом и для прогулки - Говерла, Петрос, то можно и прогуляться, - добавил альпинист. - Ничего сложного даже для начинающих там нет, людей много, тропа протоптана".

В классификаторе маршрутов от Федерации альпинизма и скалолазания на 2017 год расписаны 23 маршрута по Карпатам. Вершины на Черногорском хребте расположены в таком порядке: Поп-Иван Черногорский - Дземброня - Менчул - Бребенскуль - Гутин Томнатик - Ребра - Туркул - Данциж - Пожижесская - Говерла - Петрос - Шешул.



Говерла (2060 метров)

Маршрут на Говерлу проложен еще в 1880 году. С тех пор на нее поднялись тысячи туристов: это самая популярная гора в Украине. С Говерлы можно начать поход по Черногорскому хребту или завершить его, огибая Петрос.

Федерация альпинизма предлагает маршруты по траверзу через юго-восточный склон Брецкула (1911 метров), по северо-восточному гребню из села Заросляк, по северо-восточному отрогу через Малую Говерлу, из Козьмещика, через северо-восточное плечо Брецкула, по юго-восточному склону "из котла" из Заросляка.

Самый удобный маршрут - из Заросляка. Опытные туристы рекомендуют проходить его не поп прямой, а через хребет в районе Брескула, там красивее. Большинство маршрутов классифицированы как 1Б.

Бребенскул (2035 метров)

Вторая по высоте после Говерлы гора в Украине, разместилась между двумя популярными вершинами Менчул и Ребра. Ее поверхность кругообразная. На склонах распространены древне-ледниковые формы рельефа. Но туристы до вершины доходят редко и прекращают восхождение на высокогорном озере Бребенскул.

Хотя Бребенскуль и одна из самых высоких вершин, с Черногорского хребта ее можно и не заметить: слишком органично она вписана в рельеф на этом участке. Подняться на нее можно одновременно с Говерлой по длинному маршруту: с. Дземброня - Дзембронские водопады — гора Ушастый камень - гора Поп-Иван - озеро и вершина Бребенскул.

Бребенскул, самое высокогорное озеро Украины: 1801 метр над уровнем моря

Поп-Иван Черногорский (2020 метров)

Тоже очень популярная вершина в Карпатах, находится на юго-восточном конце Черногорского хребта на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей. По легенде, гора получила такое название из-за скалы, похожей на попа в рясе. На самой вершине находится обсерватория Белый слон, которая каждую зиму обрастает снегом и льдом.

С горы Поп-Иван обычно начинают либо завершают прохождение Черногорского хребта. Она годится для короткого однодневного или двухдневного туристического перехода.

Как и на Говерлу, подняться на Поп-Иван можно несколькими маршрутами - из Шибеного, Дземброня, по траверсу из Заросляка. Если выходить из Шибеного (18 км, 6 часов), то дорога пройдет через горное озеро Маричейка 88 метров длиной и 45 метров шириной, окруженное смереками. Оно расположено на высоте более 1500 метров, дорога хорошо маркирована. Если же идти от Дземброни, то путь проляжет через Смотрицкие водопады и необычную гору Ушастый камень - он немного дольше но проще и живописнее.

Обсерватория на горе Поп-Иван (фото - karpaty.life)

Петрос (2020 метров)

Третья по высоте вершина в украинских Карпатах, находится между горами Шершул и Говерда в Закарпатской области. Ее название - производное от румынского слова "камень". Считается одной из самых опасных на Черногорском хребте, часто скрыта облаками. Западный и восточный склоны покрыты камнями, северо-восточый изобилует обрывами и скальными выступами. Зимой здесь достаточно часто бывают снежные лавины. Раз в несколько лет происходят несчастные случаи, в том числе со смертельным исходом.

Если Поп-Иваном обычно начинают восхождение на хребет, то Петросом заканчивают.

На вершине Петроса часто дует штормовой ветер. Поэтому ее еще называют грозовой горой. Альпинисты при походе на Петрос рекомедуют обратить отдельное внимание на снаряжение - оно может понадобиться.

На Петрос можно подняться по траверсу через Говерлу из Заросляка, по юго-восточному гребню (другой вариант по восточному кулуару и южному гребню) из Коземщика, по траверсу с Шершула - 1726 метров. Обычно поднимаются с Лазещины (приют Коземщик): расстояние по прямой всего 6 км, но поход займет не менее одного дня. Лучше два.

Вид на зимний Петрос с Говерлы (фото - uk.wikipedia.org)

Шпицы (1863 м)

Не самое популярное из-за места расположения (на северо-востоке от главного хребта), но невероятно красивое место в Карпатах. Зубастые каменные насыпи до 40 метров нависают, как башни, на высоте более 1800 метров и образуют каменные коридоры.

Этой вершины нет в классификации альпинистских маршрутов. Но подняться туда стоит: с нее открываются вилды на Бренебескул, Дземброню и Ушастый камень, справа - Туркул, Говерла и Петрос. А еще - ручьи, которые стекают с гор к Гаджинским водопадам.

По одной из легенд, где-то в этом районе находится могила Олексы Довбуша.

Проще всего подниматься на Шпицы из села Быстрец через ущелье Гаджина. Или из Заросляка - несложная по подъему прогулка. Но можно и с Черногорского хребта: через Говерлу, Брескул, гору Пожижевская (1822 м) и озеро Несамовите.

Каменные насыпи высотой до 40 метров, Шпицы (фото - karpaty.life)