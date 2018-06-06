"Ждем освобождения". Как выживают луганчане в оккупации: фото

Четыре года гибридной войны изменили жизнь и настроения людей в оккупации. Они говорят, что между ними и теми, кто выехал, сейчас пропасть

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Комендантский час, "убитые" дороги и комиссионки стали визитной карточкой захваченного боевиками областного центра - Луганска. Местные жители говорят, что если раньше это был "город фонтанов", то сейчас его превратили в "город памятников". Собеседники LIGA.net рассказали о настроениях и ожиданиях луганчан в захваченном гибридными войсками РФ городе. Имена более десяти опрошенных людей изменены в целях безопасности.

Фейки и запугивание "бюджетников"

"Здесь люди выживают, прожить на одну пенсию в три тысячи рублей с московскими ценами невозможно, работать нужно до глубокой старости", - пожаловалась одна из учительниц города.

По ее словам, бумажной волокиты стало больше, отчеты, все - по программам Москвы.

Центр города

"Детей учить некогда, сплошные "праздники" и массовки, как в СССР. Такого количества мероприятий не было с начала независимости", - добавила она.

О том, что зарплаты увеличили на подконтрольной Украине территории, в городе знают. "Слышали, что стали больше получать… Это хорошо, а мы тут крутимся, как можем", - жалуется учительница.

Ее зарплата с нагрузкой до 18 часов в неделю составляет восемь тысяч рублей. Она призналась, что боится выезжать из города.

"В Станице стоит Правый сектор, туда дороги нет", - объясняет учительница.

Линия разграничения в Станице Луганской

Среди выпускников 11 классов с каждым годом все меньше детей сдают внешнее независимое оценивание, а их родители, большинство из которых бюджетники, рискуют перемещаться на подконтрольную Украине территорию.

Собеседники поделились, что если раньше около 30% выпускников из класса сдавали внешнее независимое оценивание, то сейчас и 10% не наберется. Еще одна из причин не только менталитет, но и отсутствие материальной базы.

"Детей жаль, им со всех сторон пропагандой промывают мозги. Количество часов украинского языка сокращают постоянно, некоторые украиноведы прошли курсы и уже читают русский язык", - уточнили в одной из школ города.

Проукраински настроенные жители обходят блокировку и читают украинские сайты.

"О миротворцах ООН – знаем. Скоро? Побыстрее бы уже зашли сюда и навели порядок", - поделился с LIGA.net житель Луганска.

Таких, как он, в городе осталось немного: часть разочаровались, что "Путин их не возьмет", часть говорит – "лишь бы не стреляли". Однако есть и любители "русского мира".

"Если в России путинские патриоты, то тут – путинские идиоты", - жалуется луганчанка Марина.

Она считает, что Украины "не будет лет пять-шесть еще". "Посмотрите, какие памятники понастроили, деньги на это есть у них! Сплошная подмена понятий и манипуляция", - сказала она.

Памятник в сквере ВЛКСМ

Памятник напротив здания бывшего СБУ

"Серая отрезанная зона. Хуже, чем в Приднестровье. Потому что у многих отсутствует критическое мышление, к сожалению. Телек, фейки и пропаганда делают свое дело. Пугают миротворцами. Доходит до смешного, что они зайдут и заблокируют жителей, возьмут в кольцо", - объяснила Марина. Сигналов же украинских телеканалов и радио в городе нет.

Здание бывшего СБУ, которое захватили боевики в апреле 2014 года

После побега бывшего главаря Плотницкого "бюджетникам" совсем закрутили гайки.

Здание бывшей Луганской облгосадминистрации

Карточками мобильного оператора Vodafone Ukraine пользоваться запрещено, особенно на работе. "Знакомую проверяли, звонили ей на телефон, она не взяла, ее подруга ответила на звонок, теперь сидит в СИЗО. Обвиняют черт знает в чем! В госизмене. Ужас. А какие тут законы? Их нет", - поделился местный житель Андрей.

Он добавил, что выезд им запрещен не только в Киев, но и в Москву. "Невыездные совсем. Если нужно поехать в РФ, нужно писать объяснительные. Дожили", - сказал Андрей.

По информации LIGA.net, камеры в тюрьмах Луганска переполнены сейчас на треть. "Берут и бросают без суда и следствия. А на Острой могиле появилось много могил без имени. Просто кресты стоят с номерами и все", - говорят источники.

О ценах, недвижимости, украинских товарах и лекарствах

По сравнению с весной 2017 года в магазинах появились товары украинского производства. Они стоят дороже на 20-25%.

"Когда удается сэкономить, конечно, выбираем украинские товары, соскучились, потому что вкуснее и качественнее", - сказала Марина.

До побега Плотницкого так называемые народные супермаркеты были под контролем его окружения. Туда сбывали преимущественно просроченные товары из оставшейся гуманитарки РФ.

Часть пенсионеров приспособились и получают две пенсии: украинскую и российскую. "Карточки специальные можно получить. Пропускать выплаты нельзя, если пропустишь – отменяют сразу", - добавила она.

В аптеках преимущественно российские лекарства, но есть и украинские. Они, как и продукты, тоже дороже на 10-15%. Те, кто пересекает линию разграничения, запасается в Станице Луганской пакетами необходимых таблеток. Некоторые на этом зарабатывают, предлагая свои услуги в украинском поселке.

Собеседники рассказали, что многим предпринимателям вести бизнес сложно.

"Кому все равно, как-то крутятся, пока есть тут работа. Кто-то семью вывез. Поборы, особенно накануне "праздников", таких 9 мая, постоянно", - отметил он.

Рынки и комиссионки работают, как в лихие 1990-е, куда люди несут свои вещи и продают.

"Работы нет, производство стоит. В Донецке там у них хоть что-то работает, а тут – ничего, разворовали все", - подчеркнул источник.

По его словам, цены на недвижимость падают. Риелторы уточнили, что в среднем 1-комнатная квартира стоит $5-8 тысяч в зависимости от состояния и места расположения, поскольку вода до сих пор не подается по графику. Например, цена двухкомнатной квартиры - $10-12 тысяч, трехкомнатной - $12-17 тысяч. "Сделки есть, все теперь оформляется преимущественно тут, многие продают по доверенности", - уточнил он.

Среди предпочтений покупателей – "под ключ", чтобы все комнаты были с ремонтом и мебелью. До войны цены на такие квартиры были в 2,5 – 3 раза больше.

Отвечая на вопрос, как живут и чего ждут в ближайшее время, таксист сказал: "Все очень грустно. Ждем освобождения! Пока между нами - пропасть".

Алина Толина

Для LIGA.net