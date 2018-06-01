Короли коррупции. Как воровали в Шумере, Вавилоне и Киевской Руси

В Персии с нечестных судей сдирали кожу, в Вавилоне - люстрировали

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1 июня в киевском Ботаническом саду имени Гришко открывается "Парк коррупции" — интерактивный проект, организованный Антикоррупционной инициативой ЕС в Украине. Его посетители смогут, надев шлем виртуальной реальности, провести обыск, найти доказательства коррупции и арестовать подозреваемого в виртуальной комнате, побывать в интерактивных куполах "Комната коррупционера" и "Страшный сон коррупционера", благодаря VR-съемке оказаться в секретной лаборатории и на базе спецназа НАБУ, узнать историю коррупции и борьбы с ней.

Коррупция едва ли не ровесница самого человечества. Как и борьба с ней - иногда самыми жестокими способами.

Одно из древнейших упоминаний о коррупции встречается в клинописи Шумера (вторая половина 24 века до н. э.). Городом Лагаш на территории современного Ирака правил царь Уруинимгина. На второй год своего правления он попытался ввести первые в истории человечества антикоррупционные законы. Они должны были бороться с обманом при сборе налогов и судебным произволом. Распространенным преступлением в то время было присвоение представителями власти имущества под видом его покупки. Уруинимгина приказал в таких случаях платить честную цену — "хорошим серебром".

Документ эпохи царя Уруинимгины

Вклад в борьбу с коррупцией внес и вавилонский царь Хаммурапи (18 ст. до н. э.) — его свод законов не обошел вниманием это явление. "Если судья рассмотрел дело, вынес решение, и есть документ с печатью, а потом решение свое изменил, то этого судью надо разоблачить, и исковую сумму по делу он должен заплатить в двенадцатикратном размере". Кроме того, он подлежал "люстрации": ему запрещали впредь занимать судейскую должность.

С коррупцией боролся и персидский царь Камбис, чье имя вошло в историю благодаря "суду Камбиса" (приблизительно 525 год до н. э.). Эту историю описывал Геродот. На взятке попался судья Сисамн. Когда об этом узнал Камбис, он приказал поймать виновного, убить его, снять кожу и оббить ею стул судьи, а на вакантное место назначить сына Сисамна. Этот сюжет в 1498 году вдохновил голландского художника Давида Герарда на создание картины "Суд Камбиса".

Давид Герард, диптих "Суд Камбиса"

Не менее решительным борцом с коррупцией остался в истории египетский фараон Рамсес I, правивший в 13 веке до н. э. Он приказал отрезать носы судьям-взяточникам, а коррупционерам на высших должностях отрезали не только нос, но и уши. Вдобавок к тому каждый уличенный в коррупционных преступлениях становился рабом до конца жизни.

Голова статуи Рамзеса

Коррупция не обошла стороной и Индию. В своем трактате по искусству управления государством "Артхашастра" (4 век до н. э.) серый кардинал империи Маурьев Чанакья перечислил сорок схем, которые позволяют красть у государства. По его мнению, "точно так же как нельзя распознать, пьют ли рыбы воду, в которой плавают, невозможно определить, крадут ли чиновники имущество, к которому приставлены". Кстати, в те времена доносчик на коррупционера получал в качестве вознаграждения часть его конфискованного имущества.

Современная Патна, бывшая столица империи Маурьев

Древний Рим (8 ст. до н. э. — 5 ст. н. э) вошел в историю не только коррупцией, которая в конце концов стала одной из причин краха империи, но и тем, что подарил человечеству первый антикоррупционный суд. Он рассматривал repеtundarum crimen, то есть злоупотребление властью ради обогащения. Риму мы обязаны и самим термином corrumpere, который переводится как "портить", "повреждать". Про коррупцию идет речь в "Двенадцати таблицах" – кодексе древнейших римских законов. Термин сorrumpere там используется в значении "подкупать судью".

Римляне изучают вывешенные "Двенадцать таблиц"

Одной из самых коррумпированных империй в истории человечества была Византия (395 — 1453 гг. н. э.). На протяжении столетий здесь существовала практика продажи чиновничьих должностей. "Каждый в высшем эшелоне бюрократии официально покупал свою должность и дальше, конечно, стремился вернуть вложенное с помощью каких-то дополнительных сборов или взяток", — писал французский историк Андре Гийу в книге "Византийская цивилизация". Коррупция в Византии приобрела такой размах, что в 6 ст. н. э. император Юстиниан Великий провел административную реформу, которая должна была устранить покупку должностей чиновниками. Впрочем, проблему коррупции это не решило.

Территория Византии на пике могущества (6 в. н.э.)

Коррупционные традиции Византии унаследовала Киевская Русь (9 — 13 ст. н. э.). Вместе с ее появлением возникло и такое понятие как "кормление" — по сути узаконенный в то время вид коррупции. Князь посылал в провинцию своих наместников и воевод без жалования. Население должно было само их содержать, благодаря чему коррупция расцвела повсеместно. Кстати, коррупцию в Киевской Руси делили на две категории — "мздоимство" и "лихоимство". Если судья брал взятку, это считалось мздоимством, если выносил несправедливое решение — лихоимством.

Перовоначальный вид Софии Киевской (макет)

В Османской империи (1453 — 1924 гг.) коррупция достигла такого размаха, что к началу 18 века в казну попадала лишь треть собранных налогов. Купить можно было любую должность, правда, так же легко ее можно было и потерять из-за того, что спустя несколько месяцев власть могла продать ее следующему претенденту. Французский дипломат барон де Тотти писал, что многие жители Османской империи старались не предавать гласности совершенные против них преступления — приезд судьи был более разорительным и опасным, чем ущерб от злоумышленников.

Когда уровень коррупции в государстве зашкаливает, правители начинают искать действенные способы борьбы с ней. Иногда довольно экзотические. Например, в 13 – 15 веках на территории Западной Африки существовала большая и богатая империя Мали. Для взяточников здесь ввели суровое наказание: в задний проход коррупционера медленно вводили раскаленный рог носорога, после чего преступник умирал в страшных муках.

Манса Муса, самый известный правитель империи Мали

Не отличались терпимостью к коррупции и правители Монгольской империи (1206 — 1368 гг.). На свой 49-й день рождения Чингисхан обнародовал "Великую Ясу" — сборник законов, где говорилось и о коррупции. За коррупционные преступления полагалась неминуемая смерть. Правда, возможен был выбор способа исполнения приговора, например, перелом позвоночника, когда пятки преступника прижимали к его затылку.

Имя Чингисхана на старомогнольском

С конца 19 века и до сих пор слово "Панама" ассоциируется не только со страной в Южной Америке, но и с топ-коррупцией, финансовыми махинациями и подкупом чиновников. В 1879 году французская "Всеобщая компания Панамского межокеанского канала" начала работу по сооружению водного пути между Тихим и Атлантическим океаном. Акции предприятия купили 800 тысяч человек. Однако через девять лет после начала работ строительство заморозили. В коррупционном скандале оказались замешаны сама компания, пресса и чиновники, причастные к этому проекту. Чтобы скрыть финансовый провал, "Всеобщая компания" подкупила большую группу депутатов и министров. Когда это всплыло на поверхность, компания потерпела крах, а сотни тысяч акционеров разорились. В "панамской афере" оказался замешан даже знаменитый Гюстав Эйфель – он получил два года тюрьмы.

Строительство Панамского канала, 1885

Несмотря на трудности борьбы с топ-коррупцией, история 20-21 веков знает успешные примеры такого противостояния.

Дело семьи Сухарто

Президент Сухарто, 1993 год

Генерал Мухаммед Сухарто приступил к исполнению обязанностей президента страны в 1968 году и руководил Индонезией в течение 30 лет, выиграв за это время семь президентских выборов. Во время правления Сухарто не только сам президент, но и члены его семьи – дети и братья – существенно влияли на экономику страны. Их интересы в бизнесе распространялись от авиакомпаний и телекоммуникаций до торговли сахаром и апельсинами. За выход на рынки Индонезии иностранные компании платили "откаты" семье президента в размере до 30% от суммы контракта.

В 1999 году Time вышел с Мухаммедом Сухарто на обложке. В статье "Suharto Inc." на семь журнальных разворотов репортеры рассказали историю семьи самого "долгоиграющего" президента Индонезии. По оценкам журналистов, его доходы оценили в $15 млрд. Впрочем, это лишь одна из версий, весьма скромная. В отчете международной организации Transparency International за 2004 год размер украденных семьей Сухарто средств оценивается суммой от $15 млрд до $35 млрд.

Во время финансового кризиса и массовых протестов в 1998 году в Индонезии, президент Сухарто подал в отставку. Два года спустя против него было начато следствие, но довести дело до приговора суда не удалось – Сухарто умер в 2008 году.

Пленки Ильича

Президент Перу Альберто Фухимори

Сын коммунистов и многолетний руководитель перуанской службы разведки Владимиро Ильич Ленин Монтесинос Торрес имел привычку делать видеозаписи переговоров, касающихся взяток. Его архив "Влади-видео" стал причиной краха режима президента Перу Альберто Фухимори.

После победы на президентских выборах в Перу в 1990-м Фухимори превратился в авторитарного лидера, который начал расправляться с оппонентами. В паре с ним работал бывший адвокат наркокартелей Монтенсинос. На видеозаписях руководителя разведки остались разговоры, например, о ежемесячных выплатах членам Конституционного суда $15-20 тысяч. Пара Фухимори-Монтенсинос ежемесячно выплачивала взятки на сумму $1,5 млн.

Все закончилось в 2000 году. Один из телеканалов обнародовал фрагмент "Влади-видео", на котором Монтенсинос подкупает оппозиционного депутата. В результате скандала и расследования руководство Перу сменилось, а Монтенсинос и Фухимори бежали из страны. Однако вскоре их вернули в Перу и осудили на десятки лет тюремного заключения. Transparency International оценила раскраденные Фухимори средства в $600 млн.

Дорогой африканский друг

Мобуту Сесе Секо на купюрах

Головной убор из леопардовой шкуры и трость с фигурой орла – таковы символы власти Мобуту Сесе Секо, который был правителем Конго более 30 лет (по инициативе президента с 1971 по 1997 годы страна получила название Заир). Несмотря на огромные масштабы коррупции, разворовывание денег и публичные казни оппонентов, западные страны поддерживали Мобуту – им нужен был лояльный к Западу политик, противостоящий влиянию СССР на африканском континенте. Экономика страны держалась на поддержке МВФ и Всемирного банка.

Президентом Конго Мобуту стал в 1965 году после военного переворота. Едва вступив в должность, он на 5 лет ввел чрезвычайное положение и запретил деятельность всех политических партий, затем свел до минимума полномочия парламента, а в 1996 году ликвидировал пост премьер-министра. Не гнушался он и другими нововведениями, например, запретил христианские имена и сам подал пример соотечественникам, назвавшись Мобуту Сесе Секо Куку Нгбенду ва за Банга (на его родном языке нгбанди — "Всемогущий воин, который благодаря своей силе и отваге идет от победы к победе, сжигая все на своем пути"). В 1973-м он конфисковал собственность европейских концернов в стране и передал ее на разграбление своим сподвижникам и родственникам. Вскоре в Заире начался экономический кризис, который удавалось сдерживать только благодаря внешним ссудам (при этом в 1973 году Заир поставил рекорд по импорту "мерседесов" среди стран Африки).

В 1978-м Заир согласился передать МВФ контроль над экономикой в обмен на кредит в $1 млрд, в частности, фонд получил возможность контролировать все расходы Центрального банка страны. В общей сложности МВФ, Всемирный банк и другие финансовые учреждения предоставили Заиру более $10 млрд — и это на фоне информации об огромных масштабах разворовывания госсредств. После распада СССР международные структуры остановили финансовую помощь Заиру. Экономику страны ожидал коллапс. Режим Мобуту рухнул в 1997-м. Тогда долг страны составлял $14,5 млрд. Такой же суммой оценивалось и разворовывание денег диктатором. Правда, в МВФ признали потерю "лишь" $5 млрд.

Бразильская "автомойка"

Экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула Да Силва

Когда в 2014 году судья низшей судебной инстанции Бразилии Сержиу Моро взялся за проверку обычной автомойки в провинциальном городе Куритиба, никто не мог предположить, что расследование приведет на скамью подсудимых сотни высокопоставленных чиновников, в том числе экс-президента страны Лулу да Силву, и станет причиной импичмента действующего президента.

Следствие выявило, что руководители государственной нефтяной компании Petrobras получали взятки за заключение контрактов со строительными компаниями по завышенным ценам. В ходе расследования было выявлено влияние политиков на нефтяную компанию Petrobras, имевшую ежегодный оборот в десятки миллиардов долларов.

В рамках расследования провели тысячи обысков, обвинения предъявили трем сотням лиц, почти 100 получили судебные приговоры, а масштабы схемы отмывания денег оценивали в $9,5 млрд. Эти деньги шли на откаты топ-менеджерам компании, финансирование кампаний правящей партии и лично политикам.

На фоне таких обвинений миллионы граждан вышли на улицы. Заседание Верховного суда по делу экс-президента Лулы да Силвы смотрели в прямом эфире миллионы телезрителей. Процесс "зацепил" и действующего на тот момент президента Бразилии Дилму Русеф, которая ранее возглавляла совет директоров Petrobras на протяжении 8 лет. В 2016 году ей объявили импичмент. А Petrobras выплатила США почти $3 млрд для урегулирования антикоррупционного иска. Это самая крупная такая выплата иностранной компанией в США.

Президент Бразилии Дилма Русеф и президент Южной Кореи Пак Кын Хе -

обе были впоследствии были отстранены от власти через импичмент

(Фото Agência Brasil)

Президент и ее подруга

В 2016 году Южную Корею охватили массовые протесты. Сотни тысяч протестующих требовали отставки президента страны Пак Кын Хе. Причиной недовольства стала подруга президента Чхве Сунн Силь, которая стала серым кардиналом.

Чхве Сунн Силь выстроила схему вытягивания денег из больших корпораций в свои фонды, которые должны были содействовать развитию культуры и спорта. В действительности деньги шли на ее собственное обогащение, в частности, на покупку гостиницы и трех домов в Германии.

По оценкам специальной следственной комиссии, от одной только корпорации Samsung президенту и ее подруге досталось около $120 млн. За это компания получила поддержку в слиянии ряда ее филиалов, главным держателем акций которых был государственный пенсионный фонд.

Кроме того, следствие считало, что президент и ее подруга вынуждали "жертвовать" деньги такие компании как Hyundai и POSCO (одна из наибольших металлургических компаний мира).

В итоге Пак Кын Хе объявили импичмент, а в апреле 2018-го приговорили к 24 годам лишения свободы. Чхве Сунн Силь получила 20 лет тюрьмы и штраф $16,6 млн.

Интересно, что это не первый случай, когда руководитель Южной Кореи оказывается на скамье подсудимых. В 1993 году по обвинению в коррупции был арестован президент Ро Дэ У (позже к этому добавилось также обвинение в государственной измене).

В августе 1996 года он был осужден на 22 года тюрьмы, но позднее наказание смягчили до 17 лет.

Материал подготовлен в рамках информационного партнерства с "Парком коррупции" — интерактивным проектом Антикоррупционной инициативы ЕС в Украине. «Парк» будет работать в киевском Ботаническом саду имени Гришко с 1 до 17 июня. Больше узнать об этом проекте можно на его официальной странице в Facebook.

