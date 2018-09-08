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08.09.2018, 19:36
Космолифт, антилед, беспилотное авто с глазами: технохиты недели

Все важные и интересные изобретения и техно-рекорды за минувшую неделю  - в обзоре LIGA.net.

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Испытания модели космического лифта

Фото: Obayashi

В сентябре японские ученые проведут испытания миниатюрного "прародителя" космического лифта - в космос запустят наноспутник, который разделится на две половины, связанные металлическим 10-метровым тросом. Об этом сообщает Mainichi. Эксперимент позволит проверить, насколько осуществим проект и с какими трудностями придется столкнуться ученым.

В 2014 году японская корпорация Obayashi заявила, что к 2050 году построит космический лифт, способный поднимать грузы на высоту геостационарной орбиты - 36 тыс. км. Роботизированные "кабины" с помощью магнитных линейных двигателей смогу добраться до космической платформы на этой высоте за семь дней. При этом новая технология позволит значительно удешевить транспортировку полезной нагрузки на орбиту: стоимость доставки составит всего $200. Общая высота системы составит 96 тыс. км, поскольку для устойчивости ей требуется противовес.

10 сентября к МКС должен отправиться японский грузовой корабль HTV-7 с двумя 10-сантиметровыми спутниками STARS-Me стандарта CubeSat, разработанными учеными из Университета Сидзуока совместно с Obayashi, на борту. Спутники отправят в открытый космос с борта МКС 11 сентября как единое целое, а затем они должны будут разделиться, постепенно разматывая 10-метровый металлический трос. Если операция пройдет успешно, вдоль троса будет двигаться миниатюрный лифт или "моторизированный контейнер", как называют его ученые. За происходящим будут следить камеры, установленные на спутниках, и регистрировать непредвиденные колебания или отклонения от изначальной ориентации по мере изменения веса контейнера.

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Наталья Медведева
редактор портала Liga.net
Наталья Медведева
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Теги: технологии, космос, изобретения
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