Московский патриархат и томос Киеву: как РПЦ стала автокефальной

Москва силой вынудила Вселенского патриарха дать ей автономию. В Кремле об этом забыли и теперь саботируют мирную передачу автокефалии Киеву

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Откуда взялся Московский патриархат

История Московского патриархата (МП) или Русской православной церкви (РПЦ) начинается после захвата Киева монголо-татарами в 1240 году. Киевская митрополия распадается на западную (она затем на Галицкую и Литовскую) и восточную часть – с центром в Москве. Обе части подчинялись Константинополю.

В 1448 году Папа Римский Евгений IV инициировал Вселенский собор православных и католиков, чтобы снять разногласия между церквями. Рассматривались вопросы, касающиеся чистилища (у православных нет такого понятия), главенства папы во Вселенской Церкви и совершения таинств. Закончилось это подписанием Флорентийской унии.

В Москве назвали унию "предательством" православия Вселенским патриархом и без согласия с ним выбрали епископа Иона митрополитом "Московским и всея Руси".

Фрагмент картины Ильи Глазунова "Борис Годунов" (Фото)

На протяжении 150 лет, Московское царство самостоятельно управляло митрополией без вмешательства Константинополя. В 1588 году московитам удалось получить от главы Вселенской церкви Иеремии ІІ автокефалию. Он благословил первого патриарха Руси митрополита Иова, а 1593 году в Константинополе за утверждение Московского патриархата проголосовал Священный синод.



В Российской империи РПЦ руководили обер-прокуроры – светские чиновники, назначенные императором. Полная подчиненность авторитарному государству - одна из основных характеристик московского православия.

Почему Москва захотела отделиться от Константинополя



Главная причина – это развитие самодержавия в Российском государстве. За время правления Ивана Грозного, Московия добилась расширения территории на восток, хоть и проиграла на западе – в Ливонской войне. Московские правители понимали, что наличие патриархата позволит наращивать внешнее влияние.

Кроме того, московиты ощущали превосходство в средневековом мире над греками из Вселенской церкви. Греки после завоевания Константинополя турками находились под властью Османской империи. Константинопольский патриархат платил золотом султану для сохранения православных приходов, а Москва как раз освободилась от татарского владычества и вела завоевательные войны.

Поэтому, когда Константинопольский патриарх Иеремия II со свитой просил принять его в Москве в 1588 году, русские понимали, как они смогут использовать его визит.

Историк Андрей Богданов в книге "Тайны Московской Патриархии" пишет, что зачинщиком плана по обретению патриархата был боярин и будущий царь Борис Годунов.

Как Русская церковь добилась автокефалии

Патриарх Иеремия ІІ, как и его предшественники, ездили с протянутой рукой к православным правителям Европы с просьбой о пожертвовании. Когда он явился в Москву, то у Годунова родился план воспользоваться тяжким положением патриарха и вынудить его к предоставлению автономии Московской митрополии.

После первого общения Годунову стало понятно, что хотя патриарх и приехал за милостыней, но он и не думает о том, чтобы благословить Москву на учреждение патриаршего престола.

"Это нежелание, свойственное восточному духовенству, утратившему богатство и влияние и потому особенно отстаивавшему свое первенство в церковной иерархии", – пишет Андрей Богданов.

Иеремию со спутниками изолировали от внешнего мира в замкнутый двор, хотя обеспечили все почести. Годунов сделал ставку на "измор", внедрив в окружение патриарха своих людей.

Через полгода мягкого заточения, спутник патриарха, архиепископ Арсений Елассонский, заявил, что он решил оставаться в Москве.

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Теперь патриарх должен был сделать выбор: совершать попытки по возвращению в Константинополь (без денег он не мог) или уговорить русских возглавить патриархию тут. Дальше тянуть было невозможно – в Константинополе могла разразиться борьба за патриарший престол.

Патриарх Иеремия ІІ Тронос (Фото: history.org)

Когда Годунову доложили, что патриарх заговорил о патриархии в Москве, то он через своих людей тайно предложил Иеремии возглавить РПЦ. И тот согласился.

Между тем, царь Федор Иоаннович объявил о необходимости учреждения в России патриаршества, но без константинопольского патриарха. Бояре негодовали, мол, заезжий патриарх не знает здешних обычаев и языка.

Тогда Годунов предложил Иеремии править из Владимира. Иеремия не согласился, мотивировал это тем, что ему нужно быть возле царя.

Патриарх долго не соглашался, чтобы в Москве был кто-то, кроме него. Годунову нужен был свой патриарх – митрополит Иов. Нехотя, под давлением обстоятельств, Иеремия дал добро учредить патриархат в Москве.

Царь созвал Собор и духовенство одобрило замысел о патриархате. Иеремия вернулся с русскими дарами в Константинополь и провел полную процедуру, согласно канонам учреждения автокефалии.

Почему Москва протестует против учреждения патриархата в Киеве

Русская Православная Церковь объединяет самое большое сообщество православных в мире – 36 тыс. приходов посещает от 90 до 120 млн верующих (треть приходов находится в Украине). Часть приходов, и возможно, статус крупнейшей православной церкви, Москва потеряет. Кроме этого, для Москвы есть идеологическая потеря – в РПЦ, после предоставления томоса не смогут называть себя наследницей традиции крещения Руси князем Владимиром.

Москва станет "вторичной" по отношению к Киеву и крещению Руси. Столица Украины возродится в новом церковном статусе, уже не митрополии Константинополя, а независимой церкви.

Главные доводы Москвы против томоса:



♦ В Киеве действует каноническая церковь – УПЦ (МП). Томос приведет к расколу православия;



♦ Константинополь не имеет права давать томос Киеву, потому что уже признал переход канонических земель Руси к Московскому патриархату;

♦ Томос для Киева приведет к кровопролитию и захвату храмов;



Но, похоже, Варфоломей не приемлет аргументы РПЦ и томос будет предоставлен в этом году. Об этом написал еще в мае богослов и бывший иерарх УПЦ МП Кирилл Говорун, также заявлял о томосе президент Петр Порошенко. А в День крещения Руси делегация из Константинополя приезжала в Киев и привезла письмо от Вселенского патриарха, в котором он подтвердил намерение "даровать Украинской церкви автокефалию". Хотя политики надеялись, что томос должен быть дарован в День крещение Руси в качестве подарка.



Отсрочки могла попросить дипломатическая миссия Константинополя, которая не успела объехать все 14 автокефальные православные церкви и проинформировать их о будущем решении Варфоломея, говорят религиоведы.

Филарет может стать патриархом канонической Украинской православной церкви с центром в Киеве (Фото: LIGA.net)

Также, на руку сторонникам томоса неприязнь Вселенского патриарха Варфоломея к РПЦ после игнорирования Кириллом Вселенского собора Православных церквей. Представление автокефалии (томоса) Украинской церкви ему выгодно как элемент ослабления РПЦ, а для Украины это закрепление курса на независимость. Ведь, последние дарования томоса православным церквям Эстонии, Чехии и Словакии символизировали уход от прямого подчинения Кремлю и "разрыву с империей".

Главный аргумент Константинополя:

♦ Киев - каноническая территория Вселенского патриархата в Константинополе. Следовательно, Варфоломей имеет право на предоставление томоса;



По словам Патриарха Филарета, после решения о томосе будет созван объединительный Синод Украинской православной церкви: Киевского Патриархата (УПЦ КП), Автокефальной церкви (УАПЦ) и части Московского патриархата (УПЦ МП), что позволит создать новую независимую церковь.

Если с получением томоса есть относительная ясность, то неизвестно, кому отойдут: Киево-Печерская лавра, Свято-Успенская Почаевская и Святогорская лавры и многие храмы УПЦ МП, где хранятся православные реликвии и мощи первых киевских святых.



По версии Филарета, монастыри с имуществом должны естественным образом быть частью объединенной церкви с центром в Киеве.

Русский богослов Андрей Кураев говорит, что Москва также может побороться за киевские святыни, если переключится от противодействия томосу к сохранению статуса прихожан, приходов и монастырей, которые пожелают остаться в УПЦ МП. По его словам, лучший вариант для Москвы - передать оставшиеся лояльными к Москве украинские приходы в РПЦЗ (Российская Православная Церковь за границей, – ред).