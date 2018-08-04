Посылка-парашют, имитатор вкуса, новый эсминец: технохиты недели

Все важные и интересные изобретения и техно-рекорды за минувшую неделю - в обзоре LIGA.net .

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Немецкий аэрокосмический центр (DLR), компания Wings for Aid и специалисты Всемирной продовольственной программы ООН провели испытания новой упаковки для провизии и медикаментов, предназначенных для доставки в труднодоступные регионы с помощью беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает Aviation Week.

Новая одноразовая упаковка дешева в производстве и способна замедлять скорость падения после сброса с беспилотника.

В большинстве случаев при доставке грузов в труднодоступные районы используют спуск коробок на тросе или сброс с парашютом. При этом сохраняется содержимое упаковки, но для крупномасштабных гуманитарных операций эти способы неудобны: спуск на тросе относительно ненадежен, а оснащение каждой коробки парашютом обходится дорого.

Упаковка, разработанная специалистами DLR, представляет собой одноразовую картонную коробку, выполненную из биоразлагаемых материалов. При сбросе с беспилотника бока коробки приоткрываются, формируя подобие парашюта. Благодаря раскрытым, но удерживаемым веревками бокам, падение коробки тормозится достаточно, чтобы ее содержимое не пострадало при приземлении.

Испытания новой упаковки проводились в Доминиканской Республике, в реальных условиях - беспилотник вертолетного типа SuperARTIS доставил провизию в затопленные районы вблизи озера Энрикильо. Аппарат выполнил несколько полетов протяженностью 6 км каждый, доставляя около 20 кг еды в новых парашютирующих коробках. Испытания признали успешными.