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12.08.2018, 20:02
Птицы-шпионы, гиперракета, оригами с мотором: технохиты недели

Все важные и интересные изобретения и техно-рекорды за минувшую неделю  - в обзоре LIGA.net.

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Китайские дроны-шпионы неотличимы от птиц

Фото: South China Morning Post


В Китае появились беспилотники, которые издалека практически невозможно отличить от птиц. Об этом пишет South China Morning Post.

Программой Dove живо интересуются китайские военные и спецслужбы. Уже по меньшей мере в пяти провинциях Китая военные и другие силовые структуры используют замаскированные под птиц дроны для наблюдения.

Программу Dove возглавляет профессор Северозападного политехнического университета Сианя в провинции Шэньси Сун Бифэн, который ранее участвовал в разработке истребителя Чэнду J-20. 

По словам члена группы разработчиков Dove, профессора Ян Вэньцина, технология уже применяется, но пока не слишком широко. 

Дроны Dove не просто выглядят как птицы, они машут крыльями и пользуются ими для разворотов, спусков и подъемов. Беспилотники имитируют 90% движений живых голубей и практически бесшумны. В совместных полетах с беспилотниками замечали даже настоящих голубей.

Инженеры провели около двух тысяч испытательных полетов дронов. В одном из тестов стая дронов летала над отарой овец в степи. Овцы не испугались аппаратов, что участники программы Dove расценили как знак качества.

Каждый дрон Dove весит 200 г, имеет размах крыльев 50 см и развивает скорость до 40 км/ч; заряда аккумулятора хватает на полчаса полета на максимальной скорости. У каждого аппарата есть бортовой компьютер, камера, GPS, механизм, приводящий в движение крылья, аккумулятор и электромотор.

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Теги: робот, гиперзвуковая ракета, дроны-шпионы, оригами
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