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29.07.2018, 19:54
Рекорд Hyperloop, робокентавр, заказ звездопада: технохиты недели

Все важные и интересные изобретения и техно-рекорды за минувшую неделю  - в обзоре LIGA.net.

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Капсула Hyperloop установила новый рекорд скорости

Фото: пресс-служба WARR Hyperloop


На очередном этапе конкурса SpaceX Hyperloop Pod competition прототип капсулы Hyperloop, с которым работают в Мюнхенском техническом университете, смог разогнаться до рекордных 457 км/ч. Об этом сообщает WARR Hyperloop.

Соревнование Hyperloop Pod проводится с 2015 года. Команды-участницы разрабатывают сверхбыстрые капсулы, движущиеся по специальным трубам - предполагается, что в будущем при помощи транспортной системы Hyperloop пассажиры и грузы будут перемещаться со скоростью около 1 200 км/ч. Идею в 2013 году предложил Илон Маск.

Капсулы-концепты гоняют в калифорнийском Хоторне - про 1,2-километровой трубе-тоннелю.

Установившая нынешний рекорд капсула команды WARR Hyperloop довольно маленькая. Это испытательная модель для технологий: ее длина - два метра, высота - 30 см.

Год назад WARR Hyperloop тоже установила рекорд, прототип капсулы достиг скорости 324 км/ч.

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Теги: рекорд, небоскреб, космос, Hyperloop, беспилотник, робот
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