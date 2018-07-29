Рекорд Hyperloop, робокентавр, заказ звездопада: технохиты недели

Все важные и интересные изобретения и техно-рекорды за минувшую неделю - в обзоре LIGA.net .

Фото: пресс-служба WARR Hyperloop





На очередном этапе конкурса SpaceX Hyperloop Pod competition прототип капсулы Hyperloop, с которым работают в Мюнхенском техническом университете, смог разогнаться до рекордных 457 км/ч. Об этом сообщает WARR Hyperloop.

Соревнование Hyperloop Pod проводится с 2015 года. Команды-участницы разрабатывают сверхбыстрые капсулы, движущиеся по специальным трубам - предполагается, что в будущем при помощи транспортной системы Hyperloop пассажиры и грузы будут перемещаться со скоростью около 1 200 км/ч. Идею в 2013 году предложил Илон Маск.

Капсулы-концепты гоняют в калифорнийском Хоторне - про 1,2-километровой трубе-тоннелю.

Установившая нынешний рекорд капсула команды WARR Hyperloop довольно маленькая. Это испытательная модель для технологий: ее длина - два метра, высота - 30 см.

Год назад WARR Hyperloop тоже установила рекорд, прототип капсулы достиг скорости 324 км/ч.