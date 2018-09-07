Выжить на 1435 гривень. Как помочь нуждающимся пожилым людям

Фуд-ритейлеры готовы объединиться, чтобы создать программу поддержки нуждающимся пенсионерам

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Евгении - 80 лет. Она искала остатки еды в мусорном баке, когда ее встретили участники флешмоба Let's help babushkas. Чистенькая, худенькая, маленькая, очень бедная. Выбирала в баке гнилые фрукты - на компот. От предложения пойти вместе и купить ей продукты отказалась: чтобы никто в магазине не узнал, что ей покупают еду. Волонтеры сами собрали бабушке два пакета продуктов и пошли в гости. Уже дома, увидев в покупках чай и печенье, со слезами на глазах она предложила: "Теперь у меня есть чай! Давайте я вас угощу".

Возле одного из супермаркетов на Оболони раз в месяц, не чаще, появляется бабушка Галина. Вглядывается в лица прохожих, чтобы понять, кто не откажет. Переминается с ноги на ногу, когда просит купить ей стандартный набор: батон и кефир. Больше - ничего. "До пенсии опять не дотянула", - оправдывается она.

Ситуация с пожилыми людьми очень сложная, говорит руководитель фонда Let's help Ольга Бондаренко. Минимальная пенсия в Украине - 1435 гривень. В среднем 215 грн с учетом субсидии пенсионеры тратят на коммунальные услуги - в этом вопросе они самые ответственные. Еще 300-400 грн уходят на лекарства. "На питание у них остается, по нашим подсчетам, 27 грн 33 копейки в день. Это без бытовой химии и одежды", - отметила она.

Чтобы найти способ помогать пожилым людям более системно и регулярно, за один круглый стол в пресс-центре Ligamedia (Киев, ул. Шамрыло, 23) сели крупнейшие фуд-ритейлеры Украины.

"Это будет очень хороший прецедент"

"Если сети смогут объединиться вокруг проекта, это будет очень хороший прецедент. Например, мы трудоустраиваем людей с инвалидностью на работу. И очень хотим, чтобы другие торговые сети этого тоже не боялись. Со своей стороны, мы хотим изучить опыт других и их способы поддержки пожилых людей в Украине", - рассказала LIGA.net представитель сети супермаркетов и гипермаркетов Ашан Ольга Бойко.

К проекту по поддержке пожилых людей присоединились несколько известных на рынке игроков: торговые сети Ашан, МЕТРО Кеш энд Керри Украина, ФОРА, NOVUS.

Каждая из сетей уже ведет собственные социальные проекты. Например, МЕТРО передает товары своей марки наиболее нуждающимся группам населения, к сентябрю собирает канцтовары для детей. "Мы не имеем права передавать деньги. К сожалению, в нашей стране не всегда понимаешь, куда эти средства пойдут", - объясняет представитель сети Кристина Генсировская.

Супермаркеты ФОРА запустили проект "Потребуєш - візьми. Маєш змогу - поклади": установили стеллажи с социальными товарами первой необходимости для бедных, которые оплачивают другие покупатели.

"У каждой компании свои приоритеты в благотворительной политике, - отмечает Ольга Бойко. - Для Ашана это помощь молодежи и детям, а также людям с инвалидностью. Но мы знаем, что в Украине есть проблема с бедными пожилыми людьми. И если мы сможем найти общий подход, объединиться с другими, то мы хотим попробовать".

Варианты помощи: от карточек до фудшеринга

"Мы понимаем, что всех пожилых людей в Украине не спасем. Их 12 миллионов. Но эта инициатива включит других людей. Чтобы простые украинцы не проходили мимо пожилого человека", - рассчитывает Ольга Бондаренко.

Флешмобы, говорит она, поднимают проблему на поверхность, но не решают ее.

"Это необходимо имплементировать на постоянной основе. Мы за регулярность", - добавила представитель фонда Катерина Даценко. По ее словам, в виде food sharing и food marking оказание такой помощи широко практикуется в странах Европы. "Нам всем надо подумать, как достичь этого у нас", - говорит она.

Участники круглого стола рассматривали две схемы.

Первая - помощь на карточки, которую можно будет обменять на товары в супермаркете. Собирать средства для таких карт можно на депозитный счет (с соблюдением прозрачной отчетности), например, через продажу специальных открыток. Для этого потребуется широкая информационная кампания. Люди, покупая на кассе открытку, должны знать, что помогают выжить пенсионерам. Так делает McDonalds с акцией "Ладошки счастья".

Второй способ - собирать продуктовые наборы и распределять их среди нуждающихся пожилых людей. Это могут быть "подвешенные продукты", оплаченные другими покупателями. У этого варианта есть несколько возможных способов реализации: через специальный соцмагазин, на отдельном стеллаже в партнерских супермаркетах, адресно на дом, адресно в супермаркетах.

В каждом из этих вариантов есть свои плюсы и минусы.

Адресную доставку на дом волонтеры сразу отбросили: "Мы адреса храним под огромным амбарным замком. Потому что этим могут воспользоваться мошенники. В том числе охотники за недвижимостью этих пожилых людей".

Установку социальных стеллажей с подвешенными продуктами могут позволить себе не все супермаркеты: в некоторых из них арендная площадь заканчивается ровно на линии касс. А если привозить товары в соцмагазин, то как отказывать другим категориям - многодетным семьям, людям с ограниченными физическими возможностями?

Главный вопрос: кому адресовать помощь

"Вопрос идентификации - самый важный", - считает представитель сети NOVUS Екатерина Селезень. Фуд-ритейлеры хотят знать, кому будет передана собранная помощь и не будет ли она использоваться мошенниками. Сеть Ашан ранее уже практиковала food sharing для приютов и зоопарков, пока не обнаружила свои товары на местных рынках.

Теоретически получить эту информацию реально через социальные службы. С их же помощью можно и передавать карточки, включенные в систему лояльности для пожилых людей. Но и тут не исключен человеческий фактор: нет никаких гарантий, что социальный работник не попытаетмя использовать карты в своих интересах. А сотрудники магазинов и кассиры идентифицировать обладателя карточки, если она не именная, не смогут.

Вариантов - миллион, просто среди них нужно выбрать самый оптимальный, заверил LIGA.net Тимофей Замурий, представитель компании Ketchup Loyalty Marketing, которая занимается разработкой программ лояльности и теперь участвует в программе системной помощи пожилым людям. "Конечно, много моральных и методических вопросов. Как и кто будет определять адресатов помощи и ее размер? Не будут ли сами реципиенты злоупотреблять помощью? Ведь сегодня человек нуждается, а завтра его ситуация может улучшиться, и значит, ресурсы надо будет потратить на другого человека. Так что банально скопировать решение с программы лояльности не получится", - считает он.

Еще одна задача - найти решение, которое подойдет всем участникам коалиции фуд-ритейлеров. "У каждого из них свои технические, операционные возможности. Наша задача - синхронизироваться. При желании, конечно, можно все решить", - заверил Тимофей Замурий.

Окончательный вариант оказания помощи и мониторинга будет нарабатывать рабочая группа, в состав которой войдут и представители фуд-ритейлеров, и волонтеры. А пока фонд Let's help объявил второй флешмоб по помощи нуждающимся пожилым людям: 10 сентября волонтеры снова будут оплачивать их покупки в супермаркетах.

LIGA.net - информационный партнер фонда Let's help. Фонд входит в группу компаний ЛІГА.

Ключевое направление деятельности фонда - программа Гідна старість, в рамках которой волонтеры обустраивают быт одиноких стариков в домах престарелых. На 1 июля 2018 года фонд собрал на эту программу более 5 миллионов гривень. Это позволило установить в гериатрических центрах 937 единиц реабилитационного оборудования, закупить бытовую технику и мебель, заменить спальные комплекты на новые и современные. Полный отчет — на официальном сайте Let's help