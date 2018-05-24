Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Общество
Здоровье
Культура
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
24.05.2018, 08:37

"Заставляли могилу себе копать". История защитника Саур-Могилы

Алексей Кириченко (фото - Петр Шеломовский, Facebook)

Последние защитники Саур-Могили оставили курган в конце августа 2014-го. Один отряд попал в Иловайский котел, все бойцы второго - оказались в плену

Реклама
Реклама
Реклама

"Больше всего шансов оттуда выехать было на скорой, которая ездит по полям и ищет раненых. Я доехал до блокпоста, стояли КАМАЗы с трупами и автомобиль скорой. Это был мой шанс. Но подошел сепар и спросил, кто я. Я ответил – солдат Вооруженных Сил Украины". Алексей Кириченко попал в плен после отступления его с Саур-Могилы, ключевой высоты на юге Донецкой области. В заключении у боевиков он был 3,5 года.

Позывной Лис

Читайте также
Где заканчивается свобода слова 22.05.2018Отмена крепостного авторского права 16.05.2018"Где вы прописаны? Вам не сюда". Как мы искали семейных врачей 16.05.2018

Рассказать свою историю для LIGA.net Алексей согласился спустя полгода после освобождения из плена. Встреча прошла в Киеве, недалеко от военного госпиталя в центре столицы.

"У меня такое чувство, что память засовывает все эти воспоминания куда подальше. Наверное, защитная реакция". Во время беседы он часто замолкает. Старается улыбаться. С собой принес томик осужденного советской властью украинского поэта Василия Стуса – впервые Алексей прочитал его стихи в плену. О войне говорит мало, больше о том, как старался выжить; как помогал другим; и о тех, кто до сих пор остается в плену.

Родился Алексей Кириченко в Виннице, Революцию встретил в Харькове. С первых дней поддерживал Майдан, разгоревшийся в столице: "Это была абсолютно нормальная капиталистическая революция. И Украина нуждалась в ней уже очень давно".

Алексей Кириченко. 2012 год (фото - Facebook)

В Харькове, как и во многих других городах Украины, были созданы отряды самообороны. Алексей вошел в их состав. А позже отправился на фронт. "Мне кажется, это что-то очень правильное, мужское – защищать свою территорию", - рассказывала его жена журналистам, когда Алексей уже больше года находился в плену. "Он сказал "я так не могу, смотреть, что происходит и непонятно, какие обороты это может принять. Я иду тренироваться", - вспоминала Лилия.

"Учения были очень короткие. Их только условно можно назвать учениями. Показали на что нажимать на автомате и с какой стороны на него смотреть, как бросать гранаты, стрелять из РПГ", - рассказывает Алексей. До этого он не служил в армии.

"Нам сказали: "Ребята, выручайте". Мы и выручили"

Военную форму отряд получил от волонтеров. А дальше - первое задание, глубокий рейд в Горловку на трое суток.

Алексей и его товарищи из самообороны харьковского Майдана призывались через Славянский военкомат, там их должны были приписать к части, потом - командировать в штаб. Но процесс затянулся и целый отряд готовых защищать Родину мужчин оказался подвисшим в воздухе. "Нам сказали: "Мы понимаем, что не можем отдавать вам приказы, но, ребята, выручайте".

Группа майора Александра Мельниченко отправилась оборонять Саур-Могилу уже после того, как Вооруженные Силы Украины покинули приграничный район - 18 августа 2014 года.

Добирались туда вертолетами, потом на машинах. Сначала – спокойно, позже – обстрелы со стороны российской гибридной армии из минометов, Градов, танков. В конце августа курган был уже полностью окружен. У украинских бойцов закончилась вода, были потери, нужно было отступать. Раненых в отряде не было, их забрал прорвавшийся автомобиль спецназа: машину взорвали на обратном пути, часть бойцов попали в плен, остальные - погибли или пропали без вести.

"Другие упали на землю. А я бежал. Очень далеко"

"При отходе с Саур-Могилы мы видели испорченный инженерный транспорт и БТР. Я вызвался пойти осмотреть, залез внутрь. Там была табличка с шестизначным номером части, а у Украины - пятизначные номера. И там был график техосмотра с датами, семь или восемь граф. По ним было видно, что техника – не захваченная в Крыму, не украинская".

Возле этой техники отряд попал в засаду. С разных сторон кричали "ложись", звучали выстрелы. "Я увидел, что ребята спереди и сзади упали на землю. Я этого не сделал, побежал через посадку в поле с подсолнухами. Бежал очень далеко. Слышал рев мотора.  Понимал, что эта засада была серьезной". Как выяснилось позже, отряд украинских бойцов вели снайперы. Со стрелецким оружием противостоять боевикам было невозможно.

"Часов через 12 я вернулся. Видел, что нет следов крови - значит, их не расстреляли". Алексей прошел дальше и увидел оставленную российскую артиллерию, там наконец хорошо поел - нашел остатки сухпая. При себе у него был телефон, позвонил "старшему" - получил приказ закопать свою форму и оружие. "Мне сказали, что больше всего шансов оттуда выехать, если найти скорую помощь, которая ездит по полям и ищет раненых". Он вышел к трассе, словил автомобиль и попросил подвезти. На этой машине Алексей доехал до блокпоста, там стояли КАМАЗы с трупами и автомобиль скорой. "Понял, что это мой шанс. Вышел из машины, пошел к скорой. Но остановил сепаратист и спросил, кто я. Я ответил – солдат Вооруженных Сил Украины".

Официально Алексей попал в плен 2 сентября, на самом деле - 1-го.

"Ребята просидели в плену три дня, а я - три с половиной года"

"Первые четки я сделал из хлеба и воды. Они были как раз на два пальца. Обычный хлеб не подходит, нужен очень плохой", - на встречу с журналистом LIGA.net Алексей пришел с четками, уже не из хлеба, деревянными.

Он рассказал, что нитки для тех четок делал из "коня". "Тюремный "конь" - это такая особенная наука. Откуда вообще человеку, который сидит в тюрьме, взять нитки? Берется носок, вырезается резинка, пятка. И сатается. Получается две нитки - основа, она легко рвется, и вторая - очень крепкая". Из таких же ниток и запрещенных в тюрьме, а потому тщательно спрятанных шнурков Алексей сделал для своей дочери куклу-мотанку. Этому его научила мать еще в детстве. "Я с тех пор их никогда не делал, но мне хотелось передать что-то дочке, чтобы она помнила, что я ее люблю. Не все мои письма до нее доходили".

Сначала Алексей попал в "подразделение" боевика с позывным Матвей. Подразделение состояло частично из россиян, частично – из местных. За все время в плену украинца около 10 раз переводили в разные "локации". В том числе, в исправительную колонию.

"Как только попал в плен, меня вывели и сказали: "Копай могилу". Я спросил – где? Удивились моему спокойствию. Ждали, наверное, другой реакции, что плакать начну".

Допрашивали много раз - по-разному, о разном и разные люди. "В Комсомольске ко мне приставили бывшего следователя милиции Мишу. Странный "допрос". Спрашивал о друзьях в Facebook. Позже были пытки, но не физические. "Миша сказал остальным, что не рекомендует применять пытки. Сидел с мешком на голове. Угрожали отрезать пальцы. Расстреливали холостыми. И удивлялись все время, почему я такой спокойный. Допросы длились по шесть часов. Если бы хотели сломить, то растерзали бы".

"Первые полгода до передач для нас большим кладом там были спички - потому что абсолютно не было зубочисток, у ребят очень портились зубы. Эти спички были такие потрепанные-потрепанные, им уже по два-три месяца, но ребята их прятали где-то в матрасах". Еще там не хватало зелени, рассказывает Алексей: за сигареты он просил принести листья винограда.

"Я очень люблю имбирь. Мне из Германии передали имбирный чай, он очень согревает. Пакет можно было заваривать три-четыре раза, а потом съедать, а можно было использовать как приправу". Еда была очень пресной, вспоминает Алексей. "Представьте, что было, когда мы дорвались до "Мивины".

Работы приходилось выполнять разные – мыть туалеты и бочки от солярки. "Я тогда не попал, но ребят отправляли собирать трупы у аэропорта, которые уже два месяца пролежали".

Однажды, когда он долго сидел в подвале, пришлось "стричься" зажигалкой: "Я ею поджигал себе волосы и тушил". В том подвале не было окна, только небольшая щель размером в три пальца, взгляд упирался в серую стену. "Что-то будто промелькнуло, тень с улицы через щель. Я понял, что это была птица. А это был признак, что там мир существует, есть жизнь".

Связи с внешним миром не было. Алексей слышал только обещания об освобождении. "После двадцатого раза я сбился с подсчета этих обещаний. А когда впервые заговорили об этом - уже и не вспомню". Еще он слышал разговоры сепаратистов о том, что "Украине пришел конец".

Во время встречи Алексей достает стопочку маленьких бумажек - куски пачек из-под сигарет, страницы книг (в тюрьме с бумагой было тяжело, поясняет он). Каждый из этих клочков исписан им от руки словами на немецком и английском - и их переводом. Пачка бумаги перемотана той самой ниткой, сделанной из носков: ее кусочки уже не раз связаны между собой. И снова рвутся прямо в руках.

Не сдаться ему помогли молитва и медитация. "Когда словишь эту волну, она зашвыривает человека на очень высокий энергетический уровень. Вот представьте, в камере +8°C, ребята спят под всеми покрывалами, какие только есть… А я сижу обложенный учебниками. Тут и английский, и немецкий, и еще какие-то интересные книги, чтобы мозг переключать. Мне интересно! Меня прет!". Алексей признается, что не принадлежит ни к какому патриархату, но говорит, что молитва спасала его и других.

"Меня убеждали, что Сталин – святой человек"

27 декабря 2017 года состоялся самый масштабный с начала войны в Донбассе обмен пленных: домой вернулись 73 украинца, в том числе, Алексей Кириченко. Обмен состоялся на блокпосте Майорское в районе Горловки.

Во время перелета в Харьков после освобождения. Декабрь 2017 года (фото - Facebook)

"Меня абсолютно серьезно убеждали, что Сталин – это святой человек. Показывали иконы. Мне этого не понять", - в аэропорту Харькова, куда освобожденные пленные прилетели вместе с президентом, Алексей произнес речь. "Я чувствую, что Украина еще недостаточно покаялась за грех коммунизма. Это очень большой грех перед богом – тот воинственный атеизм, который был на нашей земле. И, мне кажется, если бы люди это осознали, такой беды, которая произошла в Донбассе и Крыму, не было бы".

Отступление с Саур-Могилы начали 24 августа. Россияне фактически пропустили момент отхода. Это дало возможность двум группам уйти без потерь. Уходили они в общем направлении на Иловайск, где, как они знали, находилась достаточно мощная группировка. Но эта идея лишь привела к еще большей трагедии. Группа полковника Игоря Гордийчука, пройдя 60 км по тылам противника, добралась к украинским силам и полностью разделила горькую судьбу выхода из Иловайска. Другая группа – майора Мельниченко - в районе Кутейникова нарвалась на российских десантников и полностью попала в плен. Один из бойцов попал в плен в районе Старобешево – это был Алексей Кириченко. Еще один смог самостоятельно добраться до Волновахи уже после иловайского котла. В целом в боях за Саур-Могилу погибли порядка 25 украинских военных, около 120 получили ранения.

По официальным данным, на сегодняшний день у боевиков находятся 74 военных ВСУ. Однако реальное количество украинских бойцов, которые удерживаются в плену, неизвестно. Во время разговора Алексей перечислял добровольцев, которые остались там после обмена в декабре прошлого года, однако их имена не указаны в тексте в целях безопасности этих людей.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Екатерина Лященко
специальный корреспондент Liga.net
Екатерина Лященко
Отправить:
Распечатать:
Теги: война, Донбасс, плен, интервью, Алексей Кириченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Материалы по теме
77-й "гумконвой" российских оккупантов едет в захваченный Донбасс
Политика 77-й "гумконвой" российских оккупантов едет в захваченный Донбасс
Сутки ООС: ликвидированы двое боевиков, у ВСУ - санитарные потери
Проишествия Сутки ООС: ликвидированы двое боевиков, у ВСУ - санитарные потери
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
CПЕЦПРОЕКТЫ
Услышать жизнь. При поддержке Медцентра АВРОРА
Здоровье Услышать жизнь. При поддержке Медцентра АВРОРА
Здоровье
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 