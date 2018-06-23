Чему учить детей? Школа в эпоху информационных технологий

В Германии уже давно прошли этап дискуссий о том, чему же следует учить детей в эпоху стремительного развития информационных технологий. Ответ бы найден такой: учить нужно работе с информацией. Все, что обсуждается сейчас – как учить максимально качественно.

В нашей школе обучение детей работе с информационном пространством называют "медиаинформационное воспитание", именно оно лежит в основе принципов всей педагогической работы. Концепция обучения медиаинформационной грамотности в немецкой школе условно разделена на пять направлений, каждое из которых и развивает медиакомпетентность детей.

Обслуживание и применение

Для того, чтобы ученики умели безопасно и ответственно пользоваться медиапространством, им необходим набор практических компетенций. Это основа, которая дает навыки использования различных медиатехнологий. Дети изучают практическое применение медиатехнологий как на уроке, так и в повседневной жизни, а впоследствии – в профессиональной деятельности.

Информация и поиск

Да, учителя утратили свою монополию на владение информацией. Сегодня доступны разнообразные источники информации, поисковые системы. Для того, чтобы ученики умели самостоятельно формулировать свои вопросы и находить ответы на них, им нужны определенные навыки. В первую очередь, это умение правильно отбирать и оценивать информационные источники. Только так они смогут справиться с огромным спектром ресурсов как в период учебы в школе, так и при дальнейшем обучении и профессиональной деятельности.

Коммуникация и работа в команде

Работа в команде является особенно эффективной, если она направлена ​​на развитие интенсивных коммуникативных процессов между учениками. Задача такого обучения состоит в том, чтобы ученики, работая в группе, освоили навык доносить свои мысли до других, а также совместно презентовать результат общей деятельности. Групповые формы работы, которые ориентируются на результат, плюс грамотное распределение задач, - вот то, что важно применять в школе. Цифровые средства способствуют групповой работе благодаря простой возможности находить идеи, обмениваться информацией, развивать проекты.

Создание и презентация

После того, как информация найдена и обсуждена в группе, необходимо представить ее как продукт - в соответствии с поставленной задачей. Цифровые средства позволяют отображать конечный продукт не только в текстовом формате. Во время учебного процесса школьники должны учится создавать аудио- и видеопрезентации. Сюда же относится планирование проекта, его подготовка. Например, написание сценария. Приобретенные навыки при создании такого продукта опять же понадобятся как в повседневной жизни, так и в профессиональной работе.

Анализ и осмысление

Мир, в котором мы живем сейчас, формируют в значительной степени медийные технологии. Школьники взрослеют в окружении многообразных медийных инструментов, которые для них являются привычными. Именно поэтому важно дать им возможность задуматься о подлинности, казалось бы, такого знакомого им медийного пространства. С навыками и умениями в области анализа и осмысления информации они смогут уверенно и самостоятельно ориентироваться в информационном пространстве. Даже сам разговор о медиатехнологиях побуждает к открытию новых потенциалов, оценки новых идей и создания новых продуктов.

Использование цифровых носителей информации в учебных программах

Самое большое преимущество обучения с использованием цифровых носителей информации заключается в том, что, например, в учебных программах можно вносить исправления непосредственно в задачах (например, unterricht.de), можно выбрать темп выполнения задач в соответствии с индивидуальными возможностями ученика, сразу можно определить слабые места или пробелы в знаниях. Кроме того, развивается способность учиться самостоятельно. При этом в большинстве случаев помощь учителя или родителей совсем не нужна. Записи на классной доске можно сфотографировать, записями по теме урока - обменяться с одноклассниками, рабочие материалы и домашнюю работу можно разослать по сети.

Само собой разумеется, что большинство детей получают удовольствие от работы с компьютерами, однако, конечно же, риск, что ребенок будет отвлекаться, очень велик. Поэтому в школе в обязательном порядке компьютеры настроены только на учебу. Родители вместе с детьми также могут установить определенные правила пользования компьютером или заблокировать доступ к отдельным сайтам. Мотивирующим в данном случае может, например, быть то, что после выполнения определенного количества задач, ребенку позволят "поиграть". Такие правила особенно важны для старших детей. Таким образом ученики могут должным образом концентрироваться на выполнении заданий. С одной стороны, ученики учатся рутинной работе на компьютере, с другой стороны мы получаем благодаря этому значительные успехи в учебе. В нашей школе уже в младших классах (в первую очередь через интерактивные доски) внедряются цифровые средства обучения. Благодаря этому уже в старших классах мы можем дать нашим ученикам на самостоятельную проработку с помощью компьютера более сложные, комплексные темы.

Несмотря на то, что электронные гаджеты для большинства детей очень привлекательны, в нашей школе мы не отказываемся от учебников и рабочих тетрадей. Они бесспорно необходимы для тренировки навыков письма. И ученики нашей начальной школы (с 1 по 4 классы) до сих пор в восторге от книг. Однако, после начальной школы эйфория, как правило, несколько угасает. Решение проблемы мы видим в веб-программе "Antolin", которая мотивирует и вдохновляет учеников сохранять и стимулировать радость от чтения. С ее помощью мы побуждаем детей больше читать и отвечать на вопросы к отдельным текстам по системе выбора ответа из нескольких предложенных вариантов (Multiple-Choice-System). Если ответы верны, ученики получают пункты на ученический счет. Дети тренируют внимание и концентрацию при чтении, одновременно это пробуждает мотивацию и дух соперничества между учениками.

В основном, внедрение цифровых технологий я оцениваю очень положительно. Реальных недостатков применения компьютеров в школе я не вижу. Использование цифровых носителей в нашей школе ориентировано только на учебный процесс. У нас калькуляторы или словари с графическим дисплеем, которые можно программировать, это дополнительные средства, которые помогают в обучении и работе на уроках.

Думаю, что в будущем использование цифровых носителей в школах будет развиваться и распространяться на все большее количество учебных процессов - будь то чтение, счет, просмотр видео в интернете или взаимный обмен информацией.

Как родители могут помочь детям в работе с цифровыми носителями информации?

1) Используйте фильтры и доступные вам настройки безопасности в цифровых носителях. Дети и подростки все еще требуют много поддержки и защиты при работе с гаджетами. Системы фильтрации или личный кабинет на устройстве защитит вашего ребенка от того, что он (находясь без присмотра) столкнется с информацией несоответствующего содержания.

2) Защита данных и частная сфера. Поговорите с вашим ребенком, объясните ему, какие у него есть права и какие права есть у других. Дети должны научиться понимать возможные последствия манипуляций с личной информацией, - например, с фотографиями.

3) Не общаться с незнакомцами - безопасность прежде всего! Требуйте от своего ребенка, чтобы он общался только с теми, кого знает лично, например, с друзьями из школы. Обратите внимание ребенка на то, что люди не всегда с добрыми намерениями сближаются с детьми в интернете. Часто они используют анонимность интернета и выдают себя за другого, например, благодаря использованию чужого фото, вымышленного имени или ложных данных о возрасте. Ваш ребенок не должен отправлять личные данные и фото посторонним, должен не поддаваться на такие просьбы и обращаться за помощью к взрослым, если ситуация неоднозначна.

4) Контролируйте и развивайте социальные компетенции вашего ребенка. Четко объясните ребенку, что порядочность, уважение и сочувствие в интернете являются такими же важными, как и в повседневной жизни. Поговорите с ребенком о том, насколько моббинг снижает самоуверенность и вредит здоровью человека. Активная жизнь вне цифрового мира, беседы, встречи должны также занимать важное место в жизни вашего ребенка. Станьте для него в этом примером!

5) Доверяй, но проверяй. Покажите ребенку, что вы ему доверяете - и он также будет вам доверять. Помните, что ваш ребенок может на собственном опыте учиться принимать действенные решения.