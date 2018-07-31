Где нет экономики, там не востребовано и экономобразование

Тут в сети мелькнули цифры - сколько на какие специальности в вузы подано заявок. И возник душещипательный вопрос: Неужели это адекватно?

Журналистика – 20 тысяч.



Филология – 60 тысяч



Туризм – 20 тысяч



Право – 59 тысяч



Экономика – 22 тысячи



Менеджмент – 37 тысяч



Математика – 1,2 тысячи



Физика – 764 человека



Химия – 1,5 тысячи



Биология – 5 тысяч



Материаловедение – 370 человек

Типа, зачем нам столько журналистов, туристов, экономистов и вообще пофигистов?

Скажу, что объективно – это и есть реальный маркетинг образовательной системы нашей страны. Хоть и немного печальный.

Если нет заводов и нет науки – то с какой стати возникнет спрос на инженеров и математиков?

Я больше скажу: на математиков и инженеров надо ехать учиться уже в другие страны, что и происходит, так как у нас сильно ослабли и преподаватели, и маттехбаза.

А то, что идут на филологов и журналистов – это не от того, что на них есть спрос. Спроса нет, но это единственное, что считается легким для университетской развеселой жизни, когда можно продлить детство.

Поэтому тут смешались все факторы нашей неуклюжей жизни: наши вузы слабые, наше школьное образование слабое, наши характеры у выпускников – тоже слабые.

Родители растерялись и не знают, куда бежать и где у детей счастье. Перспективы у страны не просматриваются или их никто не показывает.

Нет ни денег, ни понимания - кого учить, как и зачем. Но главное в этой проблеме – не вузы, не специальности и даже не стипендии и не деньги.

Нет экономики в стране. Нет перспектив работать вообще, и в филиалах западных суперкомпаний в частности.

Поэтому в качестве экстренной меры я бы пригласил десяток зарубежных вузов, сделав тут их филиалы, на любых условиях. Это бы сразу оживило все.

Пока же ничего приятного...

Впрочем, так будет не всегда.

(Источник)