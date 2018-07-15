Настоящее убийство по фейковому поводу и другие "ответные меры"

Краткая история об Индии и о мире, в котором мы живем. В этой истории "прекрасно" все.



Мессенджер WhatsApp сообщил, что для борьбы с дезинформацией он вводит отметку для "пересылаемых" сообщений. То есть, если вам кто-то что-то написал, вы увидите просто сообщение и все. А если вам кто-то что-то переслал, то над этим сообщением будет курсивом написано: "переслано". Это должно вас насторожить и побудить отнестись к сообщению критически . Не знаю почему, но должно побудить (точнее, знаю, почему именно это не сработает).



Так вот, оказывается, этот шаг стал реакцией на конкретную ситуацию. Как говорят на госслужбе - это "ответная мера" или "мероприятие реагирования".



Примерно месяц назад в одном из округов Индии в местных группах в Facebook и WhatsAp распространили информацию, что в округе рыщут похитители детей. Инфа пошла в народ. Народ взвинтился до исступления.



В один из городков заехал черный джип, а в нем двое молодых людей. Местные долго не думали. Вытащили их из машины. И забили до смерти как похитителей детей. Превентивное убийство совершили. Ну, ясно же, - раз на черном джипе, то наверняка похитители.



Конечно, двое молодых людей не были никакими похитителями детей. Но это уже никому не объяснишь.



Полиция задержала два десятка участников избиения. И начала разъяснять местным, что не стоит верить всему, что пишут в соцсетях и мессенджерах.



Индийское министерство, ответственное за IT-отрасль, выпустило релиз с красноречивым названием "WhatsApp предупредили о злоупотреблении их платформой". В нем министерство написало, как его задолбали случаи, когда разошедшиеся через WhatsAp фейки провоцируют людей на насилие (ибо это было не в первый раз). И призвало компанию принять меры.



В июле Facebook, которому принадлежит WhatsApp, принял меры. Он купил рекламу в ведущих газетах Индии. В рекламе было сказано, что платформы используют для распространения фейков. И что надо бороться с фейками всем миром.



И вот теперь решительная борьба платформы с фейками увенчалась очередным успехом - WhatsApp ввел метку "пересылаемое".