Патрульная статиция, или Полиция невмешательства

Есть в театральном деле такая должность – статист. Актер, играющий второстепенную роль, и иногда произносящий реплику вроде "кушать подано", но чаще он вообще стоит или ходит на сцене молча, вроде живой декорации, и участия в происходящем не принимает.

В последнее время у меня возникает ощущение, что в новостных сюжетах я вижу все больше подобных статистов. И различаю я их по полицейской униформе.

Итак, вот вам сцена из жизни, в которой нет положительных героев, но есть жертвы, есть злодеи, а полиция исполняет роль статистов - то есть, вообще ничего не делает. На видео заснят погром "Нацдружинами" самовольно установленного лагеря ромов в Голосеевском парке 7 июня.

С "Национальными дружинами" все, по-моему, ясно. Да и сами они отлично понимают, что их "акция" находится на грани уголовщины, замешанной на расизме и ксенофобии. Недаром после удаления этого видео со страницы "дружин" администрацией фейсбука через несколько часов после публикации поста "дружинники" не предприняли ни одной попытки восстановить его в каком-либо виде и заменили фотографиями котиков.

А вот с полицией далеко не все так однозначно. Сложность, на мой взгляд, заключается в том, что сама эта структура, официально владея монополией на поддержание правопорядка, все чаще при работе "в поле" с позиции невмешательства, стараясь максимально дистанцироваться от любых неоднозначных ситуаций, штатное и законное "разруливание" которых может вызвать неудовольствие у части украинского социума или представителей властной вертикали.

С рядовым украинцем у низовых подразделений полиции при возникновении различных нестандартных ситуаций возможен как бы негласный договор вида "я тебя не трогаю, ты мене не чепай", а со своим руководством при "непонятках" в работе с населением начинается старинная игра в "угадай желание начальника". В результате если приказа нет, то вместо четкого исполнения закона полицией мы получаем выжидание и невмешательство. И видно, что самый распространенный подход при любом форсмажоре для рядового полицейского в тех случаях, когда проблема есть, а приказа нет, - как бы не сделать чего лишнего. Что очень хорошо видно на видео, снятого активистами "Нацдружин" в Голосеевском парке.

Обратите внимание, как на видео патрульный полицейский в бронежилете следит, чтобы все было чинно и чтобы зазевавшихся обитателей лагеря не слишком обижали. Иногда коп вежливо беседует с "дружинниками", объясняя им, что хозяев лагеря предусмотрительно эвакуировали перед самым погромом, а активист, в свою очередь, доброжелательно поправляет полицейского, когда служивый называет ромов обидным для них названием. А поодаль при этом переминается с ноги на ногу небольшой отряд полиции. Прямо идиллия какая то!

Но мы же знаем, что полиция бывает в своих действиях очень решительна, - правда, только тогда, когда есть конкретный приказ руководства или когда обстоятельства достаточно однозначны. А вот детально разобраться в семейной ссоре или выломать дверь, когда за ней плачет брошенный младенец – это, как показывает практика, чревато осложнениями для рядового патрульного полицейского. Кто его знает, как завтра повернется, и не напишут ли на него заявление помирившиеся супруги, не заставят ли его заплатить за выломанную дверь. Ну и что, что ребенка спасли? Может, он поплакал бы и успокоился. А вмешаешься - и сразу какая-то ответственность. Оно патрульному надо? Проще не вмешиваться. В результате мы периодически читаем в новостях, как после ухода патрульной полиции уверившийся в своей безнаказанности муж пырнул ножом жену. И вся страна негодует из-за умершего в запертой квартире от голода ребенка, хотя полиция накануне честно пыталась разыскать того, кто бы ей отпер дверь.

Имидж службы, согласитесь, страдает. И на следующий день, когда информация о разгроме незаконного лагеря ромов попала в новостные ленты ведущих СМИ, руководство киевской полиции сделало блестящий ход.

Новости ведь, понятное дело, почитывают послы ЕС, рсположенность которых к Украине сейчас здорово ей помогает, а нерасположенность может здорово повредить. Государства же Евросоюза, скажем прямо, крайне настороженно относятся к активности всяческих парамилитарных образований, особенно когда активность эта имеет ярко выраженный ксенофобский оттенок. И при каждом удобном поводе эти послы начинают настойчиво интересоваться, куда же пошли деньги, выделенные Украине в том числе и на формирование государственных органов правопорядка, призванных бороться, помимо прочего, и с организованными погромщиками.

Так вот, полицейское руководство, опережая послов, которые еще только собрались рассказать своим правительствам о вопиющих фактах попустительства силовиков организованной ксенофобской акции, объявило на сайте Национальной полиции об открытии уголовного дела о хулиганстве в Голосеевском парке.

Думаю, стоит привести также пару цитат, чтобы показать, как сами полицейские начальники воспринимают данную ситуацию. И то, что пресс-релиз на сайте Национальной полиции написан языком протокола, является несомненным достоинством данного опуса. То есть, текст разночтений не допускает. В пресс-релизе полицейское руководство все-таки разъяснило, что делали сотрудники, непосредственно присутствовавшие при разгроме лагеря ромов. И знаете, чем они занимались? Они "...проводили профілактичні заходи", в результате которых "...були встановлені особистості усіх присутніх там громадян".

Так и хочется воскликнуть: ай да молодцы полицейские, сразу взяли погромщиков за самое уязвимое место, за имена с фамилиями. Не зря, стало быть, весь вечер околачивались в компании молодцев с топорами и кувалдами!

Увы, оказалось, что правоохранители установили личности "...представників ромської народності", - то есть, исходя из смысла происшедшего, только потерпевшей стороны.

Я не выгораживаю ни одну из сторон, участвовавших в данном конфликте. И видео, где обитатели незаконно обустроенного лагеря в Голосеевском лесу кидают камни в сотрудников парка, я тоже видел. И фото жутко загаженного леса с поврежденными деревьями. И за это нарушителей тоже необходимо наказывать - но по закону, а не по беспределу.

Сколько раз уже говорилось, что любое действие, связанное с насилием над личностью, в дееспособьном государтсве может быть осуществлено только по букве закона или по решению суда. Это раз. Два: в дееспособном государстве право на насилие является исключительной монополией государства и его органов, и любое делегирование таких прав даже самым патриотическим или националистическим организациям всегда приводит к нарушению закона и прав личности. Исключений не бывает. И если госорганы по каким бы то ни было причинам не хотят ввязываться в непонятное и "грязное" дело (а выселение полицейскими бездомных людей с многочисленными детьми из незаконно обустроенного лагеря, при всей законности, будет выглядеть неоднозначно), то единственным выходом для страны, похоже, может быть лишь увольнение ответственных за подобное бездействие руководителей, вплоть до полного кадрового обновления руководства этих структур.

Потому что "поручение" таких "деликатных" дел каким бы то ни было негосударственным организациям никоим образом конечной ответственности с государства не снимает, в этом отношении чиновникам и силовикам уж точно себя обманывать не стоит. Максимум, чего они могут добиться – оттянуть решение проблемы, которая при этом успеет стать еще более вопиющей. И решать ее, многократно обострившуюся, все равно придется придется - но тогда заплатим мы, граждане, за ее решение уже гораздо дороже.