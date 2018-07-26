Почему уезжает наше будущее: Одесса и ее креативный класс

Главный ресурс любого города – его люди. Бывают, конечно, исключения. Например, Венеция, главным ресурсом которой остается средневековая экзотика каналов и островов. Но в большинстве городов все-таки именно жители наполняют город смыслом и "драйвят" его экономику.

А самым активным среди жителей города является креативный класс. Это не обязательно "хипстеры" в очках с толстой оправой и винтажной одежде. "Креативный класс" - это вообще не про стиль, а про род занятий, приоритеты и ценности.

Речь идет о людях, которые опираются на свои личные творческие способности и создают для всех новые идеи, контент и технологии – программисты, актеры, музыканты, художники, писатели, блогеры, журналисты, архитекторы, дизайнеры и прочие.

Климат-контроль для креативного класса

Они подвижны и мобильны. Единственное, что способно их удержать – дружелюбный к креативу климат, свободная и вдохновляющая атмосфера, со стильными барами и незаурядными кафе (да-да, это тоже важно), с разнообразием культурной жизни.

И самое важное условие – присутствие других представителей их класса. Чтобы было с кем "тусить" и соревноваться. В той же Флоренции не просто так в свое время сконцентрировалась треть всех художников, скульпторов и архитекторов эпохи Возрождения. Все эти эксцентричные люди, условно говоря "подпитывались" творчеством друг друга в едином сообществе.

Примеров современной "концентрации креативного класса" множество. Париж как концентрации креативного класса в сфере моды, Милан – в сфере дизайна, Кремниевая долина – в сфере высоких технологий, фестиваль Burning Man в Невадской пустыне, на который приезжают десятки тысяч людей, включая Марка Цукерберга, Ларри Пейджа и Илона Маска.

В крупнейших городах мира создание условий для креативного класса стало важным приоритетом местных властей. Например, немецкий Бремен, когда-то процветавший благодаря морской торговле, сейчас развивается и позиционирует себя как центр науки, культуры и высоких технологий.

Лондон превратил старые фабрики в культурные пространства - например, современная галерея Тейт размещается в здании бывшей электростанции, а галерея BALTIC - в закрытом перемолочном цеху.

А в качестве антипримера есть американский Детройт, когда-то столица автомобильной индустрии, который не смог адаптироваться к реалиям нового времени, обанкротился и превратился в жуткий "город-призрак" с заброшенными высотками и промышленными руинами.

Любойгород, даже самыйбезнадежный, может стать успешным

Креативный класс способен найти неожиданное решение для, казалось бы, безвыходной ситуации, применить нестандартный подход. И этому есть множество подтверждений на практике.

Захолустная провинция, бедный промышленный регион в Шотландии, благодаря гениальному PR-ходу превратился в туристическую мекку. В 1930-х годах рекламный агент предложил владельцам отелей актуализировать древнюю легенду о местном чудовище, чтобы привлечь туристов. Хватило одной лишь публикации статьи о Лохнесском чудовище - и, вуаля, это место на слуху даже в наши дни.

Другой пример. До 1961 года Хей-он-Уай был ничем не примечательным городком в Уэльсе. Сегодня это мекка для книголюбов всей Великобритании. И все благодаря одному человеку, некому Ричарду Буту, который оптом скупил книги в Америке, перевез их в Хей-он-Уай, и открыл несколько книжных магазинов - получился невиданный маленький город с книжными магазинами на каждом углу. Бут также придумал шуточный рекламный трюк - провозгласил город "независимым королевством", а себя – его правителем. Королева Елизавета не только не разозлилась, наоборот – наградила Бута за развитие туризма. К городу удалось привлечь и международное внимание – там проводится литературный фестиваль, который собирает сотню тысяч писателей, издателей и просто библиофилов.

Креативный класс в Одессе

Есть очень символичный "Памятник грядущему одесскому гению" – Гоголь, Пушкин и Бабель наблюдают за "золотым яйцом" в ожидании, когда же из него вылупится новый герой современности. Но не утратил ли этот памятник с момента установки (а это был 1996 год) свою актуальность?

Все-таки Одесса уже успела вырастить Владимира Усова, стартап которого представил первый в мире высокоточный 3D-принтер для керамики. Сейчас ведутся даже переговоры с Tesla, которая хочет "печатать" на нем детали для своих электромобилей.

Одесса успела вырастить Юрия Монастыршина, стартап которого предложил сенсационную технологию трансформации изображения и был куплен американской компанией за $150 млн.

В конце концов, Одесса успела вырастить вундеркинда Бориса Чубина, который изобрел инновационный навигатор для незрячих людей.

И Усов, и Монастыршин, и Чубин – все они гении, которые реально меняют наш мир.

Однако эти отдельные примеры - увы, не благодаря, а вопреки. До создания по-настоящему комфортной среды для самореализации креативного класса Одессе еще далеко.

Даже просто не мешать, дать свободу творить – для начала важно и это. Напрашивается и модернизация старой системы образования, которая должна быть более свободной, развивать таланты, а не подавлять творческие задатки.

И у нас нет времени на раскачку. Потому что новое поколение, молодые прогрессивные люди, чувствуют себя в Одессе "классом бесполезных" - и, как следствие, массово ищут лучшей жизни вне Одессы.

А без креативного класса Одесса просто обречена на деградацию. Впрочем, как и вся Украина.