Сталь сама не убивает. Почему Украине необходим закон об оружии

Согласно недавно опубликованному исследованию Швейцарского независимого центра Small Arms Survey относительно количества огнестрельного оружия на руках у гражданских лиц во всем мире, Украина входит в топ-25 стран мира (из 230) по числу находящегося в легальном и нелегальном обращении оружия. По данным исследования, в Украине на руках у гражданских лиц по состоянию на конец 2017 года находилось около 4,4 миллионов единиц оружия. В соответствии с отчетом Нацполиции, по состоянию на 1 января 2018 года в Украине зарегистрированы 663 126 владельцев огнестрельного оружия, у которых в личном пользовании находятся 736 918 единиц охотничьего гладкоствольного оружия и 145 859 единиц охотничьего нарезного оружия. При этом по данным Украинской ассоциации владельцев оружия, на начало этого года на руках у населения может быть около 5 миллионов единиц незарегистрированного легкого оружия. Эти цифры, даже принимая во внимание их приблизительность, впечатляют.

Конечно, точно подсчитать количество нелегального оружия в Украине невозможно. Во-первых, на его рост уже пятый год подряд влияет война на Востоке. Второй фактор - ухудшение криминогенной обстановки в стране (как из-за отсутствия нормальной реформы правоохранительных органов, так и за слабой экономики). Эти факторы позволяют без проблем вооружаться криминалитету, и, как это ни парадоксально, вынуждают законопослушных граждан для обеспечения своей безопасности покупать нелегальные "стволы".

Можно бесконечно долго дискутировать на эту тему, но жизненная мудрость "лучше пусть двое ведут в суд, чем четверо несут в могилу" вполне актуальна, и она толкает людей, чья работа связана с риском стать объектом нападения злоумышленников, на незаконное приобретение оружия. Более того, уже не являются исключительными случаи совершения преступлений с использованием ручных гранат или гранатометов. Отсюда вытекает вопрос: а не следует ли нам готовиться к использованию преступниками легкой бронетехники и армейских минометов на улицах мирных городов?

Что касается легального владения оружием, то сегодня в Украине разрешено иметь охотничье гладкоствольное оружие. Причем если раньше для этого нужно было состоять членом охотничьего союза, то сейчас достаточно быть правоспособным, пройти специальный курс обучения и получить соответствующие справки.

Немного сложнее процедура получения разрешения на покупку нарезного охотничьего оружия. Однако и это возможно.

Травматическим оружием у нас разрешено владеть только определенным категориям граждан: правоохранителям, судьям, журналистам, участникам судебного производства и представителям добровольческих формирований, защищающие общественный порядок.

Наиболее проблемным вопросом для граждан остается отсутствие права владения короткоствольным нарезным оружием. Сейчас "законными" владельцами такого оружия могут быть только лица, которые получили его в качестве награды. Не ставя под сомнение заслуги, давшие большинству людей этой категории право на получение такого подарка, подвиги некоторых граждан из этого списка вызывают не просто сомнение, а изумление. Кроме того, учитывая достаточно напряженную криминогенную обстановку, доступность огнестрельного оружия многим уголовным элементам и растущую дерзость совершаемых преступлений, потенциальные возможности "травмата" как оружия самощаиты невозможно сравнить с поражающими факторами нарезного короткоствола.

Кстати, слово "законный" выше по тексту взято в кавычки не просто так. Подразумевается, что существует закон, который регламентирует порядок обращения оружия. Однако в Украине такого закона нет. Есть подзаконные акты в виде приказов МВД о порядке изготовления, приобретения, хранения, учета, перевозки и использования определенных видов оружия гражданами. Эти акты являются ведомственными документами, регламентирующими порядок обращения и использования оружия Вооруженными силами Украины и правоохранителями. Однако уравнивать такие приказы с Законом в принципе некорректно.

Когда нет закона: Последствия

Несомненно, нелегальный оборот оружия - зло, которое, в свою очередь, порождает преступления, совершаемые с использованием такого оружия. Однако борьба государства с этим злом не должна порождать беззаконие, иначе этот порочный круг будет невозможно разорвать.

Согласно статье 263 Уголовного кодекса Украины, ношение, хранение, приобретение, изготовление, ремонт, передача или сбыт огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения наказываются лишением свободы на срок от 2 до 5 лет. Ношение, изготовление, ремонт или сбыт кинжалов, финских ножей, кастетов или другого холодного оружия без предусмотренного законом разрешения наказываются штрафом в размере до 50 необлагаемых налогом минимумальных доходов, или ограничением свободы на срок от двух до пяти лет, или лишением свободы на срок до трех лет.

Таким образом, формулировка статьи предусматривает существование установленного Законом порядка владения оружием и уголовной ответственности за его нарушение. Но очевидно, что невозможно нарушить закон, которого просто не существует.

Однако наша судебная система в большинстве случаев закрывает глаза на отсутствие этого закона и спокойно выносит обвинительные приговоры по ст. 263. Случаи же (хотя и нечастые) оправдательных приговоров, мотивированные отсутствием этого Закона, расцениваются представителями юридического сообщества как положительные.

Последнее свидетельствует об актуальности принципа "нет закона, нет и преступления". То, что за 27 лет независимости Украины законодатели так и не смогли принять соответствующий закон, - не вина граждан или судей, а проблема формирования законодательства нашего государства.

Украина входит в топ-25 стран по числу находящегося в обращении оружия - на руках у гражданских лиц по состоянию на конец 2017 года находилось около 4,4 миллионов стволов.

Считаю чистой манипуляцией ссылки на то, что применение этого правового принципа может якобы парализовать борьбу с нелегальным оборотом оружия. У общества уже давно есть запрос на то, чтобы Закон был единым для всех. Поэтому сегодня законодателям следует или признать несостоятельность диспозиции статьи 263 УК и внести в нее изменения, которыми признать, что вопросы оборота оружия для граждан отданы на откуп чиновникам Министра внутренних дел, уполномоченными решать эти вопросы выпуском ведомственных инструкций и сообразуясь с собственным пониманием конъюнктуры политического момента, - или все-таки принять долгожданный Закон об оружии, который урегулирует основные вопросы его обращения.

Жесткие ограничения - или либеральное законодательство?

Тема Закона об оружии крайне непопулярна среди украинских политиков, ведь у самой идеи такого Закона много противников. Значительная часть общества считает, что после принятия соответствующего законодательства улицы украинских городов превратятся в стрельбища. Поэтому законодательные инициативы такого рода дальше комитета Верховной Рады никуда не выходят.

На мой взгляд, в качестве ответа на аргументы типа "у нас не та ментальность" и "граждане не готовы" можно предложить, например, официально запретить вилку (твердая пища приводит к ожирению) или автомобили (в ДТП могут погибнуть люди). Суть же проста: оружие само не убивает. Убивают люди, которые его используют. Сторонники принятия Закона об оружии как раз и добиваются того, чтобы у граждан было больше возможностей защититься от злоумышленников или предотвратить совершение преступления, "отбив" у нападающего желание нажать на курок.

Сегодня речь идет о двух фундаментальных вещах:

Принятие закона, который даст четкие определения для отдельных видов оружия и установит основные правила обращения с ними. Признать за гражданами право владеть короткоствольным огнестрельным оружием.

Здесь следует кратко разъяснить: оружие относится к боевому, если оно стоит на вооружении у спецслужб или армии. Оно имеет различные характеристики в зависимости от того, является ли оно армейским или полицейским. Армейское вооружение характеризуется максимальными поражающими свойствами для ведения боевых действий, а полицейское предусматривает применение в условиях города и на ограниченной территории. То есть речь идет о том, чтобы легализовать короткоствольное оружие, скажем, полицейских характеристик для свободного ношения. Поскольку многих такие предложения пугают, для разъяснения, почему это необходимо сделать, приведем немного статистики.

В 1996 году правительство Австралии ввело запрет на владение многими видами огнестрельного оружия. За восемь лет действия этого запрета число вооруженных ограблений выросло на 59%.

число вооруженных ограблений выросло на 59%. Британское правительство запретило владение огнестрельным оружием в январе 1997 года. Однако позже оно же признало, что с 1996 по 2003 годы число преступлений с применением насилия выросло на 88%; число вооруженных ограблений - на 101%; число изнасилований - на 105% и убийств - на 24%.

На руках у граждан Германии находится 10 миллионов единиц легального оружия. При постоянном росте числа имеющегося у населения легального оружия, общее число преступлений, связанных с его применением, за период с 1971-го по 1994 год сократилось на 60%.

Чикагским университетом в США были проведены исследования, которые установили, что в штатах, где разрешено скрытое ношение оружия, общий уровень преступных проявлений меньше на 22%, уровень убийств - на 33%, грабежей - на 37%, тяжких телесных повреждений - на 14%.

О чем говорит эта статистика? По моему мнению, об очевидной вещи. Те, кто поставит себе целью заполучить оружие для совершения преступлений, получат его так или иначе, причем без оформления разрешений, справок от психиатра, нарколога и т.д. - то есть, без процедур, которые необходимо пройти законопослушному гражданину, чтобы подтвердить свое право на самозащиту. В то же время рядовые украинцы в своем праве защищать собственную жизнь по-прежнему ограничены. Можем привести еще один хрестоматийный пример: внедрение в США "сухого закона" в начале XX столетия привело не к уменьшению употребления алкоголя, а к стремительному обогащению бутлегеров и коррумпированных представителей правоохранительных органов, которые их крышевали.

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Поэтому, мне кажется, не надо тешить себя иллюзиями, что запрет для граждан владеть короткоствольным огнестрельным оружием является благом. У преступников это оружие, к сожалению, было, есть, и будет. Реальным следствием системной борьбы правоохранителей и общества с незаконным оборотом оружия может стать только максимальное снижение количества оружия в нелегальном обороте. Считаю, что надо превращаться в реалистов и не декларативно заявлять о праве свободных граждан страны защищать свою жизнь и здоровье, а предоставить для этого определенные Законом реальные механизмы, один из которых - право на владение короткоствольным огнестрельным оружием. Естественно, что с проведением соответствующих проверок заявителей и надлежащего государственного контроля за этой сферой.