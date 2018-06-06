Все неприятности от вас, журналисты!

Тут такое дело.

Хочется занять хлебную должность и тихонечко пилить бюджет, покупая яхты и классные авто. Их же не зря делают, должен же кто-то это покупать и этим пользоваться. Может, благодаря мне куча высококлассных специалистов работу имеют и достойный заработок. А тут - бац! - журналистик вылезает, щелкопёришко злобненький. И приходится идти в тюрьму.

Особенно непонятно с девушками, - ну, которые тоже подались во вторую древнейшую. Вот чего им-то не хватает? Вроде, красивые, молоденькие, а всё туда же - правду искать. Справедливость, видишь ли, им понадобилась. А кому она нужна, эта справедливость? Чай с ней пить вприкуску? По хайвеям или по тропическим морям на ней расскекать?

Или вот сидишь себе спокойненько, диктаторствуешь, самолётики сбиваешь, всякие игры и чемпионаты проводишь. А тут - бац! - и появляется лысый гад, непонятно кто, из-за которого не влезешь в интернет. Везде пишет, что диктатор муйло, и ведь убедительно так пишет. Приходится напрягаться, чтоб грохнуть из-за угла, - так он, тварь, воскресает! И не просто воскресает, а с помпой! Торжественно! И теперь ты сам уже непонятно кто. И понимаешь, что дальше только Гаага.

А идеальный журналист, с точки зрения героев расследований и репортажей, должен сидеть и не отсвечивать, брать деньги и не писать, или брать деньги и писать, но хорошее. Можно еще писать о котиках. В рифму.



Короче.

Друзья! Оставайтесь гадами! Самыми лучшими! Самыми талантливыми! И честными! Не будьте идеальными! Живите на всю катушку! Именно вы делаете лучше нашу жизнь. Вы изменяете мир. Спасибо вам.

С праздником!