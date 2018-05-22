Тема дня. МВД расследует футбольные "договорняки" по всей стране

Полиция объявила, что 70% украинских футбольних клубов вместе с их владельцами и арбитрами замешаны в организации договорных матчей

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Сегодня правоохранительные органы объявили в Украине облаву на организаторов договорных футбольных матчей - "догов", как выразилось МВД. Под подозрением оказались: игроки, тренеры, арбитры и президенты команд. О том, какие команды замешаны и что им грозит - в материале LIGA.net.

С ЧЕГО НАЧАЛОСЬ. Утром в Нацполиции сообщили, что провели более 40 обысков в девяти областях Украины. Речь идет о пяти преступных группировках. Имена большинства задержанных пока неизвестны.

КАК РАЗВИВАЛОСЬ. Не назвал имен и глава МВД Арсен Аваков, который у себя в Facebook отчитался об операции. На данный момент задокументировано участие 320 фигурантов по 57 доказанным эпизодам. Для получения договорного счета в матчах использовали запугивание, подкуп и угрозы.

Суммы вознаграждений составляли от 30 до 100 тысяч гривень.



Участники ОПГ делали ставки у азиатских букмекеров. Причем есть основания считать, что арбитры ставили на матчи, которые сами же и судили.



Футбольный бизнес приносил организаторам до $5 млн ежегодно.



Под влияние преступных групп попали 35 футбольных клубов. Глава Нацполиции Сергей Князев отметил, что в сговоре участвовали также клубы Премьер-лиги. Он назвал "Зорю", "Ворсклу", "Александрию", "Звезду", "Оболонь", "Арсенал-Киев", "Таврию", "Гелиос", "Волынь", "Сумы", "Николаев".



Глава МВД опубликовал только два эпизода расследования. В первом - представитель "Сум" предложил арбитру 30 тысяч гривен за ничью и 100 тысяч за победу клуба в игре с "Волынью". На следующий день этот человек передал арбитру почти $4 тысячи. Во втором эпизоде речь идет о том, что арбитр получил 50 тыс. грн за победу "Николаева" в матче с "Гелиосом".



ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ. Фигурантов дел о договорных матчах полиция пока собирается оставить на свободе. "Мы не видим необходимости сегодня задерживать людей. Для нас важнее фактическое привлечение к ответственности и уничтожения этой истории в украинском футболе”, - сказал зампредседателя Нацполиции Игорь Купранец.

МВД планирует сообщить фигурантам о подозрении по ч. 4 ст. 368-3 (подкуп) и ч. 1 ст. 369-3 (противоправное влияние на результаты официальных спортивных соревнований) УПК Украины. По УПК влияние на результаты спортивных соревнований путем подкупа карается штрафом от двухсот до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок от 1 до 3 лет, или лишением свободы на срок до 3 лет. Подкуп карается лишением свободы на срок от 3 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности и конфискацией имущества. Если учесть, что в деятельности ОПГ замешано почти 70% украинских футбольных клубов, чемпионат Украины может быть парализован.

Однако, как заметил главред журнала Футбол Артем Франков, МВД не уточнило степень причастности других футбольных клубов к "догам". Он также указал, что оба показанных МВД эпизода связаны с судьей Александром Соловьяном, другие фигуранты не называются.



Президент ФФУ Анатолий Павелко сообщил, что информацию относительно санкций к фигурантам этого дела обнародуют завтра. Не совсем понятно, как скажется на имидже Украины спецоперация, проведенная накануне финала Лиги чемпионов.