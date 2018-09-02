"Не дышать девять минут - это естественно для человека"

Александр Бубенчиков в июне взял золото на Чемпионате мира по фридайвингу: проплыл на вдохе 289 метров в ластах

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Четыре серебряных медали на мировых чемпионатах, одна бронза, и вот теперь золото. За семь лет во фридайвинге, - подводном плавании с задержкой дыхания, - украинец Александр Бубенчиков прошел путь от кустарных погружений в Черном море на побережье Крыма до всемирной известности. Он установил несколько рекордов Украины и мира, а в июне занял первое место на Чемпионате мира по фридайвингу, проплыв в бассейне в ластах и без дыхания 289 метров. Это расстояние равно трем футбольным полям.

Личный рекорд Александра Бубенчикова в задержке дыхания - 9 минут 3 секунды. "Не дышать - это очень естественно для человека. Важно не мешать этим механизмам и расслабиться", - утверждает спортсмен.

Как это возможно, какие ощущения дают погружения на задержке дыхания и почему для занятия глубинным фридайвингом приходится ездить в другие страны - в интервью Александра Бубенчикова для LIGA.net.

"289 метров под водой на одном вдохе"

Чемпионат мира проходил в городе Белград в Сербии. Я туда ехал в статусе рекордсмена, вице-чемпиона мира. От меня ожидали хорошего результата. А я постарался расслабиться и не ожидать от себя ничего. Понимал, что там очень сильные соперники. И если я начну думать о том, какой результат дадут они, это только добавит нервов. Решил сосредоточиться на своих нырках, а не на чужих. А какое место займу - будет видно.

Соревнования проходили в трех дисциплинах. Динамика без ласт, динамика в ластах, статика.

В динамике без ласт я занял второе место, получил серебро и уступил всего 9 метров поляку Матеушу Малини - рекордсмену мира в этой дисциплине. Мой результат составил 217 м. На следующий день был финал в динамике в ластах. Шесть сильнейших спортсменов. Все ожидали, что борьба будет идти за 300 метров. Я тоже так думал. В итоге нырок шел хорошо, но не идеально. Тем не менее, мне удалось повторить свой лучший результат - 289 метров. Два года назад это был рекорд мира, и до сих пор рекорд Украины. Оказалось, что это лучший результат.

Во фридайвинге очень большую роль играет психологический настрой. Часто бывает, что физически хорошо подготовленный спортсмен не может победить, потому что ментально не готов и психологически не выдерживает.

Выступление Александра Бубенчикова на чемпионате мира

"Мы поехали в Крым - ни ласт, ни гидрокостюмов"

О фридайвинге я узнал в 2010 году, когда учился на физика в университете Шевченко и готовился к экзаменам. Учить билеты не хотелось, поэтому пошел гулять по общежитию и зашел к своему другу Диме. А он тоже экзамены не учил, а смотрел YouTube. И показал мне ролик, как известный французский ныряльщик Гийом Нери погружается в Голубую бездну Дина. Я сначала вообще подумал, что это компьютерная графика и все неправда.

А потом мы с Димой узнали о текущих рекордах мира, насколько глубоко ныряют на задержке дыхания. И я прозрел. Подумал: если кто-то может нырнуть на 120 метров, то и я что-то смогу. В День Независимости, 24 августа, когда у нас были летние каникулы, мы с Димой поехали в Крым на мыс Сарыч. Это самая южная точка Украины.

Видеоролик Гийома Нери для непосвященных выглядит как компьютерная графика. 27 млн просмотров (снято с нескольких дублей, YouTube)

У нас не было никакого снаряжения. Ни ласт, ни гидрокостюмов. Я даже маску просил у отдыхающих. Но нам удалось достичь сумасшедшей, казалось, глубины в 16,5 метров. Я взял горсть песка и понес наверх.

Ныряние в этой поездке меня впечатлило по ощущениям, которые дарит фридайвинг. Стоишь на дне и понимаешь, что вода наверх уже не выталкивает. А вокруг подводная поляна. И совершенно особенное ощущение: будто ты чувствуешь не только свое тело, а и окружающую среду. Она плотная, вязкая. Очень интересные переживания.

"Лежал на кровати и учился не дышать"

Мы были бедными студентами, а хорошие инструкторы работали в основном за границей. Всю информацию мы искали в интернете. Дима предложил съездить на чемпионат. Да, вот так сразу.

Чемпионат Украины проходил в Днепродзержинске. Мы вообще ничего не знали, но поехали. Решили: посмотрим, как другие ныряют, заодно познакомимся с ребятами. Начали более-менее регулярно тренироваться. В итоге я там даже третье место взял в статике. Это когда спортсмен неподвижно лежит под водой с задержкой дыхания.

В статике Саша сейчас задерживает дыхание на 9 минут 3 секунды (фото - личный Facebook)

Дома на кровати у меня получалось не дышать уже по 6 минут. И я думал: на соревнованиях еще поднажму и сделаю рекорд Украины. Но получилось около 5 минут. Стресс, волнение.

После этого чемпионата мы попали в тусовку фридайверов, узнали, когда будут следующие соревнования, начали к ним готовиться. В общем, пошло-поехало. Через год я все-таки установил свой первый рекорд Украины: проплыл 130 метров в длину без ласт на одном вдохе (предыдущий был 112, сейчас мой - 217 метров). Через два стал инструктором по фридайвингу, а через три - вице-чемпионом мира.

Арка Blue Hole - первый из украинцев

Арку Blue Hole (Дахаб, подводная вертикальная пещера глубиной около 130 метров) на одном вдохе я прошел дважды. Сначала в мае 2013 года, в моноласте. На тот момент это сделало порядка 20-30 людей в мире, а я был первым украинцем. Максимальная глубина - 58 метров. Нырок зашел достаточно легко. Я думал, будет гораздо тяжелее. Многие нагоняли страху. Арка психологически на тебя давит, ее называют кладбищем дайверов.

Поэтому было сильное ментальное волнение. Заходишь в арку, света все меньше и меньше, становится страшнее и страшнее. Но стоит пройти середину, начинает светлеть. И появилось ощущение: ок, сделано. Дальше дело за малым - всплыть. Сил на это хватало. Хотя рассматривался и другой вариант - если бы что-то пошло не так, я мог развернуться и всплыть, не проходя арку насквозь. Сейфети были к этому готовы. Вся команда знала, что это тоже возможно. Но я прошел ее с первого раза. И это оказалось достаточно легко.

Второй раз я пронырнул арку Blue Hole в 2016 году, и уже без ласт. К тому времени без ласт ее прошли только три человека в мире: канадец Вильям Винрам, новозеландец Вильям Трубридж, россиянин Алексей Молчанов. Я стал четвертым. Нырок зашел тяжелее гораздо. Но я справился. Страхующие отработали прекрасно, сопроводили.

Вход в арку со стороны "стакана" размещен на глубине 54 метра, выход в море - 57 метров. Нырок Александра Бубенчикова без ласт, на одном вдохе

Дайверов с баллонами в качестве сейфети я не привлекал. Дайвер мало чем может помочь фридайверу. Быстро всплыть он не может, подышать из баллона - тоже не вариант, это сильно увеличивает другие риски. Страховку обеспечили фридайверы. Двое с внутренней стороны Blue Hole и двое с внешней. Внутренние на случай, если я развернусь и пойду назад, а внешние - если я пройду арку и буду всплывать со стороны моря.

Страхующие фридайверы ныряют навстречу и ждут на 20-30 метрах. Находятся рядом, но не помогают. Они вступают в дело, только если нужна помощь, если мне своих сил не хватает.

"Страх - не лучший спутник в нырке"

Сложно описать словами, что такое фридайвинг. Если с адреналином люди иногда сталкиваются даже в обычной жизни, то те ощущения, которые дает нырок, пока не попробуешь, почти невозможно передать. Конечно, в первую очередь фридайверы ныряют за удовольствием, а не за метрами.

На самом деле, не дышать - это очень естественно для человека. В теле есть приспособительные механизмы, которые позволяют ему постепенно задерживать дыхание на дольше, делать это легче и нырять глубже. Например, нырятельный рефлекс. Он есть у нас и у морских млекопитающих - дельфинов, китов, морских котиков. Для них же естественно нырять? Так и для нас. Важно не мешать этим механизмам и расслабиться. Дать телу возможность самому сделать работу. Оно прекрасно знает, что делать.

Страх - не лучший спутник в нырке. Если человек боится, он автоматически напрягается. А напряжение, особенно на большой глубине, мешает и потребляет больше кислорода. Поэтому фридайверы очень внимательно работают над ментальной подготовкой. Есть определенные техники, которые мы используем и которые достаточно эффективны. Например, я делаю ряд упражнений из йоги, но отношусь к ней скорее просто как к гимнастике или растяжке. Хотя на самом деле, конечно, йога имеет более глубокий смысл.

Я тренируюсь три раза в неделю по два-три часа. Это немного. Особенно если сравнить с другими видами спорта, например с плаванием, откуда я пришел. Там нередко нормой являются две тренировки в день. Я пробовал применять такой же подход во фридайвинге, но он не работает. Сейчас даже в классических видах спорта отходят от больших объемов и сосредотачиваются на том, чтобы бить точечно в нужные места.

"Правило фридайвинга - не нырять в одиночку"

Основной риск во фридайвинге - это blackout, потеря сознания. Сам по себе блэкаут вреда организму не наносит. Основная опасность - утопление. Именно поэтому первое правило фридайвинга - не нырять в одиночку. Если человек потерял сознание под водой, но рядом напарник, то проблема решается быстро, в течение 10-15 секунд. А если нет, то человек в такой ситуации просто утонет. Это как прыгать с парашютом без запасного парашюта.

Легочная эмболия фридайверам не страшна. У нас давление обычно действует снаружи и складывает легкие, их объем сильно уменьшается, иногда становится меньше мертвого объема. С этим тоже связаны некоторые травмы. Можно получить обжим легких или гортани, если нырять на глубину, к которой не подготовлен.

Поэтому очень важно прогрессировать и увеличивать глубину постепенно. К своему лучшему результату добавляешь три метра максимум. А если глубина уже под 100 м, вообще по метру.

"Со следующего сезона я ныряю на глубину"

Сейчас мой официальный рекорд - нырок на глубину 95 метров. Это и рекорд Украины.

Я несколько лет был сосредоточен на нырянии в бассейне и участвовал в чемпионатах в бассейных дисциплинах. Со следующего спортивного сезона я хочу переключиться на глубину. Она требует гораздо больших усилий, больше финансовых вложений. Это связано с продолжительными поездками в те места, где можно нырять в хороших условиях, в прозрачной теплой воде, без термоклинов, с глубиной.

Раньше мы проводили чемпионат Украины по глубине в Крыму. В Севастополе 80-90 м можно найти достаточно легко. В Балаклаве 70 метров практически сразу при выходе из бухты. Но пока у нас нет такой возможности.

"Чтобы ездить на соревнования, нужны деньги"

Фридайвинг в Украине только развивается. На чемпионаты мира ездит сборная команда. Основной критерий попадания в сборную - это, конечно, результат. Но поскольку спортсмены едут за свой счет, есть и второй критерий - кто может оплатить поездку.

Со стороны государства никакой поддержки нет. Я уже добыл четыре серебряных медали на чемпионатах мира, одну бронзовую и одну золотую. И ничего. Но фридайвинг во всем мире - это любительский вид спорта. И даже самые крутые спортсмены обычно имеют основную работу. Фридайвингом все занимаются в свободное время.

Мне повезло, что на первых же моих соревнованиях у меня была небольшая спонсорская поддержка. Она продлилась несколько лет, что позволило мне развиваться, участвовать в соревнованиях, получать опыт. Я был просто студентом, не мог ездить, покупать экипировку.

В мире единицы спортсменов, которые живут за счет фридайвинга, спортивных выступлений и спонсоров. Даже если человек не имеет регулярной работы, скорее всего он зарабатывает тем, что преподает. Как я. А быть инструктором по фридайвингу и быть профессиональным спортсменом по фридайвингу - это две разные вещи.