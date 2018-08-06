Дроны над президентом Венесуэлы: реальная атака или шоу популиста

Оппозиция обвиняет власть в том, что дроны принадлежали военным и что их сбили после того, как те вышли из-под контроля.

Неизвестная ранее группировка "Фланелевые солдаты" (или "Солдаты в футболках", "Soldados de Franela", - ред.) в своем Twitter утверждает, что именно она организовала взрыв и готова повторить попытку убийства Мадуро. Подтверждений существования организации, как и обоснований ее заявления, нет.

Мадуро не пострадал. Он назвал произошедшее покушением и обвинил правые силы Колумбии во главе с президентом Хуаном Мануэлем Сантосом. На чем основаны обвинения тоже не известно.

Правительство Колумбии назвало такие заявления "абсурдными". Кроме того, Мадуро призвал США искать виновных и во Флориде, где проживает немало венесуэльцев, несогласных с политикой официального Каракаса.

Мнения о произошедшем и последствиях разнятся. Запад уверен, что Мадуро использует ЧП для того, чтобы еще больше "закрутить гайки" инакомыслящим.

В подтверждение этой версии, венесуэльское МВД уже заявило, что по делу о "покушении" задержаны шесть подозреваемых. Известно, что один из них был арестован в 2017 году за нападение на военную базу в ходе массовых протестов против правительства Мадуро, а второй – в 2014-м за участие в антиправительственных митингах, вызванных дефицитом продуктов и предметов первой необходимости. Также задержаны 11 журналистов, в том числе иностранных.

РосСМИ активно тиражируют версию о том, что за "попыткой убийства" Мадуро стоят американские спецслужбы. Так, например, автор книги "Уго Чавес" Константин Сапожников в интервью пропагандистскому Sputnik заявил, что происшествие 4 августа является подготовкой к свержению правительства Мадуро, "поскольку все экономические блокады привели к нулю".

Николас Мадуро и Владимир Путин (фото - kremlin.ru)