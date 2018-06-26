Навстречу шторму: новая Италия и старая Европа

Новое правительство Италии намерено дать хорошую встряску Евросоюзу и попутно торпедировать мировой порядок

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Формирование коалиционного правительства Италии происходило по знакомой накатанной схеме – в стиле классической итальянской комедийной драмы с накручиванием саспенса, взлётами и падениями главных героев, критическим моментом, когда вроде бы всё потеряно, и внезапным возобновлением битвы с новыми силами, завершившейся в итоге победой добра над злом. По крайней мере, так оно выглядело для меня со стороны.

После того, как объявили результаты парламентских выборов 4 марта, две главные партии-победительницы на выборах – «Лига» Маттео Сальвини и «Движение 5 звёзд» Луиджи ди Майо – одновременно заявили свои претензии на премьерство. Оба лидера имели равные шансы стать премьерами: оба были сильными, харизматичными, яркими и эпатажными личностями. Оба имели за своей спиной мощную и многочисленную команду. Оба пользовались популярностью у народа. Оба имели опыт и багаж знаний, а также более-менее внятный план действий, хотя и несколько туманный с точки зрения последовательности действий и стратегического курса страны.

Однако между ними были и различия. Если Маттео Сальвини – брутальный, прямолинейный, небритый миланец из довольно зажиточной семьи итальянского Севера, то Луиджи ди Майо более аккуратный, осторожный и благородный неаполитанец из аграрного Юга. Разница в характерах, психологии, диалектах и социальной среде – существенный фактор во внутри-итальянских коммуникациях. А теперь эти два психотипа создают совместное правительство. Кроме личных качеств, разница обоих лидеров ещё и в том, что Сальвини является частью системы, частью корабля, в то время, как ди Майо – новичок в итальянской политике и лидер партии, которая выступает против любых альянсов с системными игроками и многолетними чиновниками. «Движение 5 звёзд» позиционирует себя как анти-истеблишмент, которое выступает за снос старой системы и построение совершенно-новой структуры. Казалось, что такая идеологическая разница и погубит новоявленных союзников сразу после выборов. Частично, так и случилось.

Главный лузер выборов – глава левоцентристов из Демократической партии Маттео Ренци – сразу же понял, что его надежды на возможное вхождение в правительство на каком-нибудь минимальном уровне представительства растаяли, и он объявил о том, что его партия уходит в оппозицию. Так завершилась длительная (по меркам итальянской парламентской традиции) и исполненная взлётов и падений, шоков и разочарований одиссея левоцентристской коалиции Ренци, который в своё время был в шаге от совершения фундаментальных административных реформ, но так и не сумел мобилизовать свой электорат.

Переговоры начались уже 5 марта – на следующий день после выборов. Первоначально, наиболее вероятным вариантом назывался союз между тремя главными победителями на выборах – «Движением 5 звёзд» Луиджи ди Майо, «Лигой» Маттео Сальвини и партией «Вперёд, Италия!» Сильвио Берлускони. Партии «Вперёд, Италия!» и «Лига» шли на выборах одним блоком, а значит были тесными партнёрами. Это определило дальнейший тон и направление переговоров. По наставлению более опытного и авторитетного Сильвио Берлускони, который несомненно хотел вернуться в политику после 5-летнего перерыва, партия «Лига» отказалась вступать в коалицию с «Движением 5 звёзд». Причина была в деньгах. Берлускони, понимая опасность, которую несут для него политики «Движения», не хотел подпускать их к финансовым потокам и делить с этими странными, несколько принципиальными и наивно-романтическими южанами, государственную «кормушку». Со своей стороны, «Движение 5 звёзд», одним из принципов которого является отказ от альянсов со старыми коррумпированными политиками из системы, не очень-то и стремилось вступать в союз с Берлускони, которого они считали апологетом и символом итальянской мафии, коррупции и политической системности во всех её проявлениях. Антагонизм был взаимным, и переговоры быстро превратились в политические разборки. В такой атмосфере прошла целая неделя.

В какой-то момент партия «Лига» осознала, что такими темпами коалиционные переговоры зайдут в тупик. Создавать коалицию с проигравшими лево-центристами было невозможно. Во-первых, коалиция левых и крайне правых вызвала бы разрыв шаблона у многих итальянцев и у самих министров такого правительства. Во-вторых, конфликт между лево-центристской Демократической партией и тем же Берлускони делал невозможным такой союз. Поэтому в «Лиге» начали подумывать о том, чтобы убедить «Движение 5 звёзд» вступить с ними в альянс при сохранении в коалиции партии Сильвио Берлускони. Однако «Движением» лишь отмахнулось от такого предложения, а один из их руководителей Алессандро ди Баттиста назвал Берлускони «олицетворением зла в этой стране».

Переговоры в итоге застопорились. Это вынудило президента Италии Серджо Маттареллу вмешаться и стать посредником на двух раундах переговоров в начале апреля, однако и они провалились.

Берлускони покидает сцену

Момент истины настал в начале мая. Осознавая, что перевыборы им не нужны, партии «Лига» и «Движение 5 звёзд» решили, что не могут просто упустить шанс из-за одного проблемного политика. После нескольких частных переговоров между Луиджи ди Майо и Маттео Сальвини обе партии решили избавиться от Берлускони. К тому же, социологические опросы показывали, что более половины населения хочет видеть союз именно «Лиги» и «Движения 5 звёзд». Берлускони там места не было.

Однако избавиться от такого тяжеловеса итальянской политики как Сильвио Берлускони было не так просто. Во многом, благодаря его связям, мощному медиа-ресурсу и деньгам блок «Лига» + «Вперёд, Италия!» сумели получить большую часть голосов от среднего бизнеса и зажиточных регионов Севера. И теперь Берлускони ожидал, что ему за это отплатят. К тому же, у Берлускони сохраняются обширные связи в основных европейских столицах и с крупнейшими инвесторами, в том числе с американскими и российскими. Он несколько раз выражал обеспокоенность евроскептичной и радикальной риторикой «Движения 5 звёзд», называя эту партию «двуликим Янусом». В принципе, в чём-то он был прав. «Движение» действительно опиралось на бедный аграрно-рабочий электорат на Юге, которые сами считают себя левыми, хотя риторика самой партии больше соответствует правому политическому флангу.

В середине мая партии «Лига» и «Движение 5 звёзд» подписали коалиционные соглашение, таким образом «кинув» Сильвио Берлускони и его партию. Это стало самым драматичным и неожиданным моментом во всех переговорах. Берлускони поспешил сделать заявление, что он, мол, сам благословил своих недавних партнёров на формирование коалиции без него. Тем самым он попытался выйти из ситуации, сохранив лицо и подать всё так, будто бы без его одобрения ничего бы не получилось. Однако голосование в парламенте за утверждение коалиции показало, что на самом деле всё было не так, и Берлускони действительно «кинули». Вся его фракция «Вперёд, Италия!» проголосовала против новой коалиции в обеих палатах парламента. Однако тут стоит отметить, что хотя Берлускони покинул сцену, позиции его партии в новом правительстве всё ещё сохраняются через нескольких доверенных лиц в структуре «Лиги» (например Джанкарло Джорджетти).

13 мая «Лига» и «Движение 5 звёзд» подписали коалиционное соглашение, которое стало основой их правления и где выписаны основные направления их дальнейшей политики. Единственным нерешённым оставался один вопрос: кто будет премьер-министром? И Сальвини, и ди Майо всё ещё представляли себя достойными кресла главного человека в стране. Однако вместе с тем, оба понимали, что не могут всё развалить и допустить перевыборы только потому, что их «эго» не позволяло им договориться. Вернее, понимали это их однопартийцы, которые и уговорили обоих лидеров уступить и прекратить бессмысленное соперничество за премьерство. Так обе стороны пришли к идее выбрать какого-то человека со стороны и сделать его «карманным премьером», который будет существовать для вида и номинально выполнять то, что было прописано в коалиционном соглашении или то, что скажут ему сделать лидеры партий.

Так на сцене появился профессор права Джузеппе Конте, который во многом разделяет идеи «Движения 5 звёзд» и согласился на роль премьер-министра, которую ему предложили. 23 мая Конте прибыл в президентский дворец в Риме и официально представил президенту состав нового правительства Италии.

Серджо Маттарелла и Джузеппе Конте (Фото: facebook.com/GiuseppeConte64)

Неожиданный удар от президента

Однако президент Серджо Маттарелла во время переговоров с Конте внезапно наложил вето на кандидатуру министра экономики Паоло Савоны. Последний был известен тем, что выступал за выход Италии из Еврозоны. Мотивация президента была довольно проста.

Во-первых, политический ветеран Серджо Маттарелла, будучи еврооптимистом и приверженцем мощного Европейского Союза, был недоволен результатами выборов. Идея того, что следующие 4 года Италией будет править откровенно праворадикальное, анти-иммигрантское и популистское правительство, пугала его. Для 76-летнего политика, родившегося в католической семье основателя Христианско-демократической партии Бернардо Маттареллы, который критически относился к фашистскому правлению Бенито Муссолини, видеть, как к власти в Италии приходят люди, которые, по его мнению, придерживаются взглядов чуть ли не схожих с фашизмом, было ужасно. В детстве семья Серджо Маттареллы вечно принимала у себя разных гостей из узкого, но довольно колоритного круга друзей. Джорджо ла Пира, Луиджи Стурцо, Альчиде де Гаспери, Альдо Моро – эти известные итальянские антифашисты формировали социальную среду, в которой вырос будущий президент Италии. Поэтому одной из причин, по которой Маттарелла на склоне лет и на своём, вероятно, последнем политическом посту, решил всё таки продемонстрировать свою позицию и принять волевое решение, была идеология.

Во-вторых, Серджо Маттарелла не хотел проблем с инвесторами и партнёрами в ЕС. Кандидатура министра экономики, который был токсичен для европейского бизнеса и политикума в Брюсселе, была неприемлимой и для него, и для Евросоюза, где на президента смотрели с надеждой. Паоло Савона мог создать много проблем для Италии, которая и так находится в глубоком кризисе. А отпугивание инвесторов и выход из Еврозоны – последнее, что было нужно президенту и основным проевропейским политическим партиям.

Вето президента – редкая вещь в итальянской политике, где глава государства скорее номинальная, уважаемая всеми фигура, которая по факту ничего не решает. Однако Маттарелла решил, что такой жест не только напомнит итальянцам о его существовании, но и подаст сигнал новым властям, чтобы они не расслаблялись и предлагали компромисс. Президент стал первым, который показал «Лиге» и «Движению 5 звёзд»: их радикальные реформы не будут реализованы так легко, как они думали.

Второе дыхание и новая коалиция

После того, как президент Италии заблокировал кандидатуру министра экономики, Джузеппе Конте впал в отчаяние и заявил, что не хочет формировать коалицию, а партии настроились на перевыборы. Президент Серджо Маттарелла, пытаясь не дать ситуации выйти из под контроля, пригласил экономиста Карло Коттарелли сформировать временное правительство, которое должно будет утвердить бюджет на 2019 год, а затем объявить досрочные выборы. Коттарелли обязался не участвовать в выборах, а также держать нейтралитет во всех политических вопросах.

Однако проблема прилетела из парламента. Из всех партий поддержать временное правительство Карло Коттарелли согласилась лишь Демократическая партия, которая ушла в оппозицию после выборов. Остальные партии, включая «Движение 5 звёзд» и всю правоцентристскую коалицию, выступили против. А лидер «Движения 5 звёзд» Луиджи ди Майо внёс на рассмотрение парламента предложение об импичменте президента Серджо Маттареллы. Ситуация накалилась до предела.

Никто не знает точно, что именно побудило основные стороны этого драматического сериала вернуться за стол переговоров и начать сначала. Я подозреваю, что всё дело в одном заявлении, которое все расценили действительно серьёзно. Дело в том, что когда все поняли, что выборов не избежать, «Лига» и «Движение 5 звёзд» намекнули на то, что могут сформировать единый блок на выборах. В этом случае они бы заняли первое место и получили бы даже больше мест, чем имеют сейчас. А учитывая, что новые выборы состоялись бы летом, то усиление позиций этих партий повлияло бы на местные выборы в Италии, которые пройдут через полгода. Именно перспектива «всё может быть ещё хуже» и решила вопрос.

30 мая Луиджи ди Майо отозвал своё предложение про импичмент, а Джузеппе Конте уговорили попробовать сформировать правительство ещё раз. Так у коалиционного процесса появилось второе дыхание и 31 мая в Италии появилось правительство. Парламент поддержал его большинством голосов. Как и ожидалось, партия «Вперёд, Италия!» Сильвио Берлускони, оппозиционная Демократическая партия Маттео Ренци и другие левые партии голосовали против. 1 июня правительство принесло присягу в Риме.

Settentrionali и terroni: что из себя представляет новое правительство Италии?

Новое правительство Джузеппе Конте вышло довольно сильным с крепкой электоральной базой и мощной поддержкой в парламенте. Однако формирование правительства также было и результатом компромисса с президентом и европейскими чиновниками в Брюсселе. Дабы не отпугивать их полностью и заручиться поддержкой ЕС на начальном этапе своих реформ, «Лига» и «Движение 5 звёзд» согласились отдать часть министерских портфелей независимым кандидатам, таким, как Джузеппе Конте. В итоге, из 19 министров 8 являются членами «Движения», пятеро – из «Лиги» и шестеро - независимые. При этом лидеры правящей коалиции сохранили паритет в географическом представительстве: девять министров были из итальянского Севера, а восемь – южане, включая премьер-министра Джузеппе Конте. Больше всего министров представляют северный регион Ломбардия – главный оплот электората «Лиги» и бастион поддержки лично Маттео Сальвини.

Премьер-министр Джузеппе Конте - южанин, профессор права и академик, который не имеет большого политического опыта. Его премьерство – результат компромисса между двумя правящими партиями, а также между ними и президентом Италии. Конте является первым премьером-южанином с 1989 года и первым премьер-министром без предварительного опыта на таких должностях со времён Сильвио Берлускони в 1994 году. Хотя формально является независимым кандидатом, но довольно близок к «Движению 5 звёзд». Он поддерживает некоторые их взгляды, особенно касательно реформирования политической системы Италии. Связи Конте с «Движением» базируются на его знакомстве с основателем и духовным лидером партии Беппе Грилло. О том, что он будет слабым премьер-министром (пожалуй, слабейшим за последние 20 лет) говорит и тот факт, что его заместителями стали лидеры правящих партий – Маттео Сальвини и Луиджи ди Майо.

Лидер праворадикальной и до недавних пор сепаратистской «Лиги» Маттео Сальвини получил посты министра внутренних дел и вице-премьера. Для Сальвини в последние несколько лет главной темой всех его выступлений и комментариев была миграционная политика. Он нещадно её критиковал, не скупясь на слова. Именно на теме миграции его партия «выехала» на выборах, заняв второе место и набрав даже больше голосов, чем их старший союзник по блоку – «Вперёд, Италия!» Сильвио Берлускони. Именно Сальвини является и самой сильной, и самой слабой стороной нового итальянского правительства. Харизматичный, грубый, прямолинейный, Сальвини с лёгкостью выбил для себя лучшие условия в коалиции, победив на переговорах своего партнёра – неопытного Луиджи ди Майо. Именно Сальвини – не ди Майо, не Конте и даже не президент – будет главным тараном Италии во внешней политике страны, особенно в отношениях с Евросоюзом. Взрывоопасность и гиперактивность характера Сальвини будут главными преимуществами Италии в переговорах с ослабленными еврооптимистами в Брюсселе. Однако это и есть его слабое место. Импульсивность, вульгарность и чрезмерная амбициозность, разбавленная самоуверенностью в себе, могут сыграть с новым главой МВД злую шутку. Упрямство и самодурство Сальвини, за которые он известен в своей партии, являются как и его сильной стороной, так и потенциальным риском, который может нанести вред его отношениям с партнёрами из «Движения 5 звёзд» или европейскими странами, которые, несмотря на воинственную гордыню нового итальянского лидера, всё ещё нужны Риму. К тому же, многих пугает откровенное тяготение Сальвини к вождистским и авторитарным замашкам. Конечно, стране в условиях кризиса необходим такой жёсткий, беспринципный человек а-ля Трамп или Эрдоган, но, как и эти двое, такой человек может сам стать слоном в посудной лавке и начать крушить даже то, что он не собирался трогать. Поэтому, можно с уверенностью сказать, что Маттео Сальвини, будучи главным источником энергии новой коалиции, будет и её Ахиллесовой пятой.

Министром экономического развития, труда и социальных вопросов стал Луиджи ди Майо. Лидер «Движения 5 звёзд», кроме того, что занял пост вице-премьера, решил ещё заняться социальными вопросами. Главная особенность Луиджи ди Майо в том, что он, хоть и является ветераном и одним из основателей «Движения 5 звёзд», возглавляет наиболее умеренное крыло внутри партии. Ди Майо считают наименьшим популистом в руководстве партии. Именно поэтому ему поручили вести предвыборную кампанию в 2018 году и претендовать на должность премьера вместо Беппе Грилло. Луиджи ди Майо – прекрасный переговорщик и сильный оратор, способный уравновесить влияние лидера «Лиги» Маттео Сальвини.

Долдность секретаря аппарата Совета Министров Италии получил Джанкарло Джорджетти. Хотя эта должность и не считается "министерской", человек, занимающий её, по статусу приравнен к министру. Джорджетти, по моему мнению, один из самых влиятельных людей в этом правительстве, «серый кардинал». Он стал фактическим «смотрящим» за правительством от партии «Лига», к которой принадлежит. Джорджетти давно известен итальянской и международной публике именно как теневой советник, играющий ключевую роль в «Лиге» и её связях с бизнесом. Именно Джанкарло Джорджетти был связующим звеном между «Лигой Севера», мафией, Сильвио Берлускони и кланом Умберто Босси. И, скорее всего, эту же роль он будет исполнять в новом правительстве.

Итак, если подвести какой-нибудь общий вывод по новому составу итальянского Совета Министров, то он будет следующим. Это правительство северян и южан, которых держит вместе идея поменять старую систему и построить что-то новое. Евроскептичная позиция также оказалась общей и довольно сильной для преодоления внутренних разногласий. Анархичный характер «Движения 5 звёзд», харизма лидеров правящих партий, их упрямство и ударный характер – это сильные стороны новых итальянских властей. Однако с другой стороны это и их слабая сторона. Между партнёрами по коалиции возможны конфликты и споры, а большинство министров – далеко не компромиссные люди, а наоборот – молодые, амбициозные, импульсивные политики, мечтающие реализовать именно свою идею, а не чью-то чужую. И первая линия слома в новой коалиции – это тандем Сальвини-ди Майо. Он может как выжить, пройдя через горнила испытаний, так и распасться из-за постоянных конфликтов, принципиальности позиций и полярности мнений по ряду вопросов. Однако подписанное коалиционное соглашение на то и было сформировано, дабы все чётко понимали правила игры и не пытались играть вне этих правил. Вопрос только в том, найдётся ли тот, кто всё-таки захочет взять немного больше себе. Я лично ставлю на Маттео Сальвини.

Что тебе нужно, Маттео?

Новое итальянское правительство будет решать целую кучу вопросов, связанных с выживанием самой системы и адаптацией Италии под новые политические и экономические реалии мира. Вопросов, которые стоят перед новым правительством Конте, очень много и они все расписаны в коалиционном соглашении. Я остановлюсь лишь на основных моментах внутренней и внешней политики.

Еврозона. Новому правительству придётся на время смириться с тем, что никаких референдумом про выход Италии из Еврозоны в ближайшее время не будет. Страна слишком зависима от европейских дотаций и инвесторов, чтобы идти на такие разрушительные для рынка шаги. Но это не значит, что в будущем они невозможны. В конце-концов, евро – главный враг обеих правящих партий, и его надо уничтожить. А пока что – Италия будет искать новую компромиссную формулу сосуществования с этим врагом так, чтобы это не задевало интересы партий и их обещания электорату. Более подробно о том, что будет делать Италия с евро, мы узнаем после саммита ЕС в конце июня, на котором Франция и Германия планируют поднять вопрос реформирования Еврозоны.

Миграционный кризис. Этим занимается лично глава МВД Маттео Сальвини. В первую же неделю своего правления Сальвини решился на шаг, который поставил на грань развала всю миграционную политику ЕС (которой, если уж очень честно, никогда особо не было). Хотя миграция в этом году уже особо и не проблема (всего 41 тысяча приезжих, это мелочь по сравнению с 2015-2016 годами), но сам вопрос остался. Италия будет двигаться в сторону перекраивания всей миграционной политики ЕС и основ её функционирования. Отказ Италии принимать корабль «Аквариус» с 629 мигрантами на борту в начале прошлой недели стал событием, которое показало, что официальный Рим больше не будет играть по правилам Франции и Германии. А реакция части французского и немецкого общества и политикума показала: все, в принципе, давно уже понимали, что с этим надо что-то делать, только ждали, кто сделает первый выстрел. Поэтому Италию будут активно использовать как таран для миграционной политики Евросоюза, дабы разрушить её и выйти с новой идеей решения этой проблемы. Эпоха толерантной Италии завершилась.

Реформирование Евросоюза. Один из ключевых вопросов вообще всех стран ЕС, будет решаться на июньском саммите ЕС. Реформы уже давно обсуждаются в европейском обществе. Италия, вероятнее всего, присоединится к евроскептикам и оппонентам французского проекта усиления наднациональных институтов и формирования франко-немецкого ядра в ЕС. Италия не хочет быть маргинализованной в контексте плана «Европы двух скоростей», а поэтому будет выступать единым фронтом с Венгрией, Польшей, Грецией, Словакией, Чехией по поводу уменьшения влияния Брюсселя на национальные парламенты. А это означает, что Италия неизбежно войдёт в прямую конфронтацию с Германией и Францией. Единственный минус итальянской позиции – их зависимость от европейского бюджета.

Сворачивание реформ «папередников». Новое итальянское правительство уже объявило о том, что будет сворачивать реформы, проведённые Маттео Ренци и его партией. Министерские назначения чётко показывают, по каким направлениями будут свёрнуты предыдущие решения и приняты новые, часто диаметрально противоположные старым. Школьная реформа, административная реформа, принятие нового закона о выборах, вопросы вакцинации, абортов, однополых браков и роли религии в обществе – эти вопросы снова встанут на повестку дня в Италии, и неизбежно приведут к столкновению новых правых консервативных идей правительства Конте со старыми либерально-демократическими порядками, установленными после Второй мировой войны. Это будет отражать то, что происходит глобально – разрушение старого либерального мирового порядка и становление чего-то нового, в котором либерализм уже стал «старым», как и элиты, олицетворявшие его.

Россия. В первой же своей парламентской речи, премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил о том, что будет выступать за снятие санкций с РФ, введённых в 2014 году. Не секрет, что обе правящие партии публично выступали за снятие или ослабление анти-российских санкций и всячески критиковали их. А часть депутатов «Лиги» вообще ездила в аннексированный Крым после 2014 года, несмотря на санкции и запрет. Российский вопрос будет одним из самых острых в Европе, а Италия станет одной из стран, которая будет его продвигать. Под давлением окажутся еврооптимисты во многих странах, особенно – канцлер ФРГ Ангела Меркель, учитывая, что часть бизнеса уже выступает за ослабление санкций.

Ливия. Как бывшая колония, Ливия имеет для Италии стратегическую ценность не только как рынок сбыта, но и как возможность закрыть крупнейший маршрут для мигрантов из Африки и Ближнего Востока. Новое правительство, скорее всего, будет пытаться перехватить у Франции инициативу по ливийскому конфликту или хотя бы усилить свою роль в урегулировании вопроса. Мирные переговоры между сторонами конфликта в Ливии, состоявшиеся в Париже в конце 2017 года, вызвали раздражение у итальянцев, которые посчитали, что французы с ними даже не консультировались. Но правительство Джентилони тогда не захотело вступать в спор со своими друзьями во Франции. Маттео Сальвини и Луиджи ди Майо – другие люди, которые с удовольствием активизируют внешнюю политику в том числе для того, чтобы отвлекать людей от внутренних проблем. Учитывая, что их планы во внутренней политике очень спорны, такой приём им понадобится не один раз. Ливийское направление станет основным в африканской политике Италии, в основном из-за вопроса беженцев. К тому же, новая министр обороны Элизабетта Трента, завязанная на частных военных компаниях и армии, будет продвигать усиление роли Италии в вооружённых конфликтах за границей, например участие в коалиционных силах во главе с США в Сирии, Ираке и Афганистане. Для Италии это также выходы на сотрудничество с администрацией Дональда Трампа.

Экология. Несколько энвайроменталистов в составе правительства намекают на то, что Италия активизируется на этом направлении. Скорее всего, увеличиться их роль в имплементации Парижских климатических соглашений 2015 года, а также давление на крупный бизнес за нарушение экологического законодательства.

Е-демократия. Это одно из направлений, которое обе партии («Движение 5 звёзд» более охотно) решили развивать. Правда, непонятно, насколько реально они смогут добиться успехов, поскольку такая система не очень понятна «Лиге» и их руководству. Тем не менее, по части внедрения е-демократии в Италии от «Движения 5 звёзд» ожидать стоит, по крайней мере, каких-то первых наметков будущей реформы.

Борьба с олигархатом и мафией. Тут самое сложное. «Движение 5 звёзд» недвусмысленно заявляло о том, что они выступают против старой системы и её элементов, погрязших в коррупции и связях с криминалом. Именно этим они мотивировали свой отказ от формирования коалиции с партией Сильвио Берлускони. Однако согласились сдать свой принцип «Нет альянсам!» и вступили в союз с «Лигой», наверное посчитав их меньшим злом. Это связывает руки новой коалиции, поскольку «Движение» не может пойти прямо против отдельных олигархов, завязанных на северные регионы и интересы той же «Лиги». Но исполнять обещания Луиджи ди Майо должен, иначе потеряет рейтинг. Поэтому для него настоящим испытанием станет вопрос: как усилить давление на олигархов и мафиози, не пересекаясь с интересами своих партнёров по коалиции и не рискуя её развалить?

Как смена правительства в Италии отразится на Украине?

Важно понять следующее. Евроскептичное, анти-иммигрантское правительство Италии, ратующее за нормализацию отношений с Россией, не означает, что на стране стоит ставить крест как на союзнике. Да, Италия сегодня – это для Украины очень сложный партнёр для переговоров. Непонятная идеология, пророссийские настроения отдельных членов партий, неприятие украинского вопроса как «бремени» (хотя это правда не только для Италии), куча внутренних проблем и агрессивный характер лидеров коалиции – всё это не даст скучать украинским дипломатам в Риме. Однако это не означает, что сотрудничество не будет возможным. Вопрос в том, в какой форме, и что именно обсуждать и с кем.

Позиция Италии по РФ наверняка станет главной проблемой в диалоге с Украиной. Однако здесь терять голову и уже с ходу надевать на Италию ярлык «про-кремлівська маріонетка», как у нас очень любят, не стоит. Вопрос формулировок. Правящие партии выступают именно за «нормализацию» отношений с РФ, имея в виду как минимум ослабление санкций и возобновление сотрудничества с конкретным бизнесом. Насколько итальянцы действительно хотят полной отмены ВСЕХ санкций – это большой вопрос, особенно учитывая, что за 4 года стороны уже адаптировались к ним. Рим видит в Украине препятствие на пути к нормализации отношений с Москвой. Для них, как и для многих европейских стран, действует формула «Либо Украина, либо Россия». Во многом, такое восприятие ситуации стало результатом нашей политики, мол, если вы хотите торговать с РФ, то тогда вы нам враги. Такая риторика действует не всегда, а на новое правительство Италии она тем более не подействует. Украине необходимо привязать возможность пойти на уступки в вопросах санкций к конкретным уступкам со стороны России в стиле «баш на баш».

Вместе с этим, Украина должна предлагать Италии конкретные проекты, дабы заинтересовать их больше, чем их интересует Россия. Пока Украина не станет развивать отношения с отдельными европейскими странами по интересующим их направлениям (а потенциал в Украине есть), они медленно будут терять интерес к ситуации в Украине и всё больше тяготеть к какой-то форме нормализации отношений с Россией на фоне уменьшения американского влияния и переформатирования глобальной системы. Интересными направлениями для Украины в Италии при новом правительстве, по которым, как мне кажется, стоит бить, это: экология, образовательные проекты, сельское хозяйство, туризм, трудовая миграция. Именно эти направления интересы новым итальянским правителям, и именно в этих сферах начали работу министры, имеющие реальные планы и амбиции. К тому же, Украине необходимо наладить контакты с теми, кто "решает вопросы" в новом правительстве. Это Маттео Сальвини (через усиление двухстороннего сотрудничества в сфере реформ правоохранительных органов), Луиджи ди Майо (торговля), Альфонсо Бонафеде (через сотрудничество в сфере юстиции и реформ системы правосудия) и Джанкарло Джорджетти.

Новое правительство Италии ещё больше всколыхнет европейскую систему и торпедирует мировой порядок. Это приведёт к дальнейшей эрозии поддержки Украины со стороны Евросоюза, который утопает в собственных проблемах и страдает от кризиса трансатлантических связей с США. Этим воспользуются другие геополитические игроки – Россия и Китай. В таких условиях Украина должна вести диалог с Италией не менее жёстко, чем Рим, ведь только так можно будет выжить в стремительно меняющейся политической среде. Если Украина не найдет в ближайшее время адекватную риторику и подходы к европейцам, она рискует оказаться под обломками прежнего мирового порядка.