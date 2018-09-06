"Он идиот, слетел с катушек". Главное из новой книги о Трампе

О хаосе в Белом доме при Трампе, сумасшествии, хамстве, и планах убить Асада

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Боб Вудворд – один из известнейших американских журналистов-расследователей, редактор газеты The Washington Post и автор книг об американских президентах, в том числе, Бараке Обаме, Билле Клинтоне, Джордже Буше, других политиках, Уотергейте, войне в Ираке и прочем. Он получил ряд премий и наград, среди которых - две Пулитцеровские.

В 2014 году бывший директор ЦРУ и министр обороны США Роберт Гейтс сказал, что хотел бы, чтобы Вудворд работал в разведке. "У него необычайная способность заставлять людей изливать душу... его способность заставить людей говорить о вещах, о которых они не должны говорить, - необычайна и, может быть даже, уникальна", - сказал Гейтс о журналисте.

11 сентября в свет выйдет новая книга Вудворда об американском президенте "Страх: Трамп в Белом доме". Несмотря на то, что официально книги еще нет в продаже, некоторым СМИ удалось получить ее экземпляры и опубликовать самые интересные отрывки из нее.

"В мировой столице утечек и анонимности – Вашингтоне – секретность почти нереальна. Однако за последние 19 месяцев факт, что самый известный журналист-расследователь Америки работал над книгой, которая освещает проблемы Белого дома при президенте Трампе, был практически неизвестен", - написала газета The Washington Post, в которой Вудворд работает уже 47 лет.

"Высокопоставленные чиновники выступили в роли одиноких волков, которые пекутся сохранением собственной репутации, и обратились к Вудворду сами, а некоторые из них потратили многие часы своего времени, опасаясь оказаться последними, кто не высказал свою точку зрения. "Он зацепил одного, и это заставило бояться всех остальных", - сказал один из чиновников администрации Трампа. Другой представитель Белого дома добавил: "Это будет убийственно. Все говорили с Вудвордом", - сказано в рецензии американского издание Politico.

Как предполагает журналист и литературный критик The New York Times Дуайт Гарнер, основными источниками Вудворда были глава аппарата Белого дома Райнс Прибус, бывший главный советник Трампа по экономической политике Гэри Кон и экс-секретарь штаба Трампа Роб Портер. Сам Вудворд пояснил, что его книга основана на сотнях часов интервью с чиновниками из администрации Белого дома, заметках, личных дневниках и правительственных документах. Большинство источников автора – анонимны.

LIGA.net собрала самое интересное из книги "Страх: Трамп в Белом доме".

Трамп и Twitter

Когда социальная сеть Twitter, в которой американский президент любит высказывать свои мысли и недовольство, увеличила размер твита до 280 символов, Трамп сетовал, поскольку считал себя "Эрнестом Хемингуэем 140 символов".

Кроме того, Трамп просит напечатать его самые популярные твиты, чтобы затем изучать. Благодаря этому он понял, что чаще всего его грустные твиты – самые эффективные. Бывший начальник штаба президента Райнс Прибус называет спальню Трампа, где тот пишет твиты, "мастерской дьявола", а раннее утро и воскресный вечер – "чародейским часом".

Все попытки контролировать риторику Трампу в Twitter провалились.

Хаос в Белом доме

Вудворд цитирует Прибуса, описывая процесс принятия решения в администрации: "Когда вы оставляете в зоопарке без стен змею, крысу, сокола, кролика, акулу и тюленей, все становится неприятным и кровавым. Вот что происходит (в Белом доме – ред.). Сам автор отмечает, что Трамп так и не смог создать вокруг себя команду политических соперников.

Вудворд описывает сцену, когда бывший главный советник Трампа по экономической политике Гэри Кон и экс-секретарь штаба Трампа Роб Портер, сговорившись, скрывали от президента или забирали с его стола некоторые документы. Один из них, пишет автор, мог бы исключить США из важного торгового соглашения с Южной Кореей, другой – отозвал бы США из Североамериканского соглашения о свободной торговле.

Вудворд утверждает, что Трамп редко понимает, когда вещи пропадают. Однако цитирует президента, когда тот требует дать ему документы, подобно "мальчику-королю": "Принесите мне мои тарифы!".

"Нервный срыв власти"

По мнению автора, Соединенные Штаты в 2017 году привязали себя к словам и действиям "эмоционально перегруженного и непредсказуемого лидера". "Члены его команды присоединились к целенаправленному блокированию некоторых из тех решений, которые, по их мнению, были самыми опасными импульсами президента. Это был нервный срыв исполнительной власти самой могущественной страны в мире", - утверждает он.

"Он идиот"

В книге описано неподдельное потрясение Гэри Кона из-за полного отсутствия знаний у Трампа и отсутствия интереса чему-либо научиться. Кон и министр обороны Джеймс Мэттис, согласно утверждениям Вудворда, несколько раз проводили "спокойный разговор" о "большой проблеме": президент не понимал важности союзников за рубежом, ценности дипломатии или военного, экономического или разведывательного сотрудничества с иностранными правительствами.

Автор приводит цитату якобы самого Трампа о войне в Афганистане: "Вы должны убивать парней. Вам не нужна стратегия, чтобы убивать людей". Кроме того, президент раскритиковал командование США в Афганистане, требуя от них ответа, сколько еще американские военные будут там находиться.

"Он идиот. Бесполезно пытаться убедить его в чем угодно. Он слетел с катушек. Мы в сумасшедшем городе", - цитирует Вудворд слова бывшего главы аппарата Белого дома Джона Келли о Трампе.

Хамство Трампа

Автор приводит множество цитат от свидетелей или жертв нелестных высказываний Трампа о членах своей администрации. Однажды американский президент сказал Прибусу о Робе Портере: "Он похож на маленькую крысу. Он шныряет туда-сюда. Вам даже не нужно обращать на него никакого внимания".

Генерального прокурора США Джеффа Сешнса Трамп назвал в присутствии Портера "умственно отсталым". Сам Сешнс якобы признал, что в личном общении американский президент относится к людям очень пренебрежительно.

Когда Гэри Кон хотел уйти в отставку, после того как Трамп положительно отозвался о белых националистах, устроивших кровавые беспорядки в Шарлоттсвилле в августе 2017, - президент обвинил его в измене. По словам Вудворда, Кон считает Трампа "профессиональным лжецом".

Трамп также напрямую заявлял министру торговли США Уилбуру Россу, что не доверят ему. "Я не хочу, чтобы вы продолжали вести какие-либо переговоры. Прошло то время, когда вы играли первую скрипку", - якобы говорил президент.

Мелания, Иванка и Джаред Кушнер

Бывший старший советник Трампа Стивен Бэннон часто цитируется в этой книге. О Мелании Трамп он говорит: "За кулисами она молодец". Другие же публичные члены семьи американского президента – дочь Иванка и ее муж Джаред Кушнер – описаны как "бессмысленные", играющие вторые роли наблюдатели.

Расследование Мюллера

Бывший адвокат Трампа Джон Доу, пишет Вудворд, убежден, что Трамп совершит лжесвидетельство, если согласится на разговор со спецпрокурором Робертом Мюллером. Однажды Доу решил провести своего рода репетицию подобного разговора, заваливая Трампа вопросами о российском вмешательстве в президентские выборы в США. Он провоцировал противоречия и ложь, заставлял запинаться, что в результате вывело Трампа из себя. "Это проклятая фабрикация. Я не хочу давать показания", - заявил по окончанию разговора американский президент. Доу был с ним согласен: "Не давайте показаний. Либо так, либо оранжевый (тюремный – ред.) костюм", - сказал он Трампу.

Убийство Асада

Авто книги, ссылаясь на свои источники, утверждает, что после очередной химатаки в Сирии весной 2017-го, Трамп предложил Мэттису убить сирийского диктатора Башара Асада. Он заявил: "Давайте убьем их всех". Однако Мэттису удалось переубедить президента и своим помощникам министр обороны позже сказал, что никакого убийства не будет.

Вудворд описывает еще один случай, когда Трамп распорядился предоставить ему план по упреждающему удару по Северной Корее

Разговор Трампа и Вудворда

В предисловии к книге Вудворд рассказал, что Трамп отказался от комментариев. Сам президент утверждает, что его никто не извещал о желании журналиста пообщаться. The Washington Post опубликовала аудиозапись их разговора. "Никто не работал лучше на посту президента, чем я. Это я вам точно могу сказать", - заявил Трамп журналисту, перечисляя собственные достижения. Вудворд в ответ рассказал о собранных сведениях и документах, которые позволяют "жестко посмотреть на мир", нынешнюю администрацию Белого дома и Трампа лично.

"То есть, как я понимаю, это будет негативная книга", - ответил президент. Журналист в завершение звонка отметил, что верит в США и пожелал Трампу удачи.

Реакция Белого дома

Позже Трамп в своем Twitter прямо или косвенно посвятил много постов с критикой книги и пытаясь опровергнуть написанное в ней. Он снова перечислял свои заслуги на президентском посту, опубликовал опровержения от Мэттиса и Келли, назвал факты из книги полной противоположностью реальности и поинтересовался у политиков в Вашингтоне, почему те не меняют законы о клевете.

"Уже дискредитированная книга Вудворда, так много лжи и фальшивых источников, я позвонил Джеффу Сешнсу "умственно отсталому" и "глупому южанину". Я НИКОГДА, никогда не использовал эти термины в адрес кого-либо, включая Джеффа, а быть южанином – БОЛЬШОЕ дело. Он сделал это, чтобы посеять раздор!", - написал Трамп в еще одном твите.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что книга Вудворда – "ничего, кроме сфабрикованных историй", с рассказами "бывших недовольных сотрудников".

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