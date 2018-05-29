Тема дня. Как нелегальный иммигрант из Мали стал героем французов

Выходец из Мали в Париже спас от смерти ребенка, когда французы снимали разворачивающуюся трагедию на свои смартфоны

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Вчерашняя история о героическом спасении ребенка в Париже 22-летним иммигрантом из Мали до сих пор не покидает первые полосы французских СМИ, и не только французских. Президент Эмманюэль Макрон предложил малийцу гражданство за его поступок, однако некоторые французы назвали эту инициативу "лицемерной". Кто такой Мамуду Гассама? Почему именно он стал героем? Не слишком ли высокую цену установила Франция за свое гражданство? Об этом – в материале LIGA.net.

С ЧЕГО НАЧАЛОСЬ. Нелегальный (согласно французскому законодательству) мигрант Мамуду Гассама шел по улице, когда увидел столпившихся у одного из зданий людей. Они смотрели вверх, многие снимали происходящее на свои смартфоны. На балконе 4 этажа, ухватившись руками за перегородку, висел маленький мальчик. Мужчина на соседнем балконе держал его за руку, но было очевидно, что ситуация критическая.

Молодой человек, вместо того, чтобы достать телефон и присоединиться к остальным, бросился на помощь. Меньше чем за минуту он без всякой страховки забрался по фасаду на 4 этаж, схватил ребенка и затащил его на балкон.

За этот поступок местные СМИ прозвали Гассаму "человеком-пауком" (примечательно, что на мальчике в тот момент были тапочки с изображением именно этого персонажа), многие французские политики объявили его героем и примером для подражания, а президент Макрон во время личной аудиенции предложил ему французское гражданство и работу в престижной пожарной бригаде Парижа. А вот родителями оставленного без присмотра мальчика занялась полиция.

На первый взгляд, весьма тривиальная сентиментальная история со счастливым концом, но она акцентировала внимание на ряде острых социальных и социально-политических проблем, актуальных не только для современного французского общества.

КАК РАЗВИВАЛОСЬ. Как так случилось, что мальчик остался один в квартире и в результате чуть не погиб? Ведь, как сообщают местные СМИ, ребенок жил на 6 этаже, соответственно, он пролетел в падении два этажа и каким-то образом ухватился за выступ балкона на 4-ом.

По данным ВВС, ребенок вместе со своей матерью и бабушкой проживал в Реюньоне – одноименном острове в Индийском океане недалеко от Мадагаскара, который является заморским регионом Франции. В Париж его привезли около 3 недель назад, чтобы он жил вместе со своим отцом, работавшим в столице.

В тот день отец мальчика, оставив его одного в квартире, пошел в супермаркет за покупками. Однако по дороге домой решил поиграть в Pokemon Go.

Мать ребенка сказала, что ее муж не привык заботиться о сыне. «Я не оправдываю то, что сделал мой муж. Люди говорят, что это могло случиться с кем угодно, и это случалось с другими людьми. Моему сыну просто повезло», - сказала она.

Теперь против мужчины открыто уголовное дело по подозрению в невыполении родительских обязанностей. Его могут лишить свободы сроком на 2 года и оштрафовать на 30 000 евро.

Многих также интересует вопрос, почему мужчина, который держал мальчика за руку, перегнувшись через перегородку с соседнего балкона, не мог его спасти.

Мужчина сказал газете Le Parisien, что не мог втащить ребенка из-за разделительной перегородки. «Я не хотел рисковать, отпустив его руку. Я подумал, что лучше делать что-то шаг за шагом», - сказал он.

Кто такой Мамуду Гассама?

Это была вторая попытка малийца попасть в Европу. Первый раз корабль, на котором он в числе других мигрантов плыл в Италию по Средиземному морю перехватили итальянские пограничники. Мамуду вернули обратно. Однако в 2013 году он попытался еще раз. Для того, чтобы попасть в Европу, малиец проделал путь через пустыню Сахара, Буркина-Фасо, Нигер и Ливию. В Ливии он провел год, тяжело работая на банду, промышлявшую незаконной переправкой мигрантов.

«У меня не было возможности жить, и никто не помогал мне», - сказал Гассама Макрону. «Я много страдал, нас хватали и избивали, но я не терял надежды», - добавил он, рассказывая президенту Франции о своих мытарствах.

В Париже он работал на строительных площадках и жил в общежитии в западном пригороде Монтре. Он не подавал прошение о предоставлении убежища и находился во Франции незаконно. В общежитии он делил комнату с родственниками и спал на матрасе на полу.

В понедельник, после аудиенции в Елисейсом дворце, Гассама встретил еще одного малийского мигранта, получившего французское гражданство за свое мужество - Лассана Батили, который в 2015 г помог посетителям супермаркета в западном Париже спрятаться, когда сторонник Исламского государства захватил заложников. «Мы были здесь никем, но потом все стали интересоваться нами", - сказал Батили.

Другой уроженец Мали по имени Моктар сказал ВВС, что жизнь мигрантов во Франции очень тяжелая. Они часто живут в аварийных домах по несколько человек в комнате и тяжело работают физически.

Случай Гассамы заставил местные власти обратить внимание на эту проблему, пишет Le Parisien. Мэр Монтре Патрис Бессак признал необходимость ремонта зданий, в которых проживают мигранты. Он обратился к премьер-министру с просьбой принять решение по реконструкции домов, а герою из Мали предоставил звание почетного гражданина города.

Французы в соцсетях и комментариях СМИ приветствовали все эти решения своих властей по поощрению Гассамы. Однако нашлись и те, кто отнесся к ним весьма скептически. Несколько ассоциаций помощи мигрантам осудили «лицемерие» правительства и «бесстыдную политическую компенсацию» малийцу, которая, по их мнению , маскирует «жесткую миграционную политику». Ведь законопроект, еще больше ужесточающий эту политику, должен быть окончательно принят в течение лета.

Представитель правительства Франции Бенджамин Гриво написал в Twitter: «Этот акт большой храбрости, который соответствует ценностям солидарности нашей республики, должен открыть двери нашего национального сообщества».

Социолог, исследовательница проблем ксенофобии и расизма Анна Гриценко в комментарии корреспонденту LIGA.net отметила, что необходимость рисковать жизнью для подтверждения своей приверженности "ценностям республики", - не самый лучший способ определения того, кто достоин получить гражданство этой республики.

"У многих не будет возможности так себя проявить. Это не повод не давать им гражданство. Если даже человек трус, это тоже не повод не давать ему гражданство", - говорит Гриценко. По ее мнению, эти вещи вообще не должны влиять на принятие решения по легализации. "Только формальная процедура и соответствие требованиям", - говорит эксперт. Гриценко считает, что ожидание от иммигранта акта героизма в обмен на предоставление гражданства унижает человеческое достоинство.

Кроме того, здесь стоит учесть, что с конца XIX века до 1960 года Мали был колонией Франции. На территории этой страны французское правительство вело военные действия против одного из местных племен. Сейчас северо-восточная часть Мали контролируется исламистами из связанной с Аль-Каидой группировки Ансар-ад-Дин, ситуация в стране, мягко выражаясь, не самая благоприятная для жизни.

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ. Вряд ли этот случай как-то повлияет на планы французского правительства по ужесточению миграционного законодательства, однако наверняка поспособствует формированию критического отношения к некоторым сомнительным в плане соблюдения прав человека инициативам. Случайно или нет, но именно после истории Мамуду Гассамы со стороны Евросоюза последовала критика в отношении намерения Венгрии ввести уголовную ответственность за помощь нелегальным мигрантам.