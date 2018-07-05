Тема дня. Наркоман и бездомная - новые жертвы Новичка в Британии

Кремль получил возможность отвечать на все обвинения в отравлении Скрипалей заявлениями о якобы доступности "Новичка" любому британскому наркоману

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В Британии - новое отравление. Тем же "Новичком" и всего в 11 км от того места, где были отравлены Сергей и Юлия Скрипали. На этот раз пострадали двое британцев, мужчина и женщина за 40, никак не связанные со спецслужбами или политикой, но тоже с весьма интересными биографиями. Где наркозависимый и бездомная нашли военное химическое средство, как оно попало в их организмы и причем тут Россия? Версии – в материале LIGA.net.

С ЧЕГО НАЧАЛОСЬ. 45-летнего Чарли Роули и 44-летнюю Дон Стерджесс госпитализировали из дома их друга Сэма Хобсона с Эймсбери в субботу.

Первой скорая увезла женщину. The Sun сообщает лишь, что она была без сознания.

Состояние же мужчины хозяин дома описал довольно подробно. "Он почувствовал недомогание и пошел в душ. Затем его глаза покраснели, он начал бессвязно говорить, и я могу сказать, что он галлюцинировал. Он издавал странные звуки и вел себя как зомби. Это было зомбиподобное состояние, он натыкался на стены", - сказал Сэм Хобсон Independent.

Также, по словам мужчины, у Роули было обильное слюноотделение, потливость, но он уверяет, что его друг был абсолютно трезв. Потом Роули тоже потерял сознание.

Сейчас пострадавшие находятся в критическом состоянии в той же больнице, где лечили Скрипалей.

Что известно о паре? По данным Daily Mail, у Дон Стерджесс трое детей. Но она никогда не работала, а после того, как разошлась со своим предыдущим партнером, стала пить и в конечном итоге была выселена из дома. С родителями у Дон натянутые отношения. Она больше 10 лет не виделась с отцом, который якобы отказался от дочери из-за ее алкоголизма.

Как сообщает Sky News, полиция оцепила John Baker House – приют для бездомных, а также эвакуировала всех его жителей. Именно здесь, по данным издания, в последнее время жила Дон.

О Чарли Роули неизвестно ничего, кроме того, что он либо употреблял наркотики, либо пытался прекратить это делать. Во всяком случае, его друг Сэм Хобсон, который вызвал скорую помощь, говорит, что медики изначально считали состояние Роули связанным с наркотиками из-за того, что он боролся с этой привычкой. Полиция не подтверждает и не опровергает эту информацию, однако известно, что изначальная версия правоохранителей также была связана с передозировкой героином или кокаином. По данным СМИ, Роули стоял на учете как наркозависимый.

КАК РАЗВИВАЛОСЬ. Очевидно, именно ввиду этих особенностей биографий пострадавших в британских СМИ начала появляться инсайдерская информация о версиях отравления.

К примеру, Daily Mail со ссылкой на полицию пишет, что женщина могла получить контакт с "Новичком", выкурив подобранную на улице сигарету или окурок. Также высказывалась версия, что пара могла быть подвергнута воздействию вещества, подобрав шприц или иглу, которые использовались в покушении на Скрипалей.

Анонимная подруга Роули сказала Sky News, что он "хороший парень" и имеет "золотое сердце". По ее мнению, мужчина отравился случайно. "Я думаю, они нашли пакет, в котором, возможно, было что-то, похожее на наркотики, и взяли его", - сказала женщина. "Мы все довольно серьезные наркоманы, и если они нашли нечто, похожее на героин, они сразу же ввели это без задней мысли", - добавила подруга пострадавшего.

Так или иначе, но версию о том, что причиной нового отравления, возможно, стали остатки использованного в марте вещества, высказывают сейчас многие британские официальные лица. Хотя на данный момент лабораторно пока не подтверждено, что этот "Новичок" и тот - из одной партии.

Вместе с тем, разработчик "Новичка" Вил Мирзаянов скептически относится к этому предположению. "Я думаю, что это разные [инциденты], конечно. Это вещество неустойчивое, тем более, во влажной атмосфере. "Новичок" влагонеустойчив, он разлагается за четыре месяца. Со дня отравления Скрипалей все должно было разложиться, это свежая атака" - сказал он в интервью Русской службе ВВС.

А вот эксперт по химическому оружию Хэмиш де Бреттон-Гордон сказал MailOnline, что "Новичок" мог сохранять эффективность в течение нескольких месяцев или дольше, находясь в шприце.

Британские медики призвали жителей Солсбери и Эймсбери не брать в руки неизвестные предметы, а также стирать одежду и тщательно мыть обувь после прогулки.

Выше речь шла о версиях, построенных на случайных факторах отравления, однако высказываются предположения также об умышленном действии. Якобы Россия специально отравила не представляющих для нее интереса жителей соседнего с Солсбери города, чтобы показать неспособность британских властей контролировать оборот опасных веществ на своей территории: мол, британцы сами себя убивают британскими же химикатами. Соответственно, Скрипали тоже могли отравится без помощи российских спецслужб. Тем более, что неподалеку от Солсбери и Эймсбери находится британская химлаборатория Портон-Даун.

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ. Умышленно отравлены британские граждане или случайно, но этот случай даст возможность Кремлю отвечать на все обвинения заявлениями о якобы доступности "Новичка" любому британскому наркоману.

"Сейчас мы обеспокоены, все же в Европе повторяется использование таких веществ, хотя мы не располагаем информацией, какие вещества использовались", - сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передают российские СМИ.

Таким образом, если версия о причастности РФ верна, британская сторона должна будет представить более чем убедительные доказательства этого, причем публично.

Хотя эксперты, опрошенные Independent, считают, что инцидент в Эймсбери может уже сейчас усилить решимость некоторых союзников Великобритании, которые колебались по поводу санкций против России, а также подтолкнуть саму Британию к расширению уже действующих ограничений.