Захват Сокотры: зачем Эмираты оккупировали йеменский остров

Милитаризация Красного моря превращается в настоящую региональную гонку вооружений

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10 мая несколько военно-транспортных самолетов приземлились в аэропорту города Хадибо на живописном йеменском острове Сокотра в Аравийском море. На борту самолетов находились несколько сотен военных в полном снаряжении, а также артиллерия, танки, бронемашины и армейские грузовики. Их развернули на улицах города, а затем направили на военную базу ОАЭ, расположенную за пределами Хадибо. Над городской администрацией уже неделю развевается флаг Объединенных Арабских Эмиратов с изображением главного лидера страны - влиятельного принца Мухаммада ибн Зайда Ан-Нахайяна.

Подобные военные грузы - не первые и, вероятно и не последние, прибывающие на остров. Эмиратские войска впервые ступили на эту землю в 2016 году с разрешения йеменских властей, как раз в разгар идущей в стране войны. С тех пор Эмираты планомерно захватывали контроль над Сокотрой, а теперь фактически оккупировали ее, начав строительство крупной военно-морской крепости, которая должна закрепить здесь позиции Абу-Даби.

Остров Сокотра - один из самых красивых на планете. Из-за своей удивительной и уникальной флоры и фауны, он внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Природа острова охраняется международными конвенциями ООН как ценное историческое наследие. Среди арабов остров называют "жемчужиной Аравии". Йеменцы очень любят его, ведь Сокотра приносит неплохие деньги от туризма. По крайней мере, так было до начала войны в 2015 году и до его оккупации силами ОАЭ. Сегодня туристический поток на Сокотру несколько упал, прежде всего из-за нестабильной ситуации и проводимой Эмиратами милитаризации острова. В 2016 году расширение военного присутствия ОАЭ на острове стало проблемой и для местных властей. Поскольку остров принадлежит Йемену, законная власть страны обратилась к ООН с жалобой о фактический захват ее территории Эмиратами.

Пейзаж Сокотры с характерной драценой (Фото Wikimedia)

Усиление военного присутствия Объединенных Арабских Эмиратов на острове Сокотра и соседних территориях вблизи берегов Йемена - часть региональной игры, в которую Абу-Даби втянулись в 2016 году. Сокотра - лишь часть общего пазла, который необходимо рассмотривать в более широком ракурсе.

В течение последних нескольких лет в регионе Красного моря и Аденского залива наблюдается стремительная милитаризация. Многие государства развивают здесь свое военно-морское присутствие, ставят базы и блокпосты. В одной только небольшой африканской стране Джибути расположены шесть военных баз: Франции, Великобритании, Китая, США, Японии и Саудовской Аравии. По некоторым данным, здесь должны быть построены также немецкая и эмиратская базы. Собственно, именно поэтому Джибути остается одной из самых стабильных стран мира, хотя у нее и довольно проблемные соседи - Сомали и Йемен.

Кроме Джибути, милитаризация наблюдается в других странах по всему побережью Красного моря. Соединенные штаты и Судан начали неожиданную нормализацию отношений. Вашингтон отменил часть санкций против суданской верхушки, а в ответ Хартум отпустил большую часть политических заключенных. И это при том, что на президента Судана Омара аль-Башира до сих пор действует международный ордер на арест от Международного уголовного суда по подозрению в совершении военных преступлений и преступлений против человечности во время гражданской войны в стране.

Кроме Штатов, Суданом заинтересовались несколько других стран - Турция, ОАЭ, Саудовская Аравия и Египет. В декабре 2017 Судан и Объединенные Арабские Эмираты провели первые совместные военные учения. Эмираты заинтересованы в строительстве военной базы на побережье Красного моря на территории Судана. В то же время Турция опередила своих арабских конкурентов и в том же декабре подписала с Хартумом договор о строительстве военной базы Анкары на острове Суакин и передачу всего острова туркам в аренду на 99 лет. Это встревожило саудитов, эмиратцев и иранцев, которые не хотят отставать. В свою очередь, построить базу согласилась и Россия. На переговорах с суданским руководством в ноябре прошлого года, Москва получила разрешение построить свою базу в Порт-Судане.

Объединенные Арабские Эмираты в этой гонке отнюдь не отстают. Они уже имеют несколько военных баз на побережье Красного моря и Аденского залива. Кроме острова Сокотра, который они получили от Йемена в аренду на 99 лет, они также контролируют соседние острова Перим и Абд аль-Кури, имеют базу в порту Бербера в Сомалиленд, самопровозглашенном регионе Сомали, а также ведут переговоры с Суданом и Эритреей о создании еще одной базы на берегу Красного моря. Для ОАЭ расширение военного присутствия - часть их внешней политики, направленной на усиление своего влияния в регионе, сдерживание Ирана, реализацию собственных геоэкономических проектов и установление контроля над Аденским заливом, через который проходит большинство нефтяных танкеров мира и где, по предварительным данным, могут быть огромные неразведанные запасы нефти.

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Сокотра занимает стратегически важную позицию возле Африканского Рога

Сейчас на острове Сокотра у берегов Йемена находятся около 10 тысяч эмиратских солдат и наемников. Три месяца назад про-эмиратские силы также захватили контроль над стратегически важным южным портовым городом Аден в Йемене. Это подвело черту под противостоянием Саудовской Аравии и ОАЭ вокруг Адена - города, который является важным для Эмиратов в их системе контроля над этой частью Ближнего Востока. Сейчас Южный Йемен контролируют поддерживаемые и финансовые Абу-Даби местные сепаратистские группировки из движения "Аль-Хирак". Они активно готовят проведение референдума об отделении Южного Йемена. Это должно зацементировать успех Эмиратов и их позиции как доминируюзей военно-политической силы среди суннитских союзников на юге Йемена. А остров Сокотра - ключ для контроля над морскими путями через Аденский залив и Баб Эль-Мандебский пролив, через который нефть поступает из Персидского Залива в Европу. В сочетании с закреплением позиций в Адене, военными базвми в Сомали и Эритрее, геостратегическое значение ОАЭ как влиятельного игрока региона Красного моря будет расти в геометрической прогрессии. Кроме того, такие действия повышают значение Эмиратов для Китая, который планирует проложить здесь часть своей глобальной транспортной сети "Новый Шелковый Путь". За участие в проекте и право иметь титул стратегического партнера КНР в рамках проекта борются все страны региона, особенно ОАЭ и Саудовская Аравия.

Пока Эмираты превращают остров Сокотра на военную крепость, их конкуренты делают то же самое в других уголках региона. Турция - в Судане на острове Суакин. Саудовская Аравия - на недавно переданных ей Египтом островах Тиран и Санафир. Россия - в Порт-Судане. США, Франция, ФРГ и Великобритания - в Джибути, Судане и Эфиопии. Саудиты также усиливают свои военно-морские ресурсы в Джидде. Иордания усиливает присутствие в портовом городе Акаба.

На этом фоне Эмиратам необходим контроль над стратегически важными географическими точками, которые позволят им быть как можно ближе к многообещающим запасам нефти, а также быть готовыми на случай возникновения вооруженного конфликта в Красном море.