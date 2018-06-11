Кризис евроатланизма, подвешенная G7 и самозабвенный Вашингтон

Нам, застрявшим в инструментарии внешней политики двадцатилетней давности и в бесконечных разговорах о солидарности, ценностях и разного рода объединениях в Восточной Европе, резкие и рискованные шаги Трампа на международной арене кажутся хаотичными, абсурдными и недальновидными. Это неудивительно: даже не понимая глубины последствий, мы инстинктивно чувствуем, что окажемся среди проигравших. Скорее всего, так и будет. Виноватым в этом будет, конечно же, не Трамп, а мы сами: за построенную на двух-трех простых и неработающих лозунгах внешнюю политику рано или поздно придется платить. Особенно, в мире, переживающем период больших геополитических потрясений.

Критиковать Трампа легко и модно. Своими шагами – в особенности по ядерной сделке с Ираном, торговой войне с Европой и заявлениями на саммите Большой семерки – он ослабляет те немногие опоры мирового порядка, которые устояли после взрыва российского ревизионизма в 2014 году. Выражаясь образно, Трамп делает свой вклад в демонтаж привычного и удобного здания мироустройства.

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Но что если это здание уже не может быть удобным или вообще представляет собой развалину? Что если ни один из привычных инструментов поддержания безопасности, - от режима нераспространения ядерного оружия до ООН, - не работает так, как должен? Какой тогда смысл в их сохранении и в упованиях на их эффективность? Уж кто-кто, а украинцы имели возможность оценить "надежность" международных институтов за последние четыре года. Мы последовательно надеялись на Европейский Союз, Будапештский меморандум, ООН, ОБСЕ, Совет Европы, целый ряд субрегиональных международных организаций, а одновременно на "Большую семерку", НАТО и прочие многосторонние форматы. И ии один из них не показал себя надежной защитой базовых для современного государства интересов – территориальной целостности и суверенитета.

Трамп (в несколько непривычной манере) озвучивает простую мысль: предыдущая американская администрация не смогла или не захотела защитить мировой порядок и заставить других соблюдать правила игры, когда это еще было не поздно сделать. А сегодня мир уже изменился и требует новых решений. Насколько эти решения хороши – вопрос открытый, но цепляться за неработающие институты и не замечать того, что международный порядок уже разрушен – это путь в стратегическое никуда.

Шаги Трампа выглядят рискованно, но риторика европейцев – уже не первый год – смотрится слишком архаичной. Вполне возможно, что своими решениями Вашингтон подрывает собственные долгосрочные интересы, главным образом те, что касаются удержания выгодных коалиций и распределения затрат на поддержку международной стабильности. Но в свете опыта последних лет существующие многосторонние инструменты не кажутся такими уж эффективными. Много ли было пользы для международной безопасности от очередного подписанного "Большой семеркой" коммюнике с выражением поддержки территориальной целостности Украины? Идея Трампа вернуть Кремль обратно в организацию, конечно, выглядит неубедительной и слабой, но она опирается на более общее соображение: в международной безопасности нужно что-то менять, консервативные способы не работают, и потому новые шаги могут оказаться не только рискованными, но и результативными.

Нас, конечно, такая перспектива пугает. И потому, что нам самим проще прятаться за незатейливыми обвинениями, лозунгами и призывами. И потому, что следующие инициативы Трампа могут касаться такого дорогого для нас режима антироссийских санкций. И еще потому, что решивший действовать в одностороннем порядке Трамп рано или поздно сядет за стол переговоров с Путиным.

Если немного отойти от привычной матрицы восприятия международной действительности, в которой есть Кремль со злодейскими намерениями и "союзники" Украины (в их список автоматически попадают все, кого вышеуказанный Кремль еще не купил), выяснится, что основания для паники присутствуют не совсем там, где мы привыкли их искать. "Большая сделка" с Москвой, снятие большей части санкций и шлагбаум на пути Украины в НАТО – все это, конечно, может стать реальностью. Но при этом, как ни странно, не сильно повлияет на текущее положение вещей. И без всяких больших сделок путь в НАТО пока закрыт, а соотношение сил между Украиной и Россией таково, что мы остаемся крайне уязвимы. И ослабление санкций, - так же, как и введение новых, - мало что может здесь изменить.

Гораздо опаснее другое. Если США примут пас и будут играть на стороне тех, что хочет побольше здорового эгоизма в международной политике, контуры мира и профиль региональной безопасности в Европе решительно изменятся. Еще больше преимуществ будет на стороне сильных, а возможности слабых защищать свои интересы сузятся. Особенно это касается тех слабых, кто так и не смог найти надежных союзников и продолжает находиться в "серой зоне" безопасности. Иными словами, бояться нужно нам, и не того, что Трамп и Путин подпишут секретный протокол и отнесут Украину к "российской сфере влияния". А того, что в новой действительности будет царить афоризм Фукидида - "сильные делают то, что хотят, а на долю слабых выпадают лишь страдания". Быть слабым в новом мире будет гораздо менее комфортно и более рискованно, чем раньше. А Украина, увы, пока остается именно такой.