Трехходовка Дональда Трампа: Тактика внешнеполитического давления

Шаги Дональда Трампа на международной арене в течение нескольких последних месяцев показывают, что сейчас он чувствует себя свободнее в плане реализации собственного видения, чем это было в 2017 году. Президент США пытается реализовать собственную повестку дня в мировой политике (об этом было в предыдущей публикации). Сингапурский саммит с лидером КНДР, Брюссельский саммит НАТО, торговые войны с КНР и ЕС дают возможность выделить устойчивые подходы в переговорной тактике нынешнего главы Белого Дома.

По сути, подход Дональда Трампа к переговорам и достижению желаемого конкретного результата предполагает три фазы.

На первом этапе глава США предпочитает давить на другую сторону посредством угрозы применения силы или введения торговых ограничений. Это, по мнению американского президента, не просто должно вывести оппонента из равновесия - в идеале меры давления и принуждения должны дать Вашингтону рычаги влияния на другую сторону. Именно для этого США в 2017 году проводили политику "максимального давления" в отношении КНДР - например, угрожая военным решением северокорейской проблемы и усилением режима международных санкций. Так же вел себя Трамп во второй день Брюссельского саммита НАТО. На импровизированном заседании глав государств и правительств Альянса президент США пригрозил тем, что Вашингтон и сам способен позаботиться о своей безопасности, если другие страны НАТО не увеличат расходы на оборону до 2% ВВП уже к январю 2019 года. В случае торговых противоречий с КНР и ЕС Дональд Трамп решил прибегнуть к введению пошлин на сталь и алюминий. Кроме того, против Пекина были введены пошлины еще и на 34 млрд китайского импорта в США. Также из уст президента США недавно прозвучала угроза обложить пошлинами все 505 млрд китайского товарного импорта.

Вторым этапом является достижение договоренности. Однако речь обычно не идет о детальных соглашениях, в которых четко расписаны шаги сторон. Чаще имеют место декларации о намерениях или заявления очень общего характера. Именно такой была договоренность между США и КНДР в Сингапуре. Такой была и договоренность между Дональдом Трамп и Жаном-Клодом Юнкером 25 июля об взаимном отказе от введения дальнейших пошлин, согласии ЕС закупать американскую сою и сжиженный газ и начале переговоров об отмене пошлин. Результаты Брюссельского саммита НАТО тоже представлялись Дональдом Трампом как его успех, учитывая согласие союзников увеличить расходы на оборону после соответствующих угроз.

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Затем наступает третий этап. Декларации о намерениях или предварительной договоренности для Дональда Трампа достаточно, чтобы посчитать, что мавр свое дело сделал. Наполнять соответствующие договоренности конкретным содержанием после этого должны представители Государственного департамента, Министерства обороны или Совета национальной безопасности. Майк Помпео сейчас безуспешно пытается достичь внятной договоренности с КНДР по параметрам разоружения взамен предоставления Пхеньяну гарантий безопасности. Аналогично, представители США и ЕС лишь планируют начать переговоры по конкретике дальнейшей либерализации двусторонней торговли, а также об объемах закупок сои и сжиженного газа. Развивать успехи Дональда Трампа после саммита НАТО также будут Майк Помпео и Джеймс Мэттис на заседаниях Североатлантического совета на уровне глав внешнеполитических и оборонных ведомств.

В результате имеем простую, но в представлении Дональда Трампа действенную схему. Ключевым при этом является первый этап - период давления и угроз, который должен заставить другую сторону сесть за стол переговоров и искать компромисс. Именно поэтому в случае торговых войн между США и КНР Белый Дом и дальше будет готов идти на эскалацию, пока Пекин не просто согласится садиться за стол переговоров, как это имело место весной и начале лета 2018 года, но и будет готов выполнять американские требования. Тем более, как считают в Белом Доме, США имеют над КНР преимущество: китайский импорт товаров в США составлял в 2017 году 505 млрд долларов, а американский импорт в КНР лишь 130 млрд долларов. Это, в представлении Дональда Трампа и его советников, дает США асимметрическое преимущество – у Пекина нет такого объема импорта для введения пошлин, как у Вашингтона по китайским товарам. Как следствие, противостояние между США и КНР в вопросах торговли будет продолжаться.

Интересным моментом в этом подходе является то, что в представлении Дональда Трампа этот подход абсолютно эффективен и в последние несколько месяцев это доказал. Подтверждением является и Сингапурская декларация, и начало демонтажа КНДР полигона для испытаний ракетных двигателей Сохе, и договоренности с ЕС, и результаты саммита НАТО. При этом для президента США не имеет значения, что Пхеньян предпринимает соответствующие шаги в одностороннем порядке, а не на основании по-прежнему отсутствующего соглашения с США, договоренность с ЕС еще предстоит наполнить конкретикой, а большинство стран НАТО абсолютно точно не увеличат расходы на оборону до 2% ВВП к январю 2019 года. Такие детали Дональда Трампа не интересуют. Формат сообщений в Twitter не предусматривает широких и подробных объяснений. Не интересуют такие нюансы и избирателей Дональда Трампа - а именно на переизбрание в 2020 году в значительной степени и направлены искусственно созданные кризисы, после решения которых 45-й президент США предстает в образе эффективного менеджера.

А что такой подход Трампа к ведению переговоров означает для Украины? Гипотетически можно убедить главу Белого Дома в том, что перед началом серьезных переговоров с Москвой относительно конфликта в Донбассе на РФ следовало бы нажать, причем сразу по нескольким направлениям. Например, новые санкции в отношении лиц из "кремлевского списка" и угроза дальнейшего их расширения будет оказывать серьезное давление на экономику РФ. Затем - возможность поставки Украине дополнительной военной техники и оборудования вместе с общим усилением военного присутствия США в Европе. А если США не готовы идти на такие шаги, то они хотя бы могут четко дать понять России, что и от прежней политики поддержки Украины никто отказываться не будет.

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Любовь Дональда Трампа к общим декларациям, которые затем наполняют содержанием подчиненные, тоже может оказаться удобным для Украины подходом. Как писал перед саммитом в Хельсинки "КоммерсантЪ", в гипотетическом совместном документе по результатам переговоров лидеры США и РФ могли бы только подтвердить приверженность Минским договоренностям, о которой говорят все стороны конфликта уже четвертый год, имея в виду при этом каждый свое. Конкретная же работа по наполнению договоренностей так или иначе выполнялась бы на более низких уровнях. В условиях, когда в США среди элиты царит полное неприятие нынешней политики РФ, в том числе в отношении Украины, это означало бы, что и украинские национальные интересы в этой конкретике были бы в определенной мере учтены.

Однако когда речь идет о поведении Дональда Трампа на международной арене, надо понимать, что спрогнозировать и предсказать его поступки чрезвычайно трудно. По сути, его подходы меняются постоянно, причем иногда на противоположные. Но и такая непредсказуемость может быть преимуществом, когда речь идет о политике в отношении РФ. При Бараке Обаме Москва привыкла к четким и продуманным шагам США и четко очерченным "красным линиям" по российско-украинскому конфликту. А неспособность предсказать действия Дональда Трампа регулярно ставит россиян в тупик - по сути, 45-й президент США играет с россиянами в их же игру. И это также может заставить их договариваться. На американских условиях.