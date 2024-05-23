Блокирование оружия Запада для "Азова" – следствие влияния РФ, говорит замкомандира 3 ОБШр

Заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин отметил, что в США и Евросоюзе до сих пор есть немало лиц, работающих на интересы России

Максим Жорин (Фото: Максим Жорин/Telegram)

Блокирование передачи 12-й бригаде спецназначения "Азов" Нацгвардии западной военной помощи является следствием влияния России на западных партнеров. Такое мнение в интервью LIGA.net высказал заместитель командира третьей отдельной штурмовой бригады Максим Жорин.

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По его словам, проблема с ограничением западной помощи батальона "Азов" не является чем-то новым. Он пояснил, что россияне давно начали информационную кампанию по демонизации военных 12-й бригады спецназначения.

В настоящее время среди западных стран у России немало своих лоббистов, работающих в правительстве, СМИ или бизнесе, отметил он.

Пророссийские лица, как подчеркнул Жорин, продолжают оказывать влияние на украинских союзников, в частности, и на бойцов "Азова".

"Запад стал больше нам помогать [Украине], более чувствительно относиться к этим вопросам, но никуда не делись те, кто работал на Российскую Федерацию и в Соединенных Штатах, и в Европейском Союзе", – сказал заместитель командира третьей ОШБр.

Жорин добавил, что российская пропаганда продолжает активно действовать в ряде западных демократических стран.

В апреле об этом запрете рассказал комбриг "Азова" полковник Денис "Редис" Прокопенко. По его словам, это стало причиной, по которой в 2022 году во время обороны Мариуполя "Азов" не имел нового западного вооружения и бойцам приходилось сдерживать превосходящие силы противника, используя крайне ограниченные ресурсы.

3 мая в "Азове" сообщили, что сайт официального интернет-представительства президента Украины дважды отклонил петицию по разблокированию помощи США 12-й бригаде спецназначения.

8 мая на сайте Офиса президента опубликовали петицию, в которой призывают власти срочно провести переговоры с США по отмене ограничений на предоставление оружия для "Азова".

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