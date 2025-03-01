Теперь, после такого тяжелого дня, можно начать работу над планированием следующих шагов. А здесь работы еще на целые месяцы.

Сделка по редкоземельным металлам состоится. Она выгодна обеим сторонам, но благодаря публикациям Politico и шире американской прессы команда Трампа почувствовала, что она для них менее выгодна, чем для Украины. Поэтому весь этот вчерашний дискурс явно запустит пересмотр этого процесса и самого текста соглашения.

Оружие будет. Трамп не зря сказал это перед началом провокаций Венса – это элемент его переговоров, а не нашего сотрудничества, поэтому ему это нужно из собственного интереса. Однако вопрос поставок оружия после прекращения огня уже точно будет переложен на европейцев.

Россияне сейчас воспользуются этой ситуацией и предложат Трампу новые сделки – и по редкоземельным металлам на оккупированных территориях, и по снятию санкций в обмен на выгодные контракты, и многое другое. Даже когда Трамп вернется к нашему соглашению, это не помешает ему подписать выгодную сделку и с Москвой.

Как сказал сам Трамп после встречи, "это было хорошее телевизионное шоу". Поэтому это точно была провокация очень выверенного стиля, призванная дать Трампу козыри в переговорах и с Украиной, и с Россией, и даже с Европой.

Это не первый раз, когда мы ссоримся с Трампом (верю, что не последний). Поэтому мы уже должны понимать, как работать – начинаем с личных контактов, выходим на взаимопонимание с окружением Трампа, затем вбрасываем туда новое предложение (как было с редкоземельными металлами) и раскручиваем его до реальной работы.

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Ссора с Трампом актуализировала вопрос общей стратегии безопасности с Европой. Момент, когда США не окажется, вчера ощущался особенно остро, и если мы хотим зайти в потенциальные переговоры с позиции силы, эта позиция должна быть общей европейской.

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