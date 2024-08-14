Делайте здесь и сейчас

В Украине у меня был успешный флористический бизнес, который удалось масштабировать до международного уровня. В Канаде я открыла фирму импорта украинских продуктов, которая также очень помогла во время COVID-19 доставлять нужную гуманитарную помощь в Украину. Сейчас я сосредоточена на развитии премиальной компании по автодетейлингу, выручка которой за первый год работы составила $2,4 млн. И кроме бизнес-отчетности, организационных, финансовых и других, связанных с развитием вопросов, я с такой же страстью реализую свое назначение как лайф-коуч.

На первый взгляд трудно понять, что объединяет эти сферы деятельности. На самом деле каждый из бизнесов, которым я занималась и планирую заниматься в ближайшем будущем, рождался в совершенно не идеальных условиях. Один мой хороший знакомый, опытный бизнесмен, сказал: "Времени, наиболее подходящего, не будет никогда. Делать нужно здесь и сейчас". События в мире за последние годы, если не десятилетия, подтверждают, что стабильности нет и вряд ли будет. Поэтому первый совет: момента лучшего чем сейчас, для старта просто не существует.