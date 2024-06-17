Раз на фронте нашу армию Кремль сломать не может, РФ будет неизбежно увеличивать давление, чтобы развалить нас изнутри

Чтобы к осени армия потеряла опору и разложилась. А такой субъект, как "Украина", стал максимально рыхлым. Тогда от Украины неизбежно отвернутся партнеры. И можно будет реанимировать трек борьбы за фиксацию территориальных захватов.

Разваливать наиболее эффективно посредством формирования ложной альтернативы и уничтожения смысла сопротивляться.

На одну чашу весов поместят тьму и холод (уничтожение энергетики), голод (на фоне неурожая в РФ будут атаковать наши поля и зернохранилища), топливный кризис и др., а на другую – иллюзию "перемирия", чтобы "отравить" украинское общество и военных. Парализовать волю к сопротивлению и спровоцировать раздражение.

Скорее всего, нас ждет кампания по срыву продолжения мобилизации и военного положения. Если Рада до 11 августа не продолжает ВП и мобилизацию, у нас может начаться серьезный внутренний кризис.

Торпедой для решения этой задачи может быть идея олимпийского перемирия (Олимпиада с 26.07 по 14.08).

Ничто не мешает условному Лаврову через несколько недель выйти и сказать: "Мы наши условия перехода к миру обозначили. Чтобы украинская сторона могла их обдумать, мы готовы пойти на прекращение огня на время Олимпиады по линии фронта, как предлагают наши китайские друзья и французские партнеры. При этом покажем, что украинские войска могут безопасно отойти из Донецкой, Запорожской и Херсонской областей". Вбрасывание может быть подкреплено обменом пленными и другими гуманитарными акциями.

Для РФ эти слова ничего не означают. А для Украины такой вброс станет внутриполитическим испытанием. Даты совпадают так, что гипотетическое "прекращение огня" технически снижает шансы на продолжение ВП и мобилизацию до нуля. После входа в "прекращение огня" будет колоссальный запрос не выходить из этого состояния.

Вину за "отказ прекращать огонь" или срыв процесса будут автоматически возлагать на Украину и ее власть.

Кремль не зря раскачивает сюжет, что в Стамбуле якобы "обо всем договорились". Создается иллюзия, что Украина якобы постоянно отказывается от возможностей установить мир и провоцирует бессмысленные жертвы.

Если россиянам не удастся "отравить" нас до конца июля иллюзией "перемирия" или расшатать комплексом других проблем (они будут делать все, чтобы наше население взвыло), не будет другого варианта, кроме массовой мобилизации в РФ. Что максимально травматично и непопулярно.

Если они не развернут мобилизацию (а они уже не успевают), то осенью у них будут сложности с проведением крупной операции, чтобы обеспечить влияние на ход выборов в США и других странах.

Получится, что до конца года все доводы Путина сведутся к продолжению войны на истощение. Это совсем не та картина, которую он хотел бы предъявить миру. А набор наших аргументов должен пополниться, например, теми же F-16.

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