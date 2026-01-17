Непройденные уроки Холокоста. Отрывок из книги Тимоти Снайдера, которая выходит на украинском языке

27 января, в День памяти жертв Холокоста, в издательстве "Човен" выходит в свет на украинском языке книга американского историка Тимоти Снайдера "Черная земля. Холокост как история и предупреждение".

Книга основана на новых источниках из Восточной Европы и забытых свидетельствах выживших, а также определяет Холокост как более близкое и понятное событие, чем это кажется на первый взгляд, – и от этого еще более страшное. В представлении Гитлера Холокост был стратегией восстановления баланса на планете, а через ликвидацию евреев немцы должны были получить необходимые ресурсы. Такой сценарий можно было реализовать только в случае полного уничтожения Германией других государств.

Переосмысливая уроки Холокоста, Тимоти Снайдер делает вывод: мы не поняли современность и поставили под угрозу будущее. В начале нового столетия приходится оглядываться на начало прошлого: борьба за ресурсы, продовольственный кризис сопровождаются идеологическими вызовами мировому порядку. Поэтому Холокост – это не только история, но и предостережение.

[…] В какой-то момент немцы поняли, что погромы были не слишком эффективным методом уничтожения евреев, а также заметили, что беззаконие давало возможность найти убийц, которых можно было завербовать для организованных действий. Через несколько недель они пришли к выводу, что людей, освобожденных от советского правления, можно вовлечь в насилие по психологическим, материальным и политическим причинам.

Местные жители, которые вернулись с немцами, привнесли с собой и усилили немецкую идею, что избавление от евреев – это единственное возможное освобождение и предпосылка для любых последующих политических дискуссий. Людей, бежавших от советской оккупации в Берлин, и новобранцев в самой стране можно было использовать в качестве переводчиков. Местные коллаборационисты добавляли, возможно для своих целей, идею, что убийство еврея смоет пятно советского сотрудничества. Так, в июне и июле 1941 года немецкие менеджеры насилия нашли способ использовать доступные постсоветские ресурсы.

Нацистское убеждение, что евреи не являются людьми, а восточные европейцы – это недочеловеки, не могло предложить никакой тактики для уничтожения первых и подчинения вторых. Только политика могла побудить людей сделать то, что немцы не могли осуществить в одиночку: физически уничтожить большие группы евреев за очень короткий период. Литва доказала, что это политически возможно; Латвия доказала, что это технически осуществимо. Как и в Литве, уничтожение советским режимом Латвийского государства в июне 1940 года дало огромную политическую возможность для немцев, предлагая им целый резерв беженцев, которых можно было завербовать.

Немцы начали свою оккупацию Латвии с примерно 300 избранными латвийцами. Среди них был бывший глава латвийской политической полиции, которого они восстановили в должности. Там и в Литве приход немцев сопровождался пропагандистской кампанией в медиа на местном языке. Газеты публиковали жуткие фотографии убитых заключенных НКВД, называя жертвами латвийцев, а евреев – убийцами. Сообщения на радио и статьи в газетах на латышском языке отождествляли советский режим с евреями, а освобождение – с их устранением из Латвии.

К тому времени Вальтер Шталекер, командир айнзацгруппы А, изобрел формулу. Как всегда, по его словам, идея заключалась в том, чтобы "создать впечатление, что местные жители реагировали естественным образом" на нападение на евреев и "действовали по [собственной] воле". Он говорил о необходимости "направить" опыт советской оккупации в пронемецкие действия. Как и в Литве, целью пропаганды на местном языке через средства массовой информации и в частных разговорах было "прорыть этот канал".

Шталекер относился к погромам, совершенным под влиянием немцев, как к своеобразной вербовочной кампании. Результатом стала новая модель, созданная в дважды оккупированной Латвии: расстрельная команда, возглавляемая местными, которые выполняли приказы немцев и осуществляли большую часть расстрелов. Ее командир, Виктор-Бернхардт Арайс, стал одним из самых искусных массовых убийц в истории Европы.

Арайс родился в Российской империи в 1910 году в семье немецкоговорящей матери и отца, которого советская власть репрессировала после Октябрьской революции. Как Шталеккер и другие немецкие массовые убийцы, Арайс получил юридическое образование. В 1932 году он поступил на юридический факультет в независимой Латвии, а через два года присоединился к полиции, чтобы зарабатывать на жизнь. Он женился на состоятельной женщине постарше, чтобы иметь возможность оплатить обучение, а позже у него появилась молодая любовница. Незадолго до войны он вернулся к учебе и с отличием окончил курс по английскому конституционному праву. После оккупации и аннексии Латвии советскими войсками Арайс продолжал учиться.

Он адаптировал свою биографию к их идеологическому шаблону, акцентируя внимание в заявках на продолжение обучения на своем скромном происхождении и трудоустройстве рядовым рабочим, которым когда-то был. У него был диплом советской Латвии, то есть он получил диплом по советскому праву, защитив курсовую дипломную работу, посвященную сталинской конституции. Кажется, он несколько симпатизировал советскому проекту и даже некоторое время считал себя коммунистом. Впоследствии работодателя, к которому он имел некоторую привязанность, репрессировали. Когда советские войска отступали под натиском немцев летом 1941 года, они якобы убили любовницу Арайса и ее семью. Неизвестно, знал ли он тогда об этом и волновало ли его это вообще.

Лейтмотивом личной и публичной жизни Арайса было социальное продвижение. Он служил трем абсолютно разным системам: латвийской, советской и немецкой. Он не проявлял никаких признаков приверженности коммунистам до тех пор, пока не пришли советские войска, так же как не проявлял нацистских симпатий, пока не пришли немцы. Действительно, работая полицейским в независимой Латвии, он арестовывал членов нелегальных правых группировок. Возможно, случайно, а может, по предварительной договоренности, Арайсу удалось познакомиться со Шталекером сразу после того, как немецкие войска вошли в Латвию.

Личный переводчик Шталекера был немцем из Латвии, который знал Арайса еще до войны, когда тот служил в латвийской армии. Арайс и Шталекер встречались 1 и 2 июля 1941 года, когда в Риге уже начались нападения на евреев. Третьего июля Арайс и его люди уже совершали свои первые аресты евреев. На следующий день они сжигали синагоги Риги.

В Риге Арайсу разрешили использовать дом еврейской семьи банкиров как штаб-квартиру. У этих людей отобрали имущество, а их депортировали – не немецкая, а советская власть. Когда пришли немцы, более состоятельные евреи уже находились в ГУЛАГе. Это обеспечило особый материальный ресурс. Помимо лишения прав на собственность, советская власть также избавилась от многих владельцев имущества. Если предыдущие владельцы – евреи – еще иногда и были там физически, они никогда не смогли бы вернуть свое имущество при немецкой власти. Если евреи даже пытались вернуть советизированное имущество, немцы считали их мародерами.

Нееврейское население Латвии – латыши, немцы и другие – рассуждали так, как часто думают люди в подобных ситуациях: единственный способ быть уверенным в сохранении похищенного имущества – это убедиться, что больше никто не сможет предъявить на него законные претензии. Советизация еврейской собственности во время немецкой оккупации превратилась в ее латышизацию. Немцы, хоть и заняли лучшие объекты, такие как дом семьи банкира, не могли контролировать этот процесс по всей стране. Сочетание советской экспроприации и нацистского антисемитизма создало для неевреев четкий материальный стимул убивать евреев.

Четвертого июля 1941 года Арайс опубликовал объявления, сформулированные довольно расплывчато, в которых призывал латышей регистрироваться в новое вспомогательное полицейское подразделение, работающее на немцев. Никакого упоминания о евреях. Многие из его первых новобранцев были солдатами Красной армии, которые ранее служили в латвийской армии. Вполне вероятно, что это были мужчины, которые стремились смыть двойной позор – утрату латвийской независимости и ношение советской формы. Добровольцы, служившие в советской милиции, вероятно, также надеялись очиститься от советского прошлого.

Арайс также успешно вербовал латышей, которые затаили обиды на советскую власть, следуя советам Шталекера. Например, один из новобранцев был свидетелем депортации своих родителей советскими властями. Самая большая возрастная группа новобранцев-полицейских составляла от 16 до 21 года.

Для многих таких молодых людей предыдущий год советской оккупации так или иначе стал решающим опытом. Большинство новых полицейских вспомогательной полиции были выходцами из рабочего класса. Ни один из первых новобранцев заранее не знал, что его главной обязанностью будет расстреливать евреев. Многие из них вообще не были добровольцами, их просто перевели из рядов регулярной полиции, поскольку сначала не хватало добровольцев. Конечно, не все эти люди были латвийскими националистами. Некоторые из них были русскими.

Деятельность "команды Арайса", детища Шталекера, находилась под наблюдением его подчиненных Рудольфа Баца и Рудольфа Ланге. Они обучали членов отряда собирать евреев и убивать их, позже перекладывая ответственность за убийства на Арайса. Он и его люди расстреливали рижских евреев в Бикерниекском лесу на окраинах города. Затем, в течение шести месяцев, с июля по декабрь 1941 года, они ездили по деревням и городкам на печально известном синем автобусе и убивали местных евреев. Из 66 000 евреев, проживавших в Латвии летом 1941 года, "команда Арайса" расстреляла примерно 22 000, а затем помогала в убийствах еще 28 000.

Как и другие убийцы, служившие немецкой политике, и как сами немцы, "команда Арайса" убивала тех, кого им приказывали уничтожать. Как и все массовые убийцы евреев, они также убивали нееврейское население. Колеся по стране, они, например, расстреливали пациентов психиатрических больниц. После того как большинство латвийских евреев погибло, "команду Арайса" отправили на восток бороться с советскими партизанами, то есть фактически расстреливать беларуских гражданских.

На протяжении всего периода Арайса больше всего беспокоило то, что диплом юриста, который он получил при латвийской и советской власти, больше не признавался в Германии. После своей карьеры массового убийцы он вернулся в университет в Риге, где получил немецкую степень по праву.

Тимоти Снайдер – американский историк, писатель, публичный интеллектуал. Профессор Университета Торонто (Канада); специалист по истории Восточной Европы ХХ века, в частности истории Украины, Польши, России. Исследователь национализма, тоталитаризма и Холокоста.

На русском языке опубликованы основные книги Тимоти Снайдера, в частности "Размышления о двадцатом веке" (в соавторстве с Тони Джадтом), "Путь к несвободе: Россия, Европа, Америка", "О тирании. Двадцать уроков XX века. Графическая адаптация", "Наша болезнь. Уроки свободы. Из больничного дневника", "Кровавые земли. Европа между Гитлером и Сталиным", "Черная земля. Холокост как история и предостережение", "Красный князь", "О свободе".

