Антикорсуд дал заднюю перед "королем контрабанды", которого разыскивал Зеленский

Нещодавно слідчий суддя Вищого антикорупційного суду Серій Мойсак відмовився звернути в дохід держави 70 млн гривень застави, внесеної за Одеського бізнесмена Вадима Альперіна, відомого як "король контрабанди".

Стягнути заставу через суд не безпідставно хочуть прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Адже Альперін грубо порушив свої обов’язки підозрюваного — не здав ізраїльський паспорт. За даними слідства, це вже четвертий іноземний паспорт "короля контрабанди".

Рішення судді, м’яко кажучи, здивувало і розчарувало.

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Мойсак не просто повірив у всі аргументи адвокатів Альперіна, а ще й забажав, щоб їх підтвердив прокурор. Не кажучи вже про повне ігнорування позиції САП, що за цим паспортом Альперін подорожував і навмисно його не здав.

Суддя ще й відкинув докази про використання цього паспорта. Нашій прокуратурі їх надала Латвія на офіційний запит. Натомість поведінка самого Альперіна під час слідства наштовхує на думку, що паспорт він не здав навмисно, аби втекти, якщо правосуддя наздоганятиме.

НАБУ підозрює Альперіна у створенні злочинної організації, яка наживалася на ввезенні в Україну товарів за штучно заниженими цінами. Лише за одним епізодом, який інкримінують Альперіну, збитки для держави становлять 77,7 млн гривень, а загалом йдеться про зловживання на близько півмільярда гривень.

Коли НАБУ почало затримувати фігурантів справи, Альперін певний час переховувався. Навіть президент Володимир Зеленський обіцяв нагороду тому, хто допоможе довгоочікуваній зустрічі контрабандиста із законом.

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Пізніше "короля контрабанди" таки затримали. 29 листопада 2019 року ВАКС відправив його під варту на час слідства, із можливістю внести заставу у розмірі 70 млн гривень. Заставу за нього внесли 2 грудня — Альперін вийшов із СІЗО.

Ухвала суду передбачала, що в разі внесення застави бізнесмен має виконувати низку обов’язків: носити електронний браслет, не відлучатися з місця проживання, з'являтися за першою вимогою до НАБУ та САП, здати на зберігання всі паспорти чи інші документи, що дають право на в’їзду-виїзду з України.

Паспорт "про всяк випадок"

Під час засідання щодо стягнення застави, прокурор САП надав докази того, що Альперін у 2018 році отримав паспорт громадянина Ізраїлю, за яким міг виїжджати з України. Протягом 2018-2019 років Альперін кілька разів за ним подорожував. Наприклад, навесні минулого року відвідав Барселону.

Зі слів адвокатів, Альперін загубив паспорт восени 2019-го, під час закордонної подорожі, тобто перед оголошенням підозри. Утім, захист не надав жодних підтверджень такої втрати.

Наприклад, Альперін чомусь не подавав заяв до правоохоронців чи дипломатичних служб. Хоча втрата паспорту за кордоном щонайменше мала б створити проблеми з виїздом.

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Як головний аргумент, адвокати надали суду довідку з Консульства Ізраїлю в Одесі про те, що ізраїльський паспорт Альперіна анульовано. Довідка датована 24 лютого 2020 року. У ній, однак, не вказано, від якого періоду документ недійсний, а адвокати і сам Альперін не назвали цю дату навіть на пряме запитання судді.

Узагальнимо конспірологічну позицію Альперіна: "король контрбанди" загубив паспорт у двотижневому проміжку між відкриттям рахунку у Латвії і призначенням запобіжного заходу. До того ж цей паспорт анулювали. Аргумент виглядає штучно і аж ніяк не спростовує докази прокуратури щодо порушення Альперіним обов’язку.

Більше того, у САП стверджують, що Вадим Альперін паспорт не губив, а після покладення на нього обов'язку зі здачі паспортів, тримав його "про всяк випадок".

Підозрюваний приховав від прокурорів сам факт наявності цього документа. Схоже, паспорт потрібен йому на випадок чергової спроби сховатися, але чомусь це не очевидно для судді антикорупційного суду.

До слова, після засідання, Мойсак у розмові з Альперіним і його адвокатом сам допустив, що порушення з паспортом є. Сказав, що Альперін "дуже ризикував". Тобто суддя зрозумів, що не здати паспорт — грубе порушення, але фактично пробачив Альперіна.

Позиція нереформованих судів

У рішенні про відмову стягувати заставу суддя Мойсак відкинув докази прокурора, отримані в рамках міжнародного запиту про відкриття Альперіним рахунку в Латвії на цей же паспорт. Прокурор надав анкету клієнта, у якій Альперін вказував себе як громадянина Ізраїлю.

Суддя зазначив, що вказана анкета не містить печатки банківської установи та підпису посадової особи, яка приймала анкету. Про це також говорили адвокати, які запевнили суддю, що підпис на анкеті не належить Альперіну.

Виходить, суддя повірив словам захисту та поставив під сумнів докази, отримані через офіційний запит про надання міжнародної правової допомоги компетентними органами Латвійської республики.

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Насправді ж, закон (ч. 2 ст. 550 КПК України) чітко визначає, що всі отримані в рамках міжнародного запиту матеріали визнаються судами допустимими, якщо під час їх отримання не були порушені засади справедливого судочинства та права людини.

Позиція Мойсака нагадує його колегу з Солом’янського суду Києва Світлану Кушнір, яка у червні 2017 року відмовилася стягнути 100 млн грн застави з Романа Насірова. Йшлося про подібне порушення, але з британським паспортом.

Наявність паспорту підтвердили у Британському Посольстві, дипломати навіть надали прокурорам копії допиту працівника, який особисто видав Насірову документ. Але суддю це не переконало.

Логічно, що після таких рішень, іноземні органи не бачитимуть жодного сенсу у співпраці з Україною.

Небезпечна практика ВАКСу

У рішенні про відмову суддя наголосив, що прокурор не надав відомості про те, чи паспорт був анульований до покладення обов’язків його здати, чи після. Бо надана адвокатами Альперіна довідка не містила дату анулювання. Суд фактично звинуватив прокурора у в тому, що він не підтвердив позицію захисту в суді.

Якщо адвокати стверджували про анулювання, тож тільки вони і мали це доводити.

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Виходить, що будь-який підозрюваний, якого зобов’язали здати іноземний паспорт, після внесення застави може просто проігнорувати цей обов’язок. Якщо прокурор прийде до суду з проханням стягнути заставу, можна надати довідку про анулювання та не зазначити дату, від якої паспорт не діє, навіть якщо його анулювали вже після обов’язку здати.

У свою чергоу, після відмови судів у стягненні застави, підозрюваний може знову отримати паспорт. Так само було з Альперіним, адже це не перший його ізраїльський документ.

Альперін, крім цієї справи, також є на лаві підсудних в іншій, яка зараз повільно слухається у Печерському суді. Прокурори Офісу генпрокурора обвинувачують бізнесмена у спробі дати хабар детективу НАБУ за передачу його справи до поліції (зрозуміло, для чого).

Після обрання запобіжного заходу та перед покладанням обов’язків, Альперін, у листопаді 2017 року, так само вже "губив" свій попередній ызраїльський паспорт. А 2018 року отримав новий, тож для бізнесмена це не є проблемою.



Порушувати обов’язки Альперіну не вперше

У січні 2020 року "король контрабанди" знехтував іншим своїм обов’язком підозрюваного — вирішив зняти електронний браслет. Про це його адвокати навіть хизувалися у соцмережі Facebook.

Захисники вирішили, що прокурор САП 26 січня 2020 року не передав вчасно до виконання нову ухвалу Антикорсуду, яка продовжила на два місяці обов'язки підозрюваного Альперіна, зокрема і носити браслет. Поліцейські, які мають контролювати носіння "браслета", його просто зняли.

Насправді ж адвокати просто неуважно прочитали (або свідомо проігнорували) перше рішення суду про застосування запобіжного заходу, наплутали дати та змусили поліцейських незаконно зняти з Альперіна браслет.

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Прокурор заявив, що такої зухвалості ще не проявляв жоден із підозрюваних, які фігурують у провадженнях НАБУ та САП. Пізніше браслет на Альперіна знову одягли. Це порушення теж могло стати підставою для стягнення з бізнесмена застави, але ситуація з паспортом куди більш кричуща.

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Спочатку "король контрабанди" намагається підкупити суддів, прокурорів, правоохоронців. Погрожує розправою слідчим, про що є інформація з "прослушки". Пропонує $800 000 хабара детективу НАБУ. Далі переховується від слідства. А коли вже після обурення глави держави отримує підозру, двічі дурить суд і прокурорів, порушуючи обов’язки і виходить сухим з води.

Чому людина з таким "багажем" може почувати в Україні так вільно і комфортно? Невже держава може отак стати на коліна перед ймовірним ватажком злочинної організації, а йому буде море по коліно?

Але найгірше: чому суддя Вищого антикорупційного суду Сергій Мойсак сприяє Альперіну в цьому? Запитання поки що риторичне, але прийде час, коли комусь доведеться нести відповідальність. Інакше її вчергове понесе одурена Україна, яка так довго чекає справедливого правосуддя.

На щастя, питання з паспортом ще не закрите.

Прокурори оскаржили сумнівне рішення Мойсака в Апеляційній палаті, тож маємо шанси і тримаємо кулаки — або суд переможе "короля контрабанди", або він усіх нас.