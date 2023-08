Бои на юге. Каждая посадка — система тоннелей, остальное — заминировано.

О боях с точки зрения аэроразведки.

Среда. Степь. Поле, посадки. Незначительные высоты и впадины, деревни, мелкие реки. Минные поля. Кем бы вы ни были, штурмовая группа на броне, эвакуация, аэро- или пешая разведка, ваше передвижение видно издалека. Враг долго готовился встречать.

Технику и личный состав можно зафиксировать издалека и обстрелять. Обе стороны понимают, что места для позиций и дислокации ограничены. Почти наверняка в той или иной посадке есть по чему стрелять. Подтверждение нужно, конечно. В первую очередь для определения приоритетности цели.

Ограниченное количество подъездных путей, логистических путей. Все пристреляно и обстреляно не раз каждый день. Почти наверняка вас видят. Проделать работу, сохраняя полную скрытность для врага в большинстве невозможно.

Очень много разговоров было о фортификациях и минных полях. Каждая посадка перекопана. На одном из отрезков Мариупольской трассы установлены противотанковые укрепления. Речь не просто о траншеях. Там целая система окопов, блиндажей, настоящие тоннели кое-где.

В каждой посадке сеть окопов и огневых позиций под разные средства. ОГО, ДШК, ПТРК. По полям раскинулись противотанковые рвы и минные заграждения. От обычных ТМок и ПОМок до более "изысканных" мин, ожидающих пехоты.

Еще раз следует отметить, что речь идет именно о системе окопов, объединенной переходами и подъездами, через которые происходит перемещение личного состава, огневых средств и БК. Остальные, которые не перекопаны, заминированы. Все это нужно пройти, чтобы двигаться вперед.

Кто очень умен и считает, что ВСУ очень долго выбивали россиян из села Работино, не видел какую систему обороны пришлось преодолевать, чтобы отбросить россиян от Мариупольской трассы и подойти к селу, охватить его и зайти. Проделана колоссальная работа.

Россияне устанавливают огневые точки (АГС, крупнокалиберные пулеметы), подходы к ним минируют. Сами ходят по определенным тропам. Наши позиции на отбитой территории окружены минами, растяжками. Пробиваются тропы для захода, саперы постепенно зачищают территорию.

Часто оставленные сюрпризы взрываются во время обстрела, начавшегося из-за обстрела пожара (сорняки, кусты и деревья горят и растяжки срабатывают). Иногда мы сами находим и приглашаем саперов, чтобы зачистить конкретный участок.

Много разговоров о потерях бронетехники. Обойду вопрос стартовых промахов. В дальнейшем все равно невозможно избежать потерь брони хотя бы из-за превосходства врага в воздухе. Но она имеет конкретный функционал, предусматривающий риски.

Они оправданы тем, что спасают жизнь. Разговаривали с военным, дважды выжившим при прямом обстреле в "Брэдли". Даже самую безнадежно побитую технику вытягивают и везут ремонтировать. Железо, пусть даже дорогое, можно заменить, а человеческую жизнь не отремонтируешь.

ПТУристы противника выставляют камеры в посадках впереди своих позиций. Так они раньше фиксируют цели (техника всех мастей), по которым отрабатывают. Если удалось, добивает арта. Или сначала авиация, а затем арта.

Идет охота за эваком. Как транспортом, так и пунктами. У нас под носом подбили броню, за ребятами приехал эвак, и ему пришлось разворачиваться на узкой дороге, очень медленно, не выезжая за пределы дороги на заминированное поле. Рискуя так же. К счастью, вывезли.

КАБы – один из самых больших страхов. Россияне используют их массово. О точности судить не могу, но оружие грозное по силе. Пытаются бить по логистике и управлению. Как и мы. Не гнушаются просто стрелять по дорогам. Опорные н.п. постоянно под обстрелами.

Система аэроразведки. Связка "Орлан"-"Зала"-"Суперкам" работает и создает проблемы. Выявляют цели и запускают "Ланцеты", запускают роями и КАБы. Пытаются пробиться и подстрелить технику.

Отбитые позиции тем более пристреляны. Бомб не жалеют. С минами тоже проблем не видно. Посадку, в которой работал один из экипажей, просто сбрили. Остался палисад, а добротный окоп просто непригоден для работы.

Россияне используют типичную тактику для брони. Определяется маршрут выхода на огневую позицию. Обычно так, чтобы техника находилась под визуальным прикрытием посадок и в конце концов выходила на открытое для стрельбы пространство. Очень быстро отстреливает БК и убегает.

Полностью укрыться броня не может. Видно по облаку пыли во время движения, видно, как техника передвигается между посадками. Ее видно с дронов. Здесь главная задача – выполнить огневую задачу настолько быстро, чтобы не успели навести арту или отработать fpv или ПТРК.

Понимаю, почему россиян так бомбит из-за потерь села на шесть улиц. Они проделали огромную работу, чтобы не пропустить ВСУ. Обороняться легче по всем канонам. Мы ведь делаем огромную работу, чтобы пробиться. И когда мы умеем успех, получается, наша работа идет лучше.

