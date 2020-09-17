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Депрессия: сможете ли вы распознать ее у себя и своих близких? 264 миллиона людей в мире страдают от депрессии . Это официальные данные ВОЗ. На самом деле, таких людей намного больше – от 76% до 85% тех, кто сталкивается с проблемами с ментальным здоровьем, не обращаются за помощью и часто не понимают, что с ними происходит. Все списывают на усталость и бытовые проблемы. Вместе с психотерапевткой Мартой Прыриз мы разработали тест, который поможет понять, что у вас или кого-то из близких началась депрессия, и вовремя обратиться к специалисту. 0

Маша заметила, что с ее мужем Сергеем что-то не так. Уже пять недель он приходит с работы, садится перед ноутбуком и сидит так все вечера с отсутствующим видом.



Раньше они проводили время вместе – ходили в кафе или парк по вечерам, смотрели фильмы, обсуждали новости и планировали выходные. Теперь его ничего не интересует.



Если они длятся дольше двух недель, возможно, это говорит о депрессии. Это самое



Какой вариант вы выберете теперь? Стоит ли Маше беспокоиться о Сергее? Подавленное настроение большую часть дня, постоянная усталость, отсутствие удовольствия от жизни, нарушения сна и аппетита, потеря интереса к тому, что раньше интересовало, самобичевание и суицидальные мысли – тревожные симптомы.Если они длятся дольше двух недель, возможно, это говорит о депрессии. Это самое распространенное в Украине психическое расстройство , и оно не пройдет само, без помощи психотерапевта или психиатра.Какой вариант вы выберете теперь? Стоит ли Маше беспокоиться о Сергее?

Маша вбивает в поиск в интернете симптомы своего мужа – апатия, плохое настроение, бессонница. Первая ссылка ведет ее к тексту о депрессии.



Часть признаков подходит под то, что происходит с Сергеем, часть – нет. Например, в статье написано, что человек в депрессии не может встать с кровати и почистить зубы для него – подвиг. Бывает легкая, умеренная и тяжелая депрессия. При легкой форме у человека может быть два-три симптома. Например, плохое настроение, усталость и пониженная самооценка. При умеренной – до шести. При тяжелой – не меньше восьми вплоть до мыслей о самоубийстве и планах его осуществления. Человек в тяжелой депрессии действительно не может ходить на работу и жить обычной жизнью. Легкая форма необязательно разовьется в умеренную и тяжелую.



Какой вариант вы выберете теперь? У Машиного мужа действительно нет депрессии?

Люди в депрессии чувствуют себя одинокими и часто стыдятся своих эмоций. Они боятся быть высмеянными и непонятыми, поэтому никому ничего не рассказывают. Если вы видите, что близкому человеку плохо, постарайтесь поддержать его – покажите, что вы принимаете его и его состояние, и будете с ним, несмотря ни на что.



Даже если вы не понимаете его переживаний, не обесценивайте их фразами вроде “У других жизнь намного хуже, чем у тебя. Возьми себя в руки”. Это вызовет стыд или раздражение, и человек может решить, что вы никогда его не поймете.



Посоветуйте обратиться к специалисту – психиатру или психотерапевту, и помогите выбрать его.



Какой вариант вы выберете теперь? Как Маше поговорить с мужем?

Если вы приходите на когнитивно-поведенческую психотерапию (именно ее рекомендуют при депрессии), терапевт сначала будет использовать техники и методы, которые позволят снять острое состояние и улучшить ваше самочувствие. Уже потом можно переходить к исследованию глубинных причин и процессов.



В некоторых случаях помочь справиться с депрессией смогут только антидепрессанты. Их может назначить только психиатр.



Какой вариант вы выберете теперь? Оправданы ли опасения Маши и Сергея?