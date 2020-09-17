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Что вы знаете о психотерапии? Психотерапия в Украине – все еще табу. Чем дальше от больших городов, тем меньше люди обращаются к психотерапевтам, считают это слабостью и блажью, а корень слова «психо» вообще отпугивает их неприятными ассоциациями. При этом практически каждый думает, что и сам разбирается в ментальных проблемах не хуже психолога.



Liga.net составила тест, который поможет понять, что вы знаете о психотерапии, ее принципах, целях и о том, как она происходит. На каждый вопрос нужно ответить дважды - до и после объяснения правильного варианта. 0

Психолог - специалист, который закончил факультет психологии в гуманитарном вузе. Он может консультировать по определенным проблемам. Например, школьный психолог может помочь ребенку решить проблему буллинга, психолог, работающий на горячей линии по борьбе с насилием, может проконсультировать женщину после избиения мужем. Психотерапевт ведет клиентов в краткосрочной и долгосрочной терапии.У него есть узкая специализация по определенному подходу в психотерапии.



Теперь повторим.

Психотерапия может быть краткосрочной и долгосрочной. При краткосрочной терапии клиент и психотерапевт заранее оговаривают количество встреч и как правило работают над одной целью - например, избавиться от панических атак или проработать травму. Долгосрочная терапия направлена на глубинные изменения в личности человека и длится обычно не меньше года.



Что выберете теперь?

Во время длительной психотерапии человек и его жизнь действительно меняются. Но не сразу. Ведь изменения происходят не по взмаху волшебной палочки психотерапевта, а в процессе работы над собой клиента – он начинает лучше понимать себя и свои желания. В какой-то момент может оказаться, что внешне налаженная жизнь его не устраивает, и тогда наступает кризис. Он тоже может быть частью терапии.



Попробуем еще раз.

Ретравматизация - постоянное повторение одних и тех же травмирующих ситуаций в жизни человека. Например, женщина, пережившая насилие, снова и снова выбирает отношения с партнерами-абьюзерами. Это происходит бессознательно. Человек, который не проработал глубокое эмоциональное переживание, таким образом ищет возможность переосмыслить свою травму и себя в ней, переиграть финал истории и сделать его счастливым.



Как вы ответите теперь?

Депрессия бывает легкой, умеренной и тяжелой. При легкой депрессии у пациента может быть два-три симптома, при умеренной - до шести, при тяжелой - не меньше восьми. Специалист ориентируется на эти показатели, а не на плохое настроение клиента.



Давайте повторим.