По версии СБУ, Шайтанов был завербован ФСБ еще до 2014 года

Во вторник, 14 апреля, СБУ сообщила о разоблачении в своих рядах генерал-майора Валерия Шайтанова, который, по версии украинской спецслужбы, работал на ФСБ России. LIGA.net собрала все, что известно о Шайтанове и расшифровала аудиозаписи, подтверждающие его связи с ФСБ.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. Контрразведка СБУ задержала генерал-майора спецслужбы Шайтанова по подозрению в госизмене и совершении терактов. В частности, по заданию российских спецслужб он планировал убийство известного добровольца Адама Осмаева, гражданского мужа Амины Окуевой, отмечает СБУ.

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Шайтанов, который ранее руководил Центром спецопераций «А» СБ Украины, на самом деле находился на агентурной связи под псевдонимом «Бобыль» у полковника ФСБ Игоря Егорова.

Егоров - сотрудник департамента контрразведывательных операций 1 Службы ФСБ - подразделения, специализирующегося на планировании, организации и проведении разведывательных и диверсионно-террористических акций как на территории Украины, так и других государств.

У следствия также есть "неоспоримые доказательства", что по заданию ФСБ Шайтанов планировал проведение терактов в Украине. За это представитель ФСБ обещал вознаграждение в размере $200 000 и российский паспорт. В качестве исполнителя Шайтанов подобрал экс-бойца спецподразделений.

Кроме того, Шайтанов собирал и передавал России информацию о тайных операциях в районе АТО/ООС, международном сотрудничестве украинских спецслужб в сфере нацбезопасности, руководстве департамента контрразведки и оперативных подразделений СБУ, а также о вербовке офицеров для работы на ФСБ.

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СБУ зафиксировала агентурные встречи на территории стран Европы Егорова с Шайтановым и другими гражданами Украины, которые были привлечены к выполению заданий ФСБ.

Далее LIGA.net приводит полную расшифровку переговоров Егорова, Шайтанова и исполнителя готовящегося теракта ("Н").

Планирование терактов (Франция, ноябрь 2019 года)

"Н": Мы сейчас работаем по одному типу, по Осмаеву, точка. Все.

Егоров: Капитан. Все. Дальше просто фамилию эту вообще не называть.

"Н": Мы не называем больше никаких фамилий. Мы…

Егоров: Даже предлагаю по другому. "Капитан" уже приелось, назовем его "Марадоной".

"Н": "Марадона"? Он был капитаном команды?

Егоров: Конечно.

"Н": "Диего Марадона" (смеется). "Марадона".

Егоров: Надо менять. Как буржуи нас учат, они ж меняют…

"Н": Я хочу точно понимать, что конкретно нужно сделать.

Егоров: Отправить его в страну вечной охоты.

"Н": Ликвидировать.

Егоров: Подожди, нет, слово мы это говорить не будем – объясню почему, что это.

"Н": "Марадона", Дальше вместо "ликвидировать" говорим – "отправить"…

Егоров: В страну вечной охоты.

"Н": Все. Он уезжает в страну вечной охоты. Каким образом?

Егоров: На твое усмотрение. Мне без разницы.

"Н": Эти все вещи потом вызывают какой-то определенный резонанс…

Егоров: Значит, смотри, по нему этих резонансов уже было столько, ровно на один день

"Н": А. Угу…

Егоров: Для обывателя – одним больше, одним меньше.

"Н": Хорошо, значит второй пункт – какой должен быть результат. Он должен уехать в страну вечных охоты.

Киев (ноябрь 2019 года)

Шайтанов: Итого, мы концентрируемся на капитане. То есть, у нас задачи понятны, мы их запускаем.

"Н": "Капитан, капитан".

Шайтанов: Все возможности. Значит, ты если будешь уезжать, то ты мне сбросишь это самый, аккуратненько сбросишь вот это с путешествием. Я пойму, что ты…

"Н": Угу.

Шайтанов: Поехал. Вот по приезду, ну обозначишься.

"Н": Хорошо.

$200 000 – вознаграждение за теракты (Франция, ноябрь 2019 года)

"Н": Смотри, ну если это будет, например, такие ресурсы, кх-кх, ты че-то там говорил 10% каких-то, это что такое?

Егоров: Я сказал, ну, примерно, условно мы сумму берем там. Я просто, чтобы считать. Там условно сотка, да, у.е., естественно.

"Н": Не, ни рублей, ни тугриков, ни крон.

Егоров: Да, американских рублей. То есть мы примерно там, ну 10-20%, то есть где-то. Ну я просто условно говорю.

"Н": Хорошо, значит, смотри. Не потому что я тебя обидеть хочу там. Если это будет, например, полностью в комплексе под ключ. Это все полностью, например, будет стоить 200 тысяч баксов. Это нормально будет?

Егоров: Ну, ну раз ты говоришь, что 200. Нормально.

Планируют, как организовать убийство и скрыть следы (Франция, ноябрь 2019 года)

Егоров: Методы выбираешь ты, еще раз, мы возвращаемся шаг назад. Я не хочу говорить так, что, допустим, давай там несчастный случай или что-то. Нет. Ты на месте, тебе видней. И выбор способов за тобой.

"Н": Хорошо.

Киев, февраль 2020 года

Шайтанов: Хорошо, вот теперь самый главный вопрос, ну то есть, допустим, ты сделал бл**ь. Меня больше тревожит тот момент, первое, закапывание, потому что закапывание – это время, это раз. Второе, бл**ь, частички грязи на твоих ботинках, бл**ь, которые будут из этого региона, это два. То есть ботинки нужно будет все утилизировать, их вообще не должно быть.

"Н": Одежду, ботинки.

Шайтанов: Да.

"Н": Переодеть, а то все сжечь.

Шайтанов: Ну это вопросы как бы потом. И плюс не забывай, что бл**ь, ну волосы падают и прочая, прочая х**ня.

"Н": Ага, то есть мне нужно одеть…

Шайтанов: Ну, шапка, чтобы оно не выпадало у тебя.

Егоров обещает сделать агенту российский паспорт и оформить военную пенсию (Франция, ноябрь 2019 года)

"Н": Все, ну тогда, значит, смотри – тогда я получу какой-то статус беженца.

Егоров: Нет, статус беженца ты не получишь, но получишь паспорт.

"Н": Так, как мы с тобой договаривались.

Егоров: Конечно.

"Н": Ты мне вручаешь российский паспорт.

Егоров: И удостоверение офицера запаса. Российских вооруженных сил.

"Н": Та ну на**й.

Егоров: Почему, а как? Это все в комплекте.

"Н": А, а почему бы и нет, кстати?

Егоров: Пенсия: все как положено. Все…

Работа Шайтанова на ФСБ и вознаграждение за нее (Киев, октябрь 2019 года)

Шайтанов: Это был достаточно длительный эпизод, и пока там вышли люди на меня, бл*, передают приветы, пока я сообразился с тем, что это реально, бл*, чтобы не попасть под писюнов некоторых, которые там, ну оно быстро не делается вот.

"Н": Ну коммуникация уже есть.

Шайтанов: Коммуникация-то есть…

Н": Так а в чем, бл*, что вот сейчас, блин, проблема с принятием решения?

Шайтанов: Нет, нужно конкретно обговорить бюджет…Передача денег. Откуда они пойдут, чтобы этот портфель с деньгами – он уже был у тебя для того, чтобы…

"Н": Или у вас. Вот тогда я спокойно сплю.

Германия, февраль 2020 года

Егоров: Он нужен там, где нужен. Вот для таких вещей, где ты, ну это не его уровень, просто он человек уже немножко другого полета стал, слишком много натворил. Я думаю, что, чем он тебе поможет?

"Н": Я сказал "дедушке" следующее, он что начал, блин: "Как ты там, что?". Я говорю: "Дед, давай сделаем так – чтоб ты не бегал там, не крысятничал, вот если ко мне будут какие-то задания, я буду получать за них какое-то вознаграждение, я тебе честно буду отдавать половину.

Поддержка российской идеологии – один из мотивов сотрудничество с ФСБ

"Н": Не, вас понятно, вот вы ходите, вы "гото советикус", вас не переделаешь, Получается, блин, "деда" подальше отсюда, чтобы он, бл**ь, не пи**ел, что, потому что слишком много начали жаловаться везде кругом, и, наверное, на меня тоже, что рылом не вышел козлорог.

Шайтанов: Сейчас уже много изменилось, сейчас уже слышу разговоры про "майданутых", бл**ь, от тех, кто там Майдан поддерживал. Сейчас все, многие уже, бл*, так в открытую говорят, не боятся. Это в 14-м году говорил, а они сейчас говорят, что это переворот. Так это, что, не понятно тогда было, что это был переворот, бл*?

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. По словам СБУ, до 2014 года Егоров регулярно посещал Украину для участия в межведомственном взаимодействии ФСБ и СБУ, а также налаживал контакты со старшими офицерами украинской спецслужбы. Тогда он и завербовал Шайтанова.

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Егоров награжден медалью "За возвращение Крыма" и в прошлом был одним из руководителей ФСБ в аннексированном Россией Крыму. Как пишет Коммерсант, своей должности Егоров лишился в 2018 году из-за того, что его подчиненный был арестован за организацию наркотрафика.

В свою очередь задержанный сегодня Шайтанов, по информации журналиста Юрия Бутусова, в феврале 2014 года командовал одной из штурмовых групп, захватившей Дом профсоюзов, в апреле 2014-го вел переговоры с командиром батальона террористов Восток Александром Ходаковским, а в октябре 2015 года руководил группой задержания Геннадия Корбана в Днепре.

Кроме того, в агусте 2015 года по случаю Дня независимости пятый президент Петр Порошенко присвоил Шайтанову звание генерал-майора.

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ. На данный момент СБУ проводит обыски по месту жительства и временного пребывания Шайтанова, а также граждан Украины, подозреваемых в принадлежности к агентурному аппарату Егорова.

СБУ отмечает, что используя свое служебное положение Шайтанов получал разведывательную информацию от старших и высших офицеров Службы. В ходе досудебного расследования будет определена их причастность к разглашению сведений с ограниченным доступом.

Также решается вопрос о сообщении Шайтанову подозрения по ст. 111 (госизмена) и ст. 258 (теракт).

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