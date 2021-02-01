СБУ раскрыла крупную агентурную сеть спецслужб РФ, которая через анонимные Telegram-каналы продвигала выгодные РФ нарративы в Украине. Среди каналов – Легитимный и Резидент с общим числом подписчиков более четверти миллионов, эти каналы одни из самых популярных у украинских политиков. Человек, которого считают организатором сети, живет в Тирасполе. Подозрение ему передали через мать. Задержана также его гражданская жена.

Что известно на данный момент и насколько это серьезно: разбор LIGA.net.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. По версии следствия, агентурная сеть создана 85 центром спецслужбы главного управления Генштаба российских вооруженных сил.

"Центр находится в Москве. Организаторы использовали Telegram-аккаунты с конспиративными номерами телефонов. Их локация в рабочее время – по месту расположения 85-го центра в Москве", – рассказал на брифинге начальник управления СБУ в Харьковской области Роман Дудин. Он говорит, что операция заняла полгода.

Деятельность этого центра иногда приписывают хакерским группировкам Fancy Bear, APT 28 и Strontium. База располагалась на территории непризнанного Приднестровья в городе Тирасполь, а в состав сети входили "активисты русской весны" из Харькова и Одессы.

Спецслужбы России якобы приобщали украинцев к администрированию 12 каналов в Telegram: Легитимный, Резидент, Картель, Сплетница, Днепр live, Николаев live, Херсон live, Одесский фраер, Черный квартал, Политический расклад, Тремпель Харьков и Нетипичное Запорожье.

"Главным менеджером" сети выступал одессит. По информации источника LIGA.net в правоохранительных органах, это Артем Давидченко, который в 2014 году был доверенным лицом Олега Царева и одним из организаторов беспорядков с участием Антимайдана в Одессе. В том же году его задерживали (несколько месяцев он провел в СИЗО), но затем отпустили, и он скрылся в Приднестровье.

"В настоящее время он находится в г. Тирасполь. Сообщение ему о подозрении в совершении государственной измены (статья 111 УК Украины – госизмена) было вручено через его мать, которая проживает в Одесской области", – отметил источник.

Артем Д. якобы лично администрирует Telegram-каналы, общается с заказчиками материалов, отчитывается перед российскими кураторами и согласовывает размещение "заказов", считают в СБУ. Разместить такую публикацию стоит до 25-30 000 гривень. Российские спецслужбы разрешали участникам сети самостоятельно монетизировать трафик: транзакции проводились через сеть сообщников со счетами в украинских банках, а после деньги переводили в валюту и выводили за рубеж – в Молдову, РФ или Приднестровье.

СБУ утверждает, что установила 50 заказчиков, которые платили за размещение материалов, проверяется их причастность к преступлениям против нацбезопасности Украины. "Материалы должны были вызывать панические настроения среди населения, обострять и дестабилизировать ситуацию в стране, создавать социальное напряжение и протестные настроения", – говорят в спецслужбе.

В качестве заказчика, по данным источника LIGA.net, выступали преставители "почти всех политических партий, объединений и движений, которые существуют на территории Украины – от крайне левых, до крайне правых".

Еще одну возможную фигурантку схемы задержали в Киеве, ей тоже объявили о подозрении по ст. 111 УК. По данным адвоката Валентина Рыбина, задержанная – Виктория Даскалица, гражданская жена Артема Давидченко. Сам адвокат баллотировался в Киевсовет под вторым номером списка партии Шария и заявляет о давлении на оппозиционеров. В комментарии LIGA.net он отказал, сославшись на процедурные моменты: "Мы еще оформляем это дело. Та информация, которую я выложил в Facebook, актуальна. Больше пока ничего не могу сказать".

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Еще год назад мы провели собственное расследование, в результате которого пришли к выводу: анонимные каналы давно стали идеальным инструментом для распространения российской пропаганды в Украине. Российское вторжение в украинский сегмент Telegram произошло на рубеже 2018-2019 годов – в разгар выборов. В этот период были созданы около 15 новых псевдоукраинских каналов. В том числе наше расследование касалось двух каналов из "списка СБУ" – Легитимного и Резидента.

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Псевдоукраинские каналы в Telegram работают как прокладка между откровенным Кремлем и публичными каналами в Украине. Если проще: Легитимный может не относиться напрямую к кремлевскому Незыгарю. Но путем репостов ретранслирует именно российский нарратив.

Например, Легитимный на рубеже 2018-2019 годов писал страшилки о массовом закрытии вузов в Украине и расколе среди националистов из-за дня рождения Бандеры. Прокремлевский канал НЕЗЫГАРЬ включил Легитимного в ТОП telegram-каналов наряду с Кремлевским безбашенником и российской пропагандисткой Маргаритой Симоньян. Самый популярный пост за 2019 год (150 000 просмотров) ссылался на "источник в Кремле" и сообщал о содержании разговора Зеленского и Путина. А на канале Резидент самый популярный пост (более 100 000 просмотров) – это репост сообщения прокремлевского канала Разведчик о том, что "Сорос хочет скупить все telegram-каналы".

С момента расследования оба канала в разы увеличили свою аудиторию. В феврале 2020 года у Резидента было 32 000 подписчиков, сейчас – почти 104 000; у Легитимного было 64 000, теперь – больше 160 000. Аудитория остальных каналов из списка СБУ суммарно достигает 150 000. Не исключено, что часть аудитории банально накручена: эксперимент с раскруткой пустого канала мы провели с минимальными затратами.

В прошлом году Легитимный и Резидент входили в пятерку любимых политических телеграм-каналов депутатов фракции Слуга народа (еще – Макс Бужанский, Темный рыцарь и Dubinsky.pro). Об этом было еще одно расследование, которое вышло на LIGA.net и Texty.org.ua. В период с 1 сентября 2019 до 1 апреля 2020 года любимые каналы слуг народа намного чаще писали о России (760 упоминаний), чем о ЕС (21). За семь месяцев в десяти тысячах сообщений слово евроинтеграция встретилось только пять раз, а НАТО – трижды.

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ЧТО ДАЛЬШЕ. Киевский районный суд Харькова избрал задержанной подозреваемой Виктории Д. меру пресечения – содержание под стражей сроком на два месяца. Связи администраторов Telegram-каналов со спецслужбами России – полностью задокументированы, убеждает LIGA.net источник в правоохранительных органах. Но уголовное производство продолжается.

Чем закончится судебное разбирательство – во многом зависит от того, что именно удалось задокументировать СБУ.

"Я однозначно одобряю данную операцию харьковского управления СБУ, хотя и не совсем понятно, по какой причине документированием противоправной деятельности в данном случае занимались харьковчане", – сказал LIGA.net бывший замминистра информационной политики Дмитрий Золотухин. Он еще полтора года назад провел первый анализ влияния телеграм-каналов на украинские выборы.

Главным в деле он считает данные о путях финансирования телеграм-каналов. "Ведь телеграм-каналы – это в первую очередь деньги, а потом уже контент и мессенджер, – отметил Дмитрий Золотухин. – Если нашей спецслужбе удалось качественно задокументировать и повторить в будущем перекрытие денежных потоков, то это очень хорошо. Однако таких подробностей я в пресс-релизе СБУ не увидел. Больше можно было бы сказать, взглянув на обвинительные акты или на решения суда. Но это, как я понял, не скоро".

Все каналы из списка СБУ сегодня без проблем продолжали свою работу. В их поддержку отписались каналы Шария, Дубинского, Лукаш.

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