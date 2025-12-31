Обзор
Что будет, если Путин умрет?
Евгения Мазур
Специальная корреспондентка LIGA.net
"Чтобы он сконал", – озвучил президент Украины Владимир Зеленский общее с украинцами рождественское желание в своем обращении. Иногда рождественские желания сбываются. Если это произойдет – как могут развиваться события дальше? Догрызутся ли элиты до развала РФ? И что будет с войной?
Чтобы понять это, мы поговорили с десятью аналитиками из Украины, Европы и России. (Спойлер: сценарии разные, их объединяет один лишь вопрос войны – она изменится, но не завершится).
